«Эвертон»
Эта команда завершила минувший чемпионат Англии на 16 месте, хотя вполне могла бы оказаться даже среди трио вылетающих.
Впрочем, новый сезон «Эвертон» намерен провести куда продуктивнее. Вот только в контрольных матчах «ириски» выглядят бледновато.
Коэффициенты матча Эвертон — Динамо К
Лишь в третьем по счету спарринге «Эвертон» победил. Команда Фрэнка Лэмпарда одолела «Блэкпул» (2:4).
В составе «Эвертона» выступает экс-динамовец Виталий Миколенко. Наверняка украинец получит игровое время в матче со своим бывшим клубом.
«Динамо» Киев
«Динамо» Киев готовится к сезону, планомерно проводя контрольные поединки. Костяк команды сохранился, а уж Мирча Луческу вполне может вдохнуть в нее новую жизнь.
Правда, в последних матчах киевляне выглядели не столь уверенно. Особенно это касается лидера атак динамовцев Виктора Цыганкова.
Вот и в квалификации «Динамо» Киев потратило немало сил. После ничьей в первом матче с «Фенербахче» (0:0), команда Луческу выиграла в гостях (1:2).
Наверняка наставник киевлян даст отдохнуть игрокам, максимально задействованным в последнем матче, а свой шанс получат запасные.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 1.82, на ничью за 3.70, а на «Динамо» Киев — за 3.80.
«Эвертон»
Луческу наверняка проведет ротацию после изнурительной битвы в квалификации Лиги чемпионов.
Обе команды имеют трудности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.05.