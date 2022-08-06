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    Справится ли «Ньюкасл» с «Ноттингем Форест»?

    «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 2.05) и прогноз на АПЛ 6 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»
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    «Ньюкасл» — фаворит матча
    В поединке нового чемпионата Англии по футболу «Ньюкасл» на своем поле примет «Ноттингем Форест». Встреча пройдет 6 августа и начнется в 17:00 по мск. «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» в минувшем сезоне выступал неровно, однако начиная с зимы резко поднялся из опасной зоны АПЛ, финишировав на 11 месте.

    Так что задачей команды на новый сезон наверняка будет подъем в зону еврокубков, для чего у «сорок» есть все предпосылки.

    Нынешним летом клуб сыграл шесть контрольных поединков. При четырех победах «Сороки» потерпели два поражения.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последних двух матчах «Юнайтед» победил, причем — незаурядных соперников в лице «Аталанты» (1:0) и «Атлетика» (2:1).

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» вернулся в АПЛ через 23 года после вылета. В Чемпионшипе он занял четвертое место, поэтому сыграл в плей-офф.

    В полуфинале плей-офф коллектив выиграл по сумме двух матчей у «Шеффилд Юнайтед», после чего в финале обыграл «Хаддерсфилд».

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    • В межсезонье команда провела семь товарищеских матчей, в которых одержал только две победы при двух поражениях и трех ничьих.

    В целом, клуб сумел выиграть только в одном из пяти последних поединков, правда и проиграл лишь раз.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры предсказуемо считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — «Ньюкасл» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.

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    «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 06.08.2022. Прогнозы на футбол. Справится ли «Ньюкасл» с «Ноттингем Форест»?
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