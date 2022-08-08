«Модена»
В предыдущем раунде эта команда прошла «Катанзаро». Дома «Модена» оказалась сильнее (3:1).
В составе «Модены» стоит отметить Маттео Чиофани. Опытнейший защитник до сих пор полезен.
Коэффициенты матча Модена — Сассуоло
По итогам минувшего сезона команда поднялась в Серию В. Причем «Модена» опередила «Реджану» всего на 2 очка.
Матчи с «Сассуоло» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Модена» разжилась одной викторией при трех поражениях.
«Сассуоло»
«Сассуоло» лишь начинает цикл официальных матчей, до того играя только контрольные поединки.
Из пяти сыгранных товарищеских матчей «Сассуоло» выудил 4 победы. Причем единственный паритет пришелся на встречу с «Реймсом» (2:2).
В своем предыдущем поединке «Сассуоло» выиграл. Скромный «Вис Пезаро» был разгромлен (4:1).
В этом поединке «Сассуоло» наверняка планирует активно атаковать. Особенно при наличии таких мастеров, как Джакомо Распадори.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Сассуоло» за 2.00, на ничью за 3.25, а на «Модену» — за 3.25.
«Модена» постарается дать бой представителю элиты.
«Сассуоло»
«Сассуоло» отлично выглядел в контрольных поединках. Наши прогноз и ставка — Победа «Сассуоло» с коэффициентом 2.00.