В поединке нового чемпионата Англии по футболу «Борнмут» на своем поле примет «Астон Виллу». Встреча пройдет 6 августа и начнется в 17:00 по мск. «Борнмут» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

«Борнмут» по итогам прошедшего сезона смог добыть билет в элиту английского футбола. В Чемпионшипе он стартовал на второй позиции, совсем немного отстав от победителя.

Последний раз «вишни» побеждали в своей первой товарищеской встрече этого — против «Шеффилд Уэнсдей» (2:1).

Коэффициенты матча Борнмут — Астон Вилла 1 3.80 X 3.50 2 2.00 Ставка

После этого коллектив провел три контрольных поединка, которые обернулись поражениями.

Все прогнозы на АПЛ

В последнем официальном матче новичок АПЛ уходил с поля поверженными еще в начале апреля, проиграв тогда «Вест Бромвичу» 0:2 в выездной встрече.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» прошлый чемпионат Англии завершила на 14 позиции в турнирной таблице. Команда даже некоторое время претендовала на еврокубки, но очень неудачно провела концовку.

За 11 последних туров бирмингемцы проиграли в шести случаях, три раза еще в этот период они расписали мировые и смогли добиться лишь двух выигрышей.

Заканчивали АПЛ они и вовсе 4-матчевой безвыигрышной серией, где дважды уступали и дважды сыграли вничью. В заключительном туре «Вилланы» потерпели гостевое фиаско от «Ман Сити» 2:3.

«Кларетовые» провели пять товарищеских поединков. Они разгромили «Уолсолл» 4:0, после чего по 1:0 справилась с «Лидсом», австралийским «Брисбен Роар» и со счетом 2:1 — «Ренн». Также была ничья с «МЮ» (2:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры предсказуемо считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех хозяев поля оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Астон Вилла» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.