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    Обыграет ли «Астон Вилла» «Борнмут»?

    «Борнмут» — «Астон Вилла». Ставка (к. 2.50) и прогноз на АПЛ 6 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Астон Вилла»
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    «Астон Вилла» проведет первый полный сезон при Джеррарде
    В поединке нового чемпионата Англии по футболу «Борнмут» на своем поле примет «Астон Виллу». Встреча пройдет 6 августа и начнется в 17:00 по мск. «Борнмут» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Августа 2022 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 17:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    «Борнмут»

    «Борнмут» по итогам прошедшего сезона смог добыть билет в элиту английского футбола. В Чемпионшипе он стартовал на второй позиции, совсем немного отстав от победителя.

    Последний раз «вишни» побеждали в своей первой товарищеской встрече этого — против «Шеффилд Уэнсдей» (2:1).

    Коэффициенты матча Борнмут — Астон Вилла

  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.00
  • Ставка
    •

    После этого коллектив провел три контрольных поединка, которые обернулись поражениями.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последнем официальном матче новичок АПЛ уходил с поля поверженными еще в начале апреля, проиграв тогда «Вест Бромвичу» 0:2 в выездной встрече.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» прошлый чемпионат Англии завершила на 14 позиции в турнирной таблице. Команда даже некоторое время претендовала на еврокубки, но очень неудачно провела концовку.

    За 11 последних туров бирмингемцы проиграли в шести случаях, три раза еще в этот период они расписали мировые и смогли добиться лишь двух выигрышей.

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    • Заканчивали АПЛ они и вовсе 4-матчевой безвыигрышной серией, где дважды уступали и дважды сыграли вничью. В заключительном туре «Вилланы» потерпели гостевое фиаско от «Ман Сити» 2:3.

    «Кларетовые» провели пять товарищеских поединков. Они разгромили «Уолсолл» 4:0, после чего по 1:0 справилась с «Лидсом», австралийским «Брисбен Роар» и со счетом 2:1 — «Ренн». Также была ничья с «МЮ» (2:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры предсказуемо считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Астон Вилла» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.

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    «Борнмут» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 06.08.2022. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Астон Вилла» «Борнмут»?
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