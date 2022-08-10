«Шеффилд Уэнсдей»
«Шеффилд Уэнсдей» в нынешнем сезоне сыграет в третьем по рангу дивизионе. Причем команда ставит задачу повыситься в классе.
Правда, старт у команды вышел скомканным. «Шеффилд Уэнсдей» в двух турах набрал лишь 4 очка.
Коэффициенты матча Шеффилд Уэнсдей — Сандерленд
В своем последнем матче команда добыла премьерную викторию. На выезде минимально был обыгран «Милтон Кинс».
С «Сандерлендом» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних очных свиданий «Шеффилд Уэнсдей» добыл две победы при двух коллизиях.
«Сандерленд»
Многострадальный «Сандерленд» наконец-то вернулся в Чемпионшип. Причем в новом сезоне от команды ждут чуть ли не борьбы за выход в АПЛ!
«Сандерленд» стартовал в Чемпионшипе довольно уверенно. В двух матчах команда набрала четыре очка.
Не секрет, что «Сандерленд» испытывает трудности с надежностью своих тылов. В двух матчах команда пропустила уже трижды.
Вот только в этом поединке команда явно сыграет первым номером. Соперник слабее, да и у «Сандерленда» могут получиться неплохие атаки.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шеффилд Уэнсдей» за 2.50, на ничью за 3.38, а на «Сандерленд» — за 2.74.
«Шеффилд Уэнсдей» выглядит слабее соперника.
«Сандерленд»
Более статусные гости наверняка возьмут свое. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.