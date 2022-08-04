«Маккаби» Тель-Авив
В прошлом сезоне «Маккаби» из Тель-Авива завоевал бронзовые награды израильского чемпионата, что позволило ему стартовать во втором раунде квалификации Лиги конференций.
И там столичный коллектив не имел проблем с азербайджанской «Зирой». В данном противостоянии все было решено еще в первого гостевом матче, где израильтяне выиграли 3:0, после чего позволили себе расслабиться дома — 0:0.
На евроарене «Маккаби» особыми достижениями похвастаться не может, но пару раз добирался до групповой стадии Лиги чемпионов, правда, было это давно. В минувшем евросезоне клуб был остановлен только на стадии 1/16 финала Лиги конференций.
Помимо матчей ЛК, израильтяне провели еще только один официальный матч — в финале местного Кубка Тото они пенальти уступили «Нетанье», сыграв в основное время 0:0.
«Арис» Салоники
«Арис» в прошедшем чемпионате Греции финишировал на третьей позиции, что позволило команде взять старт со второго раунда квалификации Лиги конференций.
И на данном этапе клуб из города Салоники легко справился с белорусским «Гомелем», решив исход данного противостояния в первой игре на своем поле, разгромив соперника 5:1, в гостях виктория была скромнее — 2:1.
В еврокубках «желто-черные» не частые гости и больших достижений у них там нет. Так в последние годы они более пары раундов квалификации не проходили никогда.
«Арис» еще не проводил матчей внутреннего первенства, так как чемпионат Греции стартует позже. Единственные официальные поединки у него были только в ЛК.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Маккаби» предлагают — 2.37.
На викторию «Ариса» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.18.
Данные команды приблизительно равные по классу. Так что в первой игре вряд ли они сильно уж будут форсировать события, сыграв наверняка строго в обороне, что и выльется в небольшое количество забитых мячей.