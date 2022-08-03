«Дефенсорес де Бельграно» сыграет на своем поле с «Сан-Мартин Сан-Хуан» в рамках 27-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 3 августа, начало — в 03:10 мск. «Дефенсорес де Бельграно» — «Сан-Мартин Сан-Хуан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дефенсорес де Бельграно»

Нынешнее турнирное положение вряд ли удовлетворяет клуб. Сейчас «Дефенсорес де Бельграно» занимает скромное 10 место в таблице.

Причем в 25 матчах команда забила 28 раз. А вот в свои ворота пропущен уже 21 гол.

Минувший тур сложился для команды весьма успешно. На выезде «Дефенсорес де Бельграно» одолел «Атлетико Атланта» (0:2).

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Матчи с «Сан-Мартин Сан-Хуан» для «Дефенсорес де Бельграно» складываются непросто. Из пяти последних поединков команда выиграла один раз при двух поражениях.

«Сан-Мартин Сан-Хуан»

Нынешнее 9 место для клуба не назовешь успешной диспозицией. Да и группа лидеров ушла далековато вперед.

А вот атакует «Сан-Мартин Сан-Хуан» неплохо — 35 голов. Вот только оборона не радует надежностью: пропущено 28 мячей.

Причем в предыдущем туре «Сан-Мартин Сан-Хуан» разочаровал. Дома команда уступила «Сан-Мартин Тукуман» (0:2).

В этом поединке «Сан-Мартин Сан-Хуан» явно будет действовать вторым номером. Между тем, свои шансы в атаке команда будет иметь.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Дефенсорес де Бельграно» за 2.00, на ничью за 3.00, а на «Сан-Мартин Сан-Хуан» — за 3.60.

«Дефенсорес де Бельграно» неплохо выглядит в последних матчах .

«Сан-Мартин Сан-Хуан» имеет заметные трудности в обороне.

Хозяева выглядят монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Дефенсорес де Бельграно» с коэффициентом 2.00.