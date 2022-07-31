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    Прервет ли «Атлетико Гойяненсе» серию фиаско в чемпионате?

    «Фламенго» — «Атлетико Гойяненсе». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, чемпионат Бразилии, 31 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Атлетико Гойяненсе»
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    «Атлетико Гойяненсе»
    В 20-м туре бразильской Серии А «Фламенго» на своем поле сыграет против «Атлетико Гойяненсе». Поединок пройдет в ночь на 31 июля и начнется в 02:30 по мск. «Фламенго» — «Атлетико Гойяненсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 31 Июля 2022 года
    Фламенго
  • Бразилия. Серия А
    •  Фламенго 02:30 Атлетико Гойаньенсе Атлетико Гойаньенсе
  • Бразилия. Серия А
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    «Фламенго»

    «Фламенго» в текущем чемпионате Бразилии после 19 туров идет на шестой позиции в турнирной таблице, имея в активе 30 баллов. От третьей строки он отстает на четыре пункта.

    «Стервятники» также неплохо выступают и других турнирах. Они смогли пробиться в четвертьфинал Кубка Либертадорес, где сыграют против соотечественников из «Коринтианса».

    Накануне в первой игре 1/4 финала Кубке Бразилии коллектив на своем поле сыграл вничью 0:0 с «Атлетико Паранаэнсе», а перед этим он выиграл четыре подряд поединка с учетом всех турниров.

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    В родных стенах в текущем первенстве «Фламенго» выиграл шесть встреч из девяти проведенных, еще один поединок он свел вничью и потерпел два поражения.

    «Атлетико Гойяненсе»

    «Атлетико Гойяненсе» неоднозначно проводит этот сезон. В чемпионате Бразилии коллектив идет в зоне вылета, имея на счету всего 17 очков после 19 проведенных встреч.

    Но в то же время «драконы» отлично проводят кубковые соревнования. Так, в южноамериканском кубке они пробились в четвертьфинал турнира, так же как и в национальном кубке.

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    • Там команда накануне в первой четвертьфинальной игре переиграла на своем поле крепкий «Коринтианс» со счетом 2:0. А вот в Серии А она проиграла пять своих последних игр.

    На выезде же в текущем первенстве «Атлетико Гойяненсе» победил лишь раз за девять встреч при трех мировых исходах и пяти фиаско.

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    За шесть последних очных матчей эти команды соблюдают полный паритет, по два раза обыграв друг друга при двух мировых. В первом круге на поле «Атлетико Гойяненсе» они сыграли вничью 1:1.

    Прогноз и ставка на «Фламенго» — «Атлетико Гойяненсе»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фламенго» — 1.40, победа «Атлетико Гойяненсе» — 8.00, ничья — 4.84.

    В данном сражении рискнем поставить с форой на «Атлетико Гойяненсе», ведь команда накануне провела отличный матч в Кубке страны, да и будет решительно настроена прервать неудачную серию в чемпионате.

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    «Фламенго» — «Атлетико Гойяненсе»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 31.07.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Атлетико Гойяненсе» серию фиаско в чемпионате?
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