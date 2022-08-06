«Боруссия» из Менхенгладбаха сыграет на своем поле против «Хоффенхайма» в рамках первого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 августа, начало — в 16:30 мск. «Боруссия» Менхенгладбах — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

Прошлый сезон получился для «Боруссии» не самым удачным. «Гладбах» завершил чемпионат Германии на десятом месте.

Летом клуб пригласил нового главного тренера — теперь проектом будет заниматься Даниэль Фарке, уехавший весной из «Краснодара».

Руководство «Боруссии» решило воздержаться от дорогих трансферов. Самая большая сумма — пять миллионов евро — была потрачена на японского центрального защитника Ко Итакуру, права на которого принадлежали «Манчестер Сити».

При этом команду покинули защитник Маттиас Гинтер и нападающий Бриль Эмболо.

В прошлое воскресенье «Боруссия» легко вышла в следующий раунд Кубка Германии, разбив «Оберахерн» со счетом 9:1. Автором хет-трика стал французский нападающий Маркус Тюрам.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» финишировал в прошлом сезоне рядом с «Гладбахом» — на девятом месте. Не самый плохой результат, но в клубе в какой-то момент явно рассчитывали на большее. «Хоффенхайм» ни разу не выиграл в девяти последних турах.

В «Хоффенхайме» тоже решили, что команде нужен новый главный тренер. С 1 июля этот пост занимает Андре Брайтенрайтер.

Самым крупным трансфером «Хоффенхайма» стал центральный защитник Стэнли Нсоки, купленный у «Брюгге» за 12 миллионов евро. Еще пять миллионов клуб заплатил за Озана Кабака, который в прошлом сезоне выступал за «Шальке».

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«Хоффенхайм» тоже вышел в следующий раунд Кубка Германии. Команда Брайтенрайтера с трудом выиграла у «Редингхаузена» (2:0), забив оба гола в конец овертайма.

Прогноз и ставка

На «Боруссию» в этом матче можно поставить за 2.18, ничью букмекеры предлагают за 3.82, а победу «Хоффенхайма» — за 3.18.

Весной «Гладбах» разбил «Хоффенхайм» на своем поле со счетом 5:1, но соперник к тому моменту уже решил все свои задачи и просто бросил играть.

На этот раз хозяевам поля будет не так легко. И очевидно, что это матч не для ставок на исход.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.02.