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    Продолжит ли победный старт «Трабзонспор»?

    «Трабзонспор» — «Хатайспор». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, Суперлига, 12 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Трабзонспор
    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Хатайспор»
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    «Трабзонспор» выиграл два первых матча нового сезона
    «Трабзонспор» сыграет на своем поле с «Хатайспором» в рамках 2-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 12 августа, начало — в 21:00 мск. «Трабзонспор» — «Хатайспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 12 Августа 2022 года
    Трабзонспор
  • Трабзон
    •  Трабзонспор 21:00 Хатайспор Хатайспор
  • Турция. Суперлига
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    «Трабзонспор»

    Прошлый сезон коллектив закончил поражением от «Башакшехира» (1:3). Но это не помешало ему стать чемпионом Турции.

    Набрав 81 очко, «Трабзонспор» опередил «Фенербахче» на 8 пунктов. Также клуб дошел до полуфинала Кубка страны, но там уступил «Кайсериспору» со счетом 2:4.

    В еврокубках команда не выступала, так как вылетела на стадии квалификации, проиграв «Роме» во втором раунде Лиги конференций.

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    Новая кампания началась для нее успехом в матче за Суперкубок Турции против «Сивасспора» (4:0), после чего в 1-м туре чемпионата победила «Истанбулспор» (2:0).

    «Хатайспор»

    В прошлом сезоне «Хатайспор» был середняком турецкой Суперлиги. По итогам 38 туров он занял 12-ю позицию в таблице.

    Команда опередила зону вылета, которая начинается с 17-й строчки, на 17 баллов.

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    • Как ни удивительно, коллектив скорее был ближе к зоне еврокубков, поскольку отстал от нее на 12 пунктов.

    Клуб еще не проводил официальных матчей в этом сезоне, а в четырех товарищеских встречах он одержал одну победу при двух поражениях.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.

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    Успех гостей оценивается в 5,60, тогда как ничья — в 4,40.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,14.

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    «Трабзонспор» — «Хатайспор»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 12.08.2022. Прогнозы на футбол. Продолжит ли победный старт «Трабзонспор»?
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