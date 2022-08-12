«Трабзонспор»
Прошлый сезон коллектив закончил поражением от «Башакшехира» (1:3). Но это не помешало ему стать чемпионом Турции.
Набрав 81 очко, «Трабзонспор» опередил «Фенербахче» на 8 пунктов. Также клуб дошел до полуфинала Кубка страны, но там уступил «Кайсериспору» со счетом 2:4.
В еврокубках команда не выступала, так как вылетела на стадии квалификации, проиграв «Роме» во втором раунде Лиги конференций.
Новая кампания началась для нее успехом в матче за Суперкубок Турции против «Сивасспора» (4:0), после чего в 1-м туре чемпионата победила «Истанбулспор» (2:0).
«Хатайспор»
В прошлом сезоне «Хатайспор» был середняком турецкой Суперлиги. По итогам 38 туров он занял 12-ю позицию в таблице.
Команда опередила зону вылета, которая начинается с 17-й строчки, на 17 баллов.
Как ни удивительно, коллектив скорее был ближе к зоне еврокубков, поскольку отстал от нее на 12 пунктов.
Клуб еще не проводил официальных матчей в этом сезоне, а в четырех товарищеских встречах он одержал одну победу при двух поражениях.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.
Успех гостей оценивается в 5,60, тогда как ничья — в 4,40.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,14.