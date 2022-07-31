«Спартак» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 31 июля, начало — в 17:30 мск. «Спартак» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Команда Гильермо Абаскаля стартовала довольно неплохо. 4 очка и 5 забитых мячей для спартаковцев можно аттестовать как приличное начало сезона.

Отметим Виктора Мозеса, забившего уже 2 мяча. Неплохо начал сезон и Роман Зобнин.

Минувший тур сложился для команды весьма успешно. На выезде «Спартак» разгромил сильный «Краснодар» (1:4).

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Матчи с «газовиками» для «Спартака» складываются непросто. Из пяти последних поединков москвичи добыли три победы при двух поражениях.

«Оренбург»

Вернувшиеся в элиту оренбуржцы стартовали на своем уровне. В двух матчах они набрали три очка.

Ну а Владимир Сычевой вообще может стать открытием чемпионата. Форвард оформил первый хет-трик в сезоне.

Причем в предыдущем туре «Оренбург» как раз добыл премьерную победу в сезоне. Дома был разгромлен «Урал» (3:0).

В этом поединке «Оренбург» явно будет действовать вторым номером. Между тем, свои шансы в атаке команда будет иметь.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» за 1.62, на ничью за 4.36, а на «Оренбург» — за 5.95.

«Спартак» неплохо проявил себя в предыдущем туре .

«Оренбург» намеревается дать бой москвичам.

Спартаковцы намереваются быстро вскрыть оборонительные порядки новичка элиты. Наши прогноз и ставка — Победа «Спартака» в 1 тайме с коэффициентом 2.13.