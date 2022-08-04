Израильский «Маккаби» из Тель-Авива на своем поле сыграет против греческого «Ариса» из Салоники в первом поединке 3-го раунда квалификации Лиги конференций. Встреча пройдет 4 августа и начнется в 20:00 по мск. «Маккаби» Тель-Авив — «Арис» Салоники: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Тель-Авив

В прошлом сезоне «Маккаби» из Тель-Авива завоевал бронзовые награды израильского чемпионата, что позволило ему стартовать во втором раунде квалификации Лиги конференций.

И там столичный коллектив не имел проблем с азербайджанской «Зирой». В данном противостоянии все было решено еще в первого гостевом матче, где израильтяне выиграли 3:0, после чего позволили себе расслабиться дома — 0:0.

На евроарене «Маккаби» особыми достижениями похвастаться не может, но пару раз добирался до групповой стадии Лиги чемпионов, правда, было это давно. В минувшем евросезоне клуб был остановлен только на стадии 1/16 финала Лиги конференций.

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Помимо матчей ЛК, израильтяне провели еще только один официальный матч — в финале местного Кубка Тото они пенальти уступили «Нетанье», сыграв в основное время 0:0.

«Арис» Салоники

«Арис» в прошедшем чемпионате Греции финишировал на третьей позиции, что позволило команде взять старт со второго раунда квалификации Лиги конференций.

И на данном этапе клуб из города Салоники легко справился с белорусским «Гомелем», решив исход данного противостояния в первой игре на своем поле, разгромив соперника 5:1, в гостях виктория была скромнее — 2:1.

В еврокубках «желто-черные» не частые гости и больших достижений у них там нет. Так в последние годы они более пары раундов квалификации не проходили никогда.

«Арис» еще не проводил матчей внутреннего первенства, так как чемпионат Греции стартует позже. Единственные официальные поединки у него были только в ЛК.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Маккаби» предлагают — 2.37.

На викторию «Ариса» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.18.

Данные команды приблизительно равные по классу. Так что в первой игре вряд ли они сильно уж будут форсировать события, сыграв наверняка строго в обороне, что и выльется в небольшое количество забитых мячей.