«Ньюкасл»
«Ньюкасл» в минувшем сезоне выступал неровно, однако начиная с зимы резко поднялся из опасной зоны АПЛ, финишировав на 11 месте.
Так что задачей команды на новый сезон наверняка будет подъем в зону еврокубков, для чего у «сорок» есть все предпосылки.
Нынешним летом клуб сыграл шесть контрольных поединков. При четырех победах «Сороки» потерпели два поражения.
В последних двух матчах «Юнайтед» победил, причем — незаурядных соперников в лице «Аталанты» (1:0) и «Атлетика» (2:1).
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» вернулся в АПЛ через 23 года после вылета. В Чемпионшипе он занял четвертое место, поэтому сыграл в плей-офф.
В полуфинале плей-офф коллектив выиграл по сумме двух матчей у «Шеффилд Юнайтед», после чего в финале обыграл «Хаддерсфилд».
В межсезонье команда провела семь товарищеских матчей, в которых одержал только две победы при двух поражениях и трех ничьих.
В целом, клуб сумел выиграть только в одном из пяти последних поединков, правда и проиграл лишь раз.
Прогноз и ставки
Букмекеры предсказуемо считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.
Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — «Ньюкасл» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.