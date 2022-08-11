11 августа в ответном поединке 1/4 финала Кубка Либертадорес сыграют два бразильских клуба — «Палмейрас» и «Атлетико Минейро». Начало игры — в 03:30 по мск. «Палмейрас» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Палмейрас»

Неделю тому назад эти команды на поле «Атлетико Минейро» расписали мировую со счетом 2:2. Причем хозяева выигрывали по ходу встречи 2:0, а второй гол пропустили и компенсированное время.

Напомним, что «Палмейрас» выиграл два предыдущих розыгрыша Кубка Либертадорес. Да, и в этом сезоне является одним из главных претендентов на победу в данном турнире.

На групповом этапе «поросята» выступили просто блестяще, выиграв все шесть проведенных матчей, забив при этом 25 голов за шесть матчей, а пропустил в свои только три. В 1/8 финала они легко прошли парагвайский «Серро Портеньо» — 5:0 и 3:0.

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Сейчас у «Палмейраса» 9-матчевая беспроигрышная серия. Накануне «зеленейшие» разгромили дома 3:0 «Гояс» в рамках чемпионата Бразилии, в котором они лидируют с отрывом в шесть очков от ближайшего преследователя.

«Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро», который является действующим чемпионом Бразилии, смог выиграть свою группу в КЛ, но вторую строку опередил только по разнице мячей.

«Черно-белые» выиграли три встречи при двух ничьих и одном фиаско. В 1/8 финала они преодолели барьер в лице эквадорского «Эмелека», сыграв 1:1 на выезде и победив 1:0 дома.

«Петушки» не могут выиграть вот уже в пяти встречах подряд в различных турнирах, трижды проиграв за этот период при двух мировых. Накануне они уступили на своем поле 2:3 «Атлетико Паранаэнсе» в чемпионате Бразилии, где они идут седьмыми.

Вот уже как пять последних очных игр этих клубов заканчиваются только вничью. Перед этим же дважды подряд побеждал «Атлетико».

Прогноз и ставка на «Палмейрас» — «Атлетико Минейро»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Палмейраса» — 1.85, победа «Атлетико Минейро» — 4.92, ничья — 3.68.

Проход: «Палмейраса» — 1.40; «Атлетико Минейро» — 2.90.

И хотя «поросята» в последнее время неудачно играют против «петушков», но на этот раз ждем, что хозяева смогут прервать этот негативный период, выиграв еще в основное время и пройдут в полуфинал.