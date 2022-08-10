ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Беньямин ШешкоКак Роналду и Холанд привели «МЮ» к возможной покупке подростка за 50 млн фунтов Эрилинг ХоланнСенегальский стоппер и скандинавский бомбардир. 5 лучших дебютов 1-го тура АПЛ Френки де ЙонгТрансферный дайджест. 2—8 августа
  • 04:33
    • «Фонбет»: фрибет 3000 рублей по промокоду TOP
  • 00:58
    • Источник: Писарев сменит Юрана в «Химках»
  • 21:14
    • Источник: Юран — кандидат на пост главного тренера «Урала»
  • 20:49
    • Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Антони Модеста
  • 20:36
    • «Интер» объявил об уходе Алексиса Санчеса
  • 19:58
    • «Рубин» в меньшинстве упустил победу над «Нефтехимиком»
  • 18:34
    • РУСАДА: Расследование по делу Валиевой находится на завершающем этапе
    Все новости спорта

    Забивать будут не все

    «Шеффилд Уэнсдей» — «Сандерленд». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок английской лиги, 10 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на Шеффилд Уэнсдей Прогнозы на Сандерленд
    Прогноз и ставки на «Шеффилд Уэнсдей» — «Сандерленд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Росс Стюарт
    «Шеффилд Уэнсдей» сыграет на своем поле с «Сандерлендом» в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 10 августа, начало — в 21:45 мск. «Шеффилд Уэнсдей» — «Сандерленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок Лиги 10 Августа 2022 года
    Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Кубок Лиги
    •  Шеффилд Уэнсдей 21:45 Сандерленд Сандерленд
  • Сандерленд
    •

    «Шеффилд Уэнсдей»

    «Шеффилд Уэнсдей» в нынешнем сезоне сыграет в третьем по рангу дивизионе. Причем команда ставит задачу повыситься в классе.

    Правда, старт у команды вышел скомканным. «Шеффилд Уэнсдей» в двух турах набрал лишь 4 очка.

    Коэффициенты матча Шеффилд Уэнсдей — Сандерленд

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    В своем последнем матче команда добыла премьерную викторию. На выезде минимально был обыгран «Милтон Кинс».

    Все прогнозы на футбол

    С «Сандерлендом» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних очных свиданий «Шеффилд Уэнсдей» добыл две победы при двух коллизиях.

    «Сандерленд»

    Многострадальный «Сандерленд» наконец-то вернулся в Чемпионшип. Причем в новом сезоне от команды ждут чуть ли не борьбы за выход в АПЛ!

    «Сандерленд» стартовал в Чемпионшипе довольно уверенно. В двух матчах команда набрала четыре очка.

  • Трансферный дайджест. 2—8 августа
  • Определится ли наконец-то будущее Френки де Йонга, вернется ли Арнаутович в АПЛ, найдет ли Эдисон Кавани подходящую команду и другие трансферные слухи недели
  • Вчера

    • Не секрет, что «Сандерленд» испытывает трудности с надежностью своих тылов. В двух матчах команда пропустила уже трижды.

    Вот только в этом поединке команда явно сыграет первым номером. Соперник слабее, да и у «Сандерленда» могут получиться неплохие атаки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шеффилд Уэнсдей» за 2.50, на ничью за 3.38, а на «Сандерленд» — за 2.74.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Шеффилд Уэнсдей» выглядит слабее соперника.

    «Сандерленд» вполне прилично атакует.

    Более статусные гости наверняка возьмут свое. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Монфис — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Каррено-Буста — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Баес — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Карацев — Кресси
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гзира — Вольфсбергер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Жальгирис — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Виктория — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Пюник — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Б36 — Виборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Аполлон — Маккаби
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Митьюлланд — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ференцварош — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Чехия — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шеффилд Уэнсдей» — «Сандерленд»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.08.2022. Прогнозы на футбол. Забивать будут не все
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры