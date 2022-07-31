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    «Спартак» начинает и выигрывает?!

    «Спартак» — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 2.13) на футбол, РПЛ, 31 июля 2022 года

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    Руслан Литвинов
    «Спартак» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 31 июля, начало — в 17:30 мск. «Спартак» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спартак»

    Команда Гильермо Абаскаля стартовала довольно неплохо. 4 очка и 5 забитых мячей для спартаковцев можно аттестовать как приличное начало сезона.

    Отметим Виктора Мозеса, забившего уже 2 мяча. Неплохо начал сезон и Роман Зобнин.

    Минувший тур сложился для команды весьма успешно. На выезде «Спартак» разгромил сильный «Краснодар» (1:4).

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    Матчи с «газовиками» для «Спартака» складываются непросто. Из пяти последних поединков москвичи добыли три победы при двух поражениях.

    «Оренбург»

    Вернувшиеся в элиту оренбуржцы стартовали на своем уровне. В двух матчах они набрали три очка.

    Ну а Владимир Сычевой вообще может стать открытием чемпионата. Форвард оформил первый хет-трик в сезоне.

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    • Причем в предыдущем туре «Оренбург» как раз добыл премьерную победу в сезоне. Дома был разгромлен «Урал» (3:0).

    В этом поединке «Оренбург» явно будет действовать вторым номером. Между тем, свои шансы в атаке команда будет иметь.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» за 1.62, на ничью за 4.36, а на «Оренбург» — за 5.95.

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    «Спартак» неплохо проявил себя в предыдущем туре.

    «Оренбург» намеревается дать бой москвичам.

    Спартаковцы намереваются быстро вскрыть оборонительные порядки новичка элиты. Наши прогноз и ставка — Победа «Спартака» в 1 тайме с коэффициентом 2.13.

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    «Спартак» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 31.07.2022. Прогнозы на футбол. «Спартак» начинает и выигрывает?!
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