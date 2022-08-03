«Дефенсорес де Бельграно»
Нынешнее турнирное положение вряд ли удовлетворяет клуб. Сейчас «Дефенсорес де Бельграно» занимает скромное 10 место в таблице.
Причем в 25 матчах команда забила 28 раз. А вот в свои ворота пропущен уже 21 гол.
Минувший тур сложился для команды весьма успешно. На выезде «Дефенсорес де Бельграно» одолел «Атлетико Атланта» (0:2).
Матчи с «Сан-Мартин Сан-Хуан» для «Дефенсорес де Бельграно» складываются непросто. Из пяти последних поединков команда выиграла один раз при двух поражениях.
«Сан-Мартин Сан-Хуан»
Нынешнее 9 место для клуба не назовешь успешной диспозицией. Да и группа лидеров ушла далековато вперед.
А вот атакует «Сан-Мартин Сан-Хуан» неплохо — 35 голов. Вот только оборона не радует надежностью: пропущено 28 мячей.
Причем в предыдущем туре «Сан-Мартин Сан-Хуан» разочаровал. Дома команда уступила «Сан-Мартин Тукуман» (0:2).
В этом поединке «Сан-Мартин Сан-Хуан» явно будет действовать вторым номером. Между тем, свои шансы в атаке команда будет иметь.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Дефенсорес де Бельграно» за 2.00, на ничью за 3.00, а на «Сан-Мартин Сан-Хуан» — за 3.60.
«Дефенсорес де Бельграно»
«Сан-Мартин Сан-Хуан» имеет заметные трудности в обороне.
Хозяева выглядят монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Дефенсорес де Бельграно» с коэффициентом 2.00.