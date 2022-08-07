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    В Гомеле забьют не все

    «Гомель» — «Арсенал» Дзержинск. Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, чемпионат Белоруссии, 7 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гомель» — «Арсенал» Дзержинск
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    «Гомель»
    «Гомель» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Дзержинск в рамках 16-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 7 августа, начало — в 16:00 мск. «Гомель» — «Арсенал» Дзержинск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 07 Августа 2022 года
    Гомель
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Гомель 16:00 Арсенал Дзержинск Арсенал Дзержинск
  • Дзержинск
    •

    «Гомель»

    Эта команда проводит, в целом, типичный для себя сезон. Нынешнее 8 место в таблице видится в этом плане весьма показательным.

    «Гомель» не лучшим образом выглядит в атаке. В 15 матчах команда смогла забить всего 18 раз.

    Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. Дома гомельчане были разгромлены «Минском» (0:3).

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    Причем после того команда еще и вылетела из Лиги конференций. Уступив в Греции «Арису» (5:1), «Гомель» проиграл и дома (1:2).

    «Арсенал» Дзержинск

    «Арсенал» Дзержинск борется за выживание. При этом в последних матчах дзержинцы выглядят неплохо.

    На текущий момент «Арсенал» Дзержинск поднялся из опасной зоны на 13 место. Вот только атака все равно проседает: всего 11 голов в 15 матчах.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Арсенал» Дзержинск добыл три очка. На выезде команда сенсационно одолела БАТЭ (1:2).

    Интересно, что после того команда вылетела из Кубка Белоруссии. «Арсенал» Дзержинск уступил «Неману» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Гомель» за 1.75, на ничью за 3.58, а на «Арсенал» Дзержинск — за 3.98.

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    «Гомель» слабовато выглядит в атаке.

    «Арсенал» Дзержинск сильно прибавил в летнем цикле.

    Обе команды атакуют не лучшим образом, и кому-то уж точно не удастся забить. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.03.

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    «Гомель» — «Арсенал» Дзержинск: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 07.08.2022. Прогнозы на футбол. В Гомеле забьют не все
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