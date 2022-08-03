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    «Дефенсорес де Бельграно» добудет три очка

    «Дефенсорес де Бельграно» — «Сан-Мартин Сан-Хуан». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Аргентины, 3 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Дефенсорес де Бельграно» — «Сан-Мартин Сан-Хуан»
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    Хуан Мануэль Оливарес
    «Дефенсорес де Бельграно» сыграет на своем поле с «Сан-Мартин Сан-Хуан» в рамках 27-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 3 августа, начало — в 03:10 мск. «Дефенсорес де Бельграно» — «Сан-Мартин Сан-Хуан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Дефенсорес де Бельграно»

    Нынешнее турнирное положение вряд ли удовлетворяет клуб. Сейчас «Дефенсорес де Бельграно» занимает скромное 10 место в таблице.

    Причем в 25 матчах команда забила 28 раз. А вот в свои ворота пропущен уже 21 гол.

    Минувший тур сложился для команды весьма успешно. На выезде «Дефенсорес де Бельграно» одолел «Атлетико Атланта» (0:2).

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    Матчи с «Сан-Мартин Сан-Хуан» для «Дефенсорес де Бельграно» складываются непросто. Из пяти последних поединков команда выиграла один раз при двух поражениях.

    «Сан-Мартин Сан-Хуан»

    Нынешнее 9 место для клуба не назовешь успешной диспозицией. Да и группа лидеров ушла далековато вперед.

    А вот атакует «Сан-Мартин Сан-Хуан» неплохо — 35 голов. Вот только оборона не радует надежностью: пропущено 28 мячей.

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    • Причем в предыдущем туре «Сан-Мартин Сан-Хуан» разочаровал. Дома команда уступила «Сан-Мартин Тукуман» (0:2).

    В этом поединке «Сан-Мартин Сан-Хуан» явно будет действовать вторым номером. Между тем, свои шансы в атаке команда будет иметь.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Дефенсорес де Бельграно» за 2.00, на ничью за 3.00, а на «Сан-Мартин Сан-Хуан» — за 3.60.

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    «Дефенсорес де Бельграно» неплохо выглядит в последних матчах.

    «Сан-Мартин Сан-Хуан» имеет заметные трудности в обороне.

    Хозяева выглядят монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Дефенсорес де Бельграно» с коэффициентом 2.00.

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    «Дефенсорес де Бельграно» — «Сан-Мартин Сан-Хуан»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 03.08.2022. Прогнозы на футбол. «Дефенсорес де Бельграно» добудет три очка
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