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    Сдержит ли «Брест» «Марсель»?

    «Брест» — «Марсель». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат Франции, 14 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Марсель»
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    «Марсель» выиграл первый матч в Лиге 1
    «Брест» на своем поле сыграет против «Марселя» в рамках второго тура Лиги 1. Матч состоится 14 августа, начало — 21:45 (мск). «Брест» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Августа 2022 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 21:45 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «Брест»

    «Пираты» заняли 11-ю строчку в предыдущем розыгрыше чемпионата Франции, что стало прогрессом после 17-го места в сезоне-2020/21, когда они были на грани вылета.

    В межсезонье команда Мишеля Тер-Закаряна заметно перетряхнула состав, расставшись с целым рядом игроков, а вот усилился клуб точечно, подписав полузащитников Пьера Ле-Мелу и Матиаша Перейра Лаже.

    Коэффициенты матча Брест — Марсель

  • 1
  • 4.10
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.82
  • Ставка
    •

    «Брест» одержал 3 победы в 4 контрольных встречах во время предсезонной подготовки: обыграны были «Авранш» (1:0), «Лорьян» (1:0) и «Анже» (2:0), а уступили бретонцы «Генгаму» (0:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    В стартовом туре Лиги 1 новой кампании коллектив уступил на выезде «Лансу» (2:3).

    «Марсель»

    «Марселю» будет сложно попасть в Лигу чемпионов. Все потому, что Хорхе Сампаоли покинул «Велодром» после всего лишь одного сезона у руля команды.

    Харизматичный аргентинский тренер был архитектором впечатляющего сезона 2021/22 в исполнении провансальцев, который привел их ко второму серебру в трех последних розыгрышах Лиги 1.

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  • 08/08/2022

    • Только время покажет, что сможет Игор Тудор. Южане слишком мало поработали в трансферное окно, чтобы помочь своему новому боссу повторить достижения его предшественника.

    В стартовом туре новой кампании Лиги 1 «Марсель» на своем поле разгромил «Реймс» с результатом 4:1.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,75.

    Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,20.

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    «Брест» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 14.08.2022. Прогнозы на футбол. Сдержит ли «Брест» «Марсель»?
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