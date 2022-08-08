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    «Сассуоло» одолеет «Модену»

    «Модена» — «Сассуоло». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок Италии, 8 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Модена» — «Сассуоло»
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    Джакомо Распадори
    «Модена» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 1/32 финала Кубка Италии. Матч пройдет 8 августа, начало — в 19:00 мск. «Модена» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 08 Августа 2022 года
    Модена
  • Италия. Кубок
    •  Модена 19:00 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    «Модена»

    В предыдущем раунде эта команда прошла «Катанзаро». Дома «Модена» оказалась сильнее (3:1).

    В составе «Модены» стоит отметить Маттео Чиофани. Опытнейший защитник до сих пор полезен.

    Коэффициенты матча Модена — Сассуоло

  • 1
  • 3.45
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.05
  • Ставка
    •

    По итогам минувшего сезона команда поднялась в Серию В. Причем «Модена» опередила «Реджану» всего на 2 очка.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Сассуоло» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Модена» разжилась одной викторией при трех поражениях.

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» лишь начинает цикл официальных матчей, до того играя только контрольные поединки.

    Из пяти сыгранных товарищеских матчей «Сассуоло» выудил 4 победы. Причем единственный паритет пришелся на встречу с «Реймсом» (2:2).

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    • В своем предыдущем поединке «Сассуоло» выиграл. Скромный «Вис Пезаро» был разгромлен (4:1).

    В этом поединке «Сассуоло» наверняка планирует активно атаковать. Особенно при наличии таких мастеров, как Джакомо Распадори.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сассуоло» за 2.00, на ничью за 3.25, а на «Модену» — за 3.25.

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    «Модена» постарается дать бой представителю элиты.

    «Сассуоло» превосходит оппонента в классе.

    «Сассуоло» отлично выглядел в контрольных поединках. Наши прогноз и ставка — Победа «Сассуоло» с коэффициентом 2.00.

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    «Модена» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.08.2022. Прогнозы на футбол. «Сассуоло» одолеет «Модену»
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