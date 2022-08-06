ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Садио МанеЮбилейный сезон. Чего ждать от 60-го розыгрыша Бундеслиги? Мбаппе, Месси и Неймар сыгрались за годТолько «Лион» может остановить ПСЖ во Франции Сергей Павлович и Деррик ЛьюисСергей Павлович продолжает дорогу к чемпионскому поясу. Деррик Льюис получил по заслугам
  • 00:17
    • «Атлетико» разгромил «Кадис» в товарищеском матче
  • 23:56
    • «Олимпиакос» спасся от поражения в матче отбора Лиги Европы со «Слованом»
  • 22:40
    • «Челси» объявил о продлении контракта с Аспиликуэтой
  • 22:28
    • Гол Нагнойного принес «Заре» победу над «Университатей» в отборе ЛК
  • 18:10
    • Мойзес стал игроком московского ЦСКА до окончания сезона-2022/23
  • 21:58
    • «Фенербахче» в большинстве разгромил «Словацко» в отборе Лиги Европы
  • 20:56
    • «Партизан» проиграл кипрскому АЕКу в матче 3-го раунда отбора ЛЕ
    Все новости спорта

    «Гладбах» и «Хоффенхайм» устроят перестрелку?

    «Боруссия» Менхенгладбах — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 2.02) и ставки на чемпионат Германии 6 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Боруссию М Прогнозы на Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Боруссия» Менхенгладбах — «Хоффенхайм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Весной «Гладбах» разбил «Хоффенхайм» на своем поле со счетом 5:1
    «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграет на своем поле против «Хоффенхайма» в рамках первого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 августа, начало — в 16:30 мск. «Боруссия» Менхенгладбах — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Августа 2022 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 16:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •

    «Боруссия» М

    Прошлый сезон получился для «Боруссии» не самым удачным. «Гладбах» завершил чемпионат Германии на десятом месте.

    Летом клуб пригласил нового главного тренера — теперь проектом будет заниматься Даниэль Фарке, уехавший весной из «Краснодара».

    Руководство «Боруссии» решило воздержаться от дорогих трансферов. Самая большая сумма — пять миллионов евро — была потрачена на японского центрального защитника Ко Итакуру, права на которого принадлежали «Манчестер Сити».

    При этом команду покинули защитник Маттиас Гинтер и нападающий Бриль Эмболо.
    В прошлое воскресенье «Боруссия» легко вышла в следующий раунд Кубка Германии, разбив «Оберахерн» со счетом 9:1. Автором хет-трика стал французский нападающий Маркус Тюрам.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» финишировал в прошлом сезоне рядом с «Гладбахом» — на девятом месте. Не самый плохой результат, но в клубе в какой-то момент явно рассчитывали на большее. «Хоффенхайм» ни разу не выиграл в девяти последних турах.

    В «Хоффенхайме» тоже решили, что команде нужен новый главный тренер. С 1 июля этот пост занимает Андре Брайтенрайтер.

    Самым крупным трансфером «Хоффенхайма» стал центральный защитник Стэнли Нсоки, купленный у «Брюгге» за 12 миллионов евро. Еще пять миллионов клуб заплатил за Озана Кабака, который в прошлом сезоне выступал за «Шальке».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Хоффенхайм» тоже вышел в следующий раунд Кубка Германии. Команда Брайтенрайтера с трудом выиграла у «Редингхаузена» (2:0), забив оба гола в конец овертайма.

    Прогноз и ставка

    На «Боруссию» в этом матче можно поставить за 2.18, ничью букмекеры предлагают за 3.82, а победу «Хоффенхайма» — за 3.18.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Весной «Гладбах» разбил «Хоффенхайм» на своем поле со счетом 5:1, но соперник к тому моменту уже решил все свои задачи и просто бросил играть.

    На этот раз хозяевам поля будет не так легко. И очевидно, что это матч не для ставок на исход.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Медведев — Беранкис
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Атлетико Паранаэнсе — Эстудиантес
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акжайык — Кайсар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Туран — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шяуляй — Хегельман Литауэн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кальяри — Перуджа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Удинезе — ФералпиСало
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Таммека — Флора
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Витебск — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бирмингем — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лион — Аяччо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Боруссия» Менхенгладбах — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 06.08.2022. Прогнозы на футбол. «Гладбах» и «Хоффенхайм» устроят перестрелку?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры