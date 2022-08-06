«Слуцк» сыграет на своем поле с «Ислочью» в рамках 16-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 6 августа, начало — в 15:30 мск. «Слуцк» — «Ислочь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слуцк»

Эта команда проводит, в целом, типичный для себя сезон. Нынешнее 11 место в таблице видится в этом плане характерным.

«Слуцк» не лучшим образом выглядит в атаке. В 15 матчах команда смогла забить всего 17 раз.

Коэффициенты матча Слуцк — Ислочь 1 3.75 X 3.55 2 2.00 Ставка

Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. На выезде она уступила солигорскому «Шахтеру» (2:1).

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Поединки с «Ислочью» для команды традиционно проходят довольно успешно. Из пяти последних матчей выиграно три при двух неудачах.

«Ислочь»

«Ислочь» в нынешнем чемпионате выступает весьма прилично. Команда реально сражается за медали чемпионата.

На текущий момент «Ислочь» находится на 3 месте в турнирной таблице. При этом отставание от лидера составляет всего 2 очка.

В предыдущем туре чемпионата Белоруссии «Ислочь» добыла три очка. На выезде минимально было обыграно «Торпедо-БелАЗ».

Интересно, что после того команда вылетела из Кубка Белоруссии от тех же торпедовцев. Единственный мяч «Ислочь» пропустила в первом тайме.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ислочь» за 2.03, на ничью за 3.42, а на «Слуцк» — за 3.44.

«Слуцк» крайне слабо атакует .

«Ислочь» борется за высокие места.

«Ислочь» по игре выглядит монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Ислочи» с коэффициентом 2.03.