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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Чонбук Моторс»?

    «Канвон» — «Чонбук Хендай Моторс». Прогноз (к. 2.75) и ставки на чемпионат Южной Кореи 3 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Южная Корея. К-Лига Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз и ставки на «Канвон» — «Чонбук Хендай Моторс»
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    «Чонбук Хендай Моторс» занимает второе место
    «Канвон» сыграет на своем поле против «Чонбук Хендай Моторс» в рамках 26-го тура чемпионата Южной Кореи. Матч пройдет 3 августа, начало — в 13:30 мск. «Канвон» — «Чонбук Хендай Моторс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 03 Августа 2022 года

    «Канвон»

    В прошлом сезоне «Канвон» занял предпоследнее 11 место, но в стыках переиграл «Тэджон Хана Ситизен» (4:1) и сохранил прописку в высшей лиге.

    В этом сезоне команда Чхве Ён Су идет на 8-м месте в регулярке, набрав 27 очков в 23 матчах, при разнице мячей 31-36.

    В своем последнем матче коллектив потерпел поражение от «Ульсана» (1:2) на выезде.

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    Эта неудача стала второй для клуба за последние шесть поединков, которые пришлись на южнокорейскую лигу, при четырех победах.

    «Чонбук Хендай Моторс»

    «Зеленые» показывают довольно хорошие результаты в нынешнем сезоне и благодаря этому смогли забраться на вторую строчку турнирной таблицы, набрав 45 очков за 23 матча. Этот коллектив забивал 30 голов, а пропустил — 19.

    В К-Лиге 1 «Чонбук Хендай Моторс» в последний на сегодня раз потерпел поражение на своем поле от «Ченджу Юнайтед» (0:2) 28 мая.

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    • Тем не менее, после этого «зеленые» не знают поражений уже девять игр кряду, где только два раза сыграл вничью.

    Отставание от лидера «Ульсана» составляет пять очков, тогда как отрыв коллектива от третьей позиции составляет восемь баллов.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Чонбук Хендай Моторс» выиграет, в матче будет забито два или больше голов за 2,75.

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    «Канвон» — «Чонбук Хендай Моторс»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 03.08.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли беспроигрышная серия «Чонбук Моторс»?
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