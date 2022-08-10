«Шеффилд Уэнсдей» сыграет на своем поле с «Сандерлендом» в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 10 августа, начало — в 21:45 мск. «Шеффилд Уэнсдей» — «Сандерленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Уэнсдей»

«Шеффилд Уэнсдей» в нынешнем сезоне сыграет в третьем по рангу дивизионе. Причем команда ставит задачу повыситься в классе.

Правда, старт у команды вышел скомканным. «Шеффилд Уэнсдей» в двух турах набрал лишь 4 очка.

Коэффициенты матча Шеффилд Уэнсдей — Сандерленд 1 2.45 X 3.25 2 2.70 Ставка

В своем последнем матче команда добыла премьерную викторию. На выезде минимально был обыгран «Милтон Кинс».

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С «Сандерлендом» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних очных свиданий «Шеффилд Уэнсдей» добыл две победы при двух коллизиях.

«Сандерленд»

Многострадальный «Сандерленд» наконец-то вернулся в Чемпионшип. Причем в новом сезоне от команды ждут чуть ли не борьбы за выход в АПЛ!

«Сандерленд» стартовал в Чемпионшипе довольно уверенно. В двух матчах команда набрала четыре очка.

Не секрет, что «Сандерленд» испытывает трудности с надежностью своих тылов. В двух матчах команда пропустила уже трижды.

Вот только в этом поединке команда явно сыграет первым номером. Соперник слабее, да и у «Сандерленда» могут получиться неплохие атаки.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шеффилд Уэнсдей» за 2.50, на ничью за 3.38, а на «Сандерленд» — за 2.74.

«Шеффилд Уэнсдей» выглядит слабее соперника.

«Сандерленд» вполне прилично атакует .

Более статусные гости наверняка возьмут свое. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.