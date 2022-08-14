«Брест» на своем поле сыграет против «Марселя» в рамках второго тура Лиги 1. Матч состоится 14 августа, начало — 21:45 (мск). «Брест» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брест»

«Пираты» заняли 11-ю строчку в предыдущем розыгрыше чемпионата Франции, что стало прогрессом после 17-го места в сезоне-2020/21, когда они были на грани вылета.

В межсезонье команда Мишеля Тер-Закаряна заметно перетряхнула состав, расставшись с целым рядом игроков, а вот усилился клуб точечно, подписав полузащитников Пьера Ле-Мелу и Матиаша Перейра Лаже.

Коэффициенты матча Брест — Марсель 1 4.10 X 3.85 2 1.82 Ставка

«Брест» одержал 3 победы в 4 контрольных встречах во время предсезонной подготовки: обыграны были «Авранш» (1:0), «Лорьян» (1:0) и «Анже» (2:0), а уступили бретонцы «Генгаму» (0:2).

Все прогнозы на Лигу 1

В стартовом туре Лиги 1 новой кампании коллектив уступил на выезде «Лансу» (2:3).

«Марсель»

«Марселю» будет сложно попасть в Лигу чемпионов. Все потому, что Хорхе Сампаоли покинул «Велодром» после всего лишь одного сезона у руля команды.

Харизматичный аргентинский тренер был архитектором впечатляющего сезона 2021/22 в исполнении провансальцев, который привел их ко второму серебру в трех последних розыгрышах Лиги 1.

Только время покажет, что сможет Игор Тудор. Южане слишком мало поработали в трансферное окно, чтобы помочь своему новому боссу повторить достижения его предшественника.

В стартовом туре новой кампании Лиги 1 «Марсель» на своем поле разгромил «Реймс» с результатом 4:1.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83.

Успех хозяев поля оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,20.