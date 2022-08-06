В поединке нового чемпионата Англии по футболу «Ньюкасл» на своем поле примет «Ноттингем Форест». Встреча пройдет 6 августа и начнется в 17:00 по мск. «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» в минувшем сезоне выступал неровно, однако начиная с зимы резко поднялся из опасной зоны АПЛ, финишировав на 11 месте.

Так что задачей команды на новый сезон наверняка будет подъем в зону еврокубков, для чего у «сорок» есть все предпосылки.

Нынешним летом клуб сыграл шесть контрольных поединков. При четырех победах «Сороки» потерпели два поражения.

Все прогнозы на АПЛ

В последних двух матчах «Юнайтед» победил, причем — незаурядных соперников в лице «Аталанты» (1:0) и «Атлетика» (2:1).

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» вернулся в АПЛ через 23 года после вылета. В Чемпионшипе он занял четвертое место, поэтому сыграл в плей-офф.

В полуфинале плей-офф коллектив выиграл по сумме двух матчей у «Шеффилд Юнайтед», после чего в финале обыграл «Хаддерсфилд».

В межсезонье команда провела семь товарищеских матчей, в которых одержал только две победы при двух поражениях и трех ничьих.

В целом, клуб сумел выиграть только в одном из пяти последних поединков, правда и проиграл лишь раз.

Прогноз и ставки

Букмекеры предсказуемо считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — «Ньюкасл» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.