«Гомель» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Дзержинск в рамках 16-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 7 августа, начало — в 16:00 мск. «Гомель» — «Арсенал» Дзержинск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гомель»

Эта команда проводит, в целом, типичный для себя сезон. Нынешнее 8 место в таблице видится в этом плане весьма показательным.

«Гомель» не лучшим образом выглядит в атаке. В 15 матчах команда смогла забить всего 18 раз.

Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. Дома гомельчане были разгромлены «Минском» (0:3).

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Причем после того команда еще и вылетела из Лиги конференций. Уступив в Греции «Арису» (5:1), «Гомель» проиграл и дома (1:2).

«Арсенал» Дзержинск

«Арсенал» Дзержинск борется за выживание. При этом в последних матчах дзержинцы выглядят неплохо.

На текущий момент «Арсенал» Дзержинск поднялся из опасной зоны на 13 место. Вот только атака все равно проседает: всего 11 голов в 15 матчах.

В предыдущем туре чемпионата «Арсенал» Дзержинск добыл три очка. На выезде команда сенсационно одолела БАТЭ (1:2).

Интересно, что после того команда вылетела из Кубка Белоруссии. «Арсенал» Дзержинск уступил «Неману» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Гомель» за 1.75, на ничью за 3.58, а на «Арсенал» Дзержинск — за 3.98.

«Гомель» слабовато выглядит в атаке .

«Арсенал» Дзержинск сильно прибавил в летнем цикле.

Обе команды атакуют не лучшим образом, и кому-то уж точно не удастся забить. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.03.