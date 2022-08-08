«Кан» сыграет на своем поле с «Мецем» в рамках 2-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 8 августа, начало — в 21:45 мск. «Кан» — «Мец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кан»

«Кан» в нынешнем сезоне постарается выступить продуктивно. Команда способна пободаться даже за зону плей-офф.

Вот и в стартовом туре Лиги 2 команда победила. «Кан» сумел минимально одолеть «Ним», причем на выезде.

Решающий мяч в стартовом туре провел Годсон Кайреме. Наверняка форвард постарается продолжить свои результативные подвиги.

Все прогнозы на футбол

Матчи с «Мецем» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних поединков «Кан» выиграл дважды при трех паритетах.

«Мец»

«Мец» твердо намерен быстро вернуться в элиту французского футбола. По потенциалу команда явно выше большинства оппонентов по Лиге 2.

Как и полагается фавориту, «Мец» стартовал с победы. Был разгромлен «Амьен», в воротах которого побывало три сухих мяча.

Вообще, «Мец» неплохо укрепился. К слову, один из забитых в стартовом матче мячей в активе Георгиса Микаутадзе, вернувшегося из успешной бельгийской аренды.

Наверняка гости будут действовать с позиции силы. Свои шансы у ворот «Кана» они точно найдут.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кан» за 2.55, на ничью за 3.00, а на «Мец» — за 2.70.

«Кан» испытывает сложности с реализацией.

«Мец» стартовал в чемпионате весьма убедительно .

«Мец» постарается продолжить побеждать. Наши прогноз и ставка — Победа «Меца» с коэффициентом 2.70.