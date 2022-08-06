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    «Ислочь» не оставит шансов «Слуцку»

    «Слуцк» — «Ислочь». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, чемпионат Белоруссии, 6 августа 2022 года

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    «Ислочь»
    «Слуцк» сыграет на своем поле с «Ислочью» в рамках 16-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 6 августа, начало — в 15:30 мск. «Слуцк» — «Ислочь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 06 Августа 2022 года
    Слуцк
  • Слуцк
    •  Слуцк 15:30 Ислочь Ислочь
  • Минск
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    «Слуцк»

    Эта команда проводит, в целом, типичный для себя сезон. Нынешнее 11 место в таблице видится в этом плане характерным.

    «Слуцк» не лучшим образом выглядит в атаке. В 15 матчах команда смогла забить всего 17 раз.

    Коэффициенты матча Слуцк — Ислочь

  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.00
  • Ставка
    •

    Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. На выезде она уступила солигорскому «Шахтеру» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Ислочью» для команды традиционно проходят довольно успешно. Из пяти последних матчей выиграно три при двух неудачах.

    «Ислочь»

    «Ислочь» в нынешнем чемпионате выступает весьма прилично. Команда реально сражается за медали чемпионата.

    На текущий момент «Ислочь» находится на 3 месте в турнирной таблице. При этом отставание от лидера составляет всего 2 очка.

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  • 01/08/2022

    • В предыдущем туре чемпионата Белоруссии «Ислочь» добыла три очка. На выезде минимально было обыграно «Торпедо-БелАЗ».

    Интересно, что после того команда вылетела из Кубка Белоруссии от тех же торпедовцев. Единственный мяч «Ислочь» пропустила в первом тайме.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ислочь» за 2.03, на ничью за 3.42, а на «Слуцк» — за 3.44.

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    «Слуцк» крайне слабо атакует.

    «Ислочь» борется за высокие места.

    «Ислочь» по игре выглядит монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Ислочи» с коэффициентом 2.03.

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    «Слуцк» — «Ислочь»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 06.08.2022. Прогнозы на футбол. «Ислочь» не оставит шансов «Слуцку»
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