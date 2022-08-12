«Трабзонспор» сыграет на своем поле с «Хатайспором» в рамках 2-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 12 августа, начало — в 21:00 мск. «Трабзонспор» — «Хатайспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трабзонспор»

Прошлый сезон коллектив закончил поражением от «Башакшехира» (1:3). Но это не помешало ему стать чемпионом Турции.

Набрав 81 очко, «Трабзонспор» опередил «Фенербахче» на 8 пунктов. Также клуб дошел до полуфинала Кубка страны, но там уступил «Кайсериспору» со счетом 2:4.

В еврокубках команда не выступала, так как вылетела на стадии квалификации, проиграв «Роме» во втором раунде Лиги конференций.

Все прогнозы на футбол

Новая кампания началась для нее успехом в матче за Суперкубок Турции против «Сивасспора» (4:0), после чего в 1-м туре чемпионата победила «Истанбулспор» (2:0).

«Хатайспор»

В прошлом сезоне «Хатайспор» был середняком турецкой Суперлиги. По итогам 38 туров он занял 12-ю позицию в таблице.

Команда опередила зону вылета, которая начинается с 17-й строчки, на 17 баллов.

Как ни удивительно, коллектив скорее был ближе к зоне еврокубков, поскольку отстал от нее на 12 пунктов.

Клуб еще не проводил официальных матчей в этом сезоне, а в четырех товарищеских встречах он одержал одну победу при двух поражениях.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.

Успех гостей оценивается в 5,60, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,14.