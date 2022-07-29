«Эвертон» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 29 июля, начало — в 21:45 мск. «Эвертон» — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

Эта команда завершила минувший чемпионат Англии на 16 месте, хотя вполне могла бы оказаться даже среди трио вылетающих.

Впрочем, новый сезон «Эвертон» намерен провести куда продуктивнее. Вот только в контрольных матчах «ириски» выглядят бледновато.

Коэффициенты матча Эвертон — Динамо К 1 1.83 X 3.85 2 4.05 Ставка

Лишь в третьем по счету спарринге «Эвертон» победил. Команда Фрэнка Лэмпарда одолела «Блэкпул» (2:4).

Все прогнозы на футбол

В составе «Эвертона» выступает экс-динамовец Виталий Миколенко. Наверняка украинец получит игровое время в матче со своим бывшим клубом.

«Динамо» Киев

«Динамо» Киев готовится к сезону, планомерно проводя контрольные поединки. Костяк команды сохранился, а уж Мирча Луческу вполне может вдохнуть в нее новую жизнь.

Правда, в последних матчах киевляне выглядели не столь уверенно. Особенно это касается лидера атак динамовцев Виктора Цыганкова.

Вот и в квалификации «Динамо» Киев потратило немало сил. После ничьей в первом матче с «Фенербахче» (0:0), команда Луческу выиграла в гостях (1:2).

Наверняка наставник киевлян даст отдохнуть игрокам, максимально задействованным в последнем матче, а свой шанс получат запасные.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 1.82, на ничью за 3.70, а на «Динамо» Киев — за 3.80.

«Эвертон» имеет трудности с реализацией .

Луческу наверняка проведет ротацию после изнурительной битвы в квалификации Лиги чемпионов.

Обе команды имеют трудности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.05.