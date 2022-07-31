«Фламенго»
«Фламенго» в текущем чемпионате Бразилии после 19 туров идет на шестой позиции в турнирной таблице, имея в активе 30 баллов. От третьей строки он отстает на четыре пункта.
«Стервятники» также неплохо выступают и других турнирах. Они смогли пробиться в четвертьфинал Кубка Либертадорес, где сыграют против соотечественников из «Коринтианса».
Накануне в первой игре 1/4 финала Кубке Бразилии коллектив на своем поле сыграл вничью 0:0 с «Атлетико Паранаэнсе», а перед этим он выиграл четыре подряд поединка с учетом всех турниров.
В родных стенах в текущем первенстве «Фламенго» выиграл шесть встреч из девяти проведенных, еще один поединок он свел вничью и потерпел два поражения.
«Атлетико Гойяненсе»
«Атлетико Гойяненсе» неоднозначно проводит этот сезон. В чемпионате Бразилии коллектив идет в зоне вылета, имея на счету всего 17 очков после 19 проведенных встреч.
Но в то же время «драконы» отлично проводят кубковые соревнования. Так, в южноамериканском кубке они пробились в четвертьфинал турнира, так же как и в национальном кубке.
Там команда накануне в первой четвертьфинальной игре переиграла на своем поле крепкий «Коринтианс» со счетом 2:0. А вот в Серии А она проиграла пять своих последних игр.
На выезде же в текущем первенстве «Атлетико Гойяненсе» победил лишь раз за девять встреч при трех мировых исходах и пяти фиаско.
За шесть последних очных матчей эти команды соблюдают полный паритет, по два раза обыграв друг друга при двух мировых. В первом круге на поле «Атлетико Гойяненсе» они сыграли вничью 1:1.
Прогноз и ставка на «Фламенго» — «Атлетико Гойяненсе»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фламенго» — 1.40, победа «Атлетико Гойяненсе» — 8.00, ничья — 4.84.
В данном сражении рискнем поставить с форой на «Атлетико Гойяненсе», ведь команда накануне провела отличный матч в Кубке страны, да и будет решительно настроена прервать неудачную серию в чемпионате.