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    «Мец» снова победит

    «Кан» — «Мец». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, Лига 2, 8 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кан» — «Мец»
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    «Мец»
    «Кан» сыграет на своем поле с «Мецем» в рамках 2-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 8 августа, начало — в 21:45 мск. «Кан» — «Мец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 2 08 Августа 2022 года
    Кан
  • Франция. Лига 2
    •  Кан 21:45 Метц Метц
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    «Кан»

    «Кан» в нынешнем сезоне постарается выступить продуктивно. Команда способна пободаться даже за зону плей-офф.

    Вот и в стартовом туре Лиги 2 команда победила. «Кан» сумел минимально одолеть «Ним», причем на выезде.

    Решающий мяч в стартовом туре провел Годсон Кайреме. Наверняка форвард постарается продолжить свои результативные подвиги.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Мецем» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних поединков «Кан» выиграл дважды при трех паритетах.

    «Мец»

    «Мец» твердо намерен быстро вернуться в элиту французского футбола. По потенциалу команда явно выше большинства оппонентов по Лиге 2.

    Как и полагается фавориту, «Мец» стартовал с победы. Был разгромлен «Амьен», в воротах которого побывало три сухих мяча.

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    • Вообще, «Мец» неплохо укрепился. К слову, один из забитых в стартовом матче мячей в активе Георгиса Микаутадзе, вернувшегося из успешной бельгийской аренды.

    Наверняка гости будут действовать с позиции силы. Свои шансы у ворот «Кана» они точно найдут.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кан» за 2.55, на ничью за 3.00, а на «Мец» — за 2.70.

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    «Кан» испытывает сложности с реализацией.

    «Мец» стартовал в чемпионате весьма убедительно.

    «Мец» постарается продолжить побеждать. Наши прогноз и ставка — Победа «Меца» с коэффициентом 2.70.

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    «Кан» — «Мец»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 08.08.2022. Прогнозы на футбол. «Мец» снова победит
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