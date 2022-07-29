ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскийКаталонский бардак. Готова ли «Барса» к Левандовскому? Оправдался ли трансфер Джека Грилиша?Пальцем в небо. Почему топ-трансферы так часто оказываются провальными? Джесси ЛингардЗачем Лингард перешел в «Ноттингем»
  • 05:19
    • Повышенный фрибет 3500 рублей в Фонбете. Как получить?
  • 01:05
    • Панарин вошел в число фаворитов на «Харт Трофи» в сезоне НХЛ-2022/23 по версии The Athletic
  • 00:11
    • «Олимпиакос» с крупным счетом уступил «Маккаби» Хайфа в квалификации Лиги чемпионов
  • 00:01
    • Германия прошла в финал женского чемпионата Европы
  • 23:37
    • «Ференцварош» сыграет с «Карабахом» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
  • 18:27
    • Лунев обвинил «Зенит» в невыплате премиальных, в клубе отрицают задолженность
  • 22:41
    • Киевское «Динамо» одолело «Фенербахче» во 2-м раунде отбора Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Уставшее «Динамо» сыграет по низам?

    «Эвертон» — «Динамо» К. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, товарищеский матч, 29 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Эвертон Прогнозы на Динамо Киев Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на футбол Украины
    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Динамо» К
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирча Луческу
    «Эвертон» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 29 июля, начало — в 21:45 мск. «Эвертон» — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 29 Июля 2022 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 21:45 Динамо К Динамо К
  • Киев
    •

    «Эвертон»

    Эта команда завершила минувший чемпионат Англии на 16 месте, хотя вполне могла бы оказаться даже среди трио вылетающих.

    Впрочем, новый сезон «Эвертон» намерен провести куда продуктивнее. Вот только в контрольных матчах «ириски» выглядят бледновато.

    Коэффициенты матча Эвертон — Динамо К

  • 1
  • 1.83
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.05
  • Ставка
    •

    Лишь в третьем по счету спарринге «Эвертон» победил. Команда Фрэнка Лэмпарда одолела «Блэкпул» (2:4).

    Все прогнозы на футбол

    В составе «Эвертона» выступает экс-динамовец Виталий Миколенко. Наверняка украинец получит игровое время в матче со своим бывшим клубом.

    «Динамо» Киев

    «Динамо» Киев готовится к сезону, планомерно проводя контрольные поединки. Костяк команды сохранился, а уж Мирча Луческу вполне может вдохнуть в нее новую жизнь.

    Правда, в последних матчах киевляне выглядели не столь уверенно. Особенно это касается лидера атак динамовцев Виктора Цыганкова.

  • Пальцем в небо. Почему топ-трансферы так часто оказываются провальными?
  • Разбираемся, почему так много дорогостоящих трансферов в футболе проваливаются
  • Вчера

    • Вот и в квалификации «Динамо» Киев потратило немало сил. После ничьей в первом матче с «Фенербахче» (0:0), команда Луческу выиграла в гостях (1:2).

    Наверняка наставник киевлян даст отдохнуть игрокам, максимально задействованным в последнем матче, а свой шанс получат запасные.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 1.82, на ничью за 3.70, а на «Динамо» Киев — за 3.80.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Эвертон» имеет трудности с реализацией.

    Луческу наверняка проведет ротацию после изнурительной битвы в квалификации Лиги чемпионов.

    Обе команды имеют трудности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.30
  • Прогноз на матч Сакраменто Репаблик — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Чжу Линь — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Музетти — Чеккинато
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Астана — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Де Минаур — Дакворт
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Бруксби — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Кишварда — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Пайде — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Габала — Фехервар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Милсами — КуПС
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Маккаби Нетания — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рига — Ружомберок
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Нефтчи — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эвертон» — «Динамо» К: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 29.07.2022. Прогнозы на футбол. Уставшее «Динамо» сыграет по низам?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры