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    Вернёт ли БАТЭ интригу в матче?

    «Коньяспор» — БАТЭ. Прогноз, ставка (к. 6.50) на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Коньяспор» — БАТЭ
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    БАТЭ
    В четверг, 28 июля «Коньяспор» проведёт домашний поединок 2-го отборочного тура против БАТЭ в рамках ответного поединка второго раунда Лиги конференций. Начало встречи — в 21:00 (мск). «Коньяспор» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    Коньяспор
  • Конья
    •  Коньяспор 21:00 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
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    «Коньяспор»

    Бронзовый призёр чемпионата Турции готовится к старту внутреннего первенства. «Коньяспор» уже изголодал по играм.

    «Орлы Анатолии» в 1-м туре встретятся с коллективом из «Анкарагюджю». Дата 8 августа.

    Коэффициенты матча Коньяспор — БАТЭ

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
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    Новый сезон Лиги конференций для футболистов «Коньяспора» начался первой официальной игрой против БАТЭ. Встреча завершилась победой турецкой команды (3:0)

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Последнее участие клуба состоялось в 2017-м. Тогда «Коньяспор» сыграл в основной сетке Лиги Европы: с «Марселем», «Зальцбургом» и «Гимараеш».

    БАТЭ

    Пару лет назад клуб из Борисова считался сильнейшим в своей стране. Гегемонию БАТЭ было сложно предотвратить.

    Наше время. Борисовский клуб уже третий сезон не может выиграть титул чемпиона Белоруссии.

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  • Сегодня

    • Сезон-2022 у белорусов складывается относительно. С одной стороны «БАТЭ» — лидер чемпионской гонки в Белоруссии. С другой — борисовский клуб постарается закрепить преимущество.

    Следующий матч в белорусском чемпионате БАТЭ проведёт 6 августа . В гости приедет «Славия-Мозырь».

    Прогноз и ставка

    «Коньяспор» — фаворит, букмекеры отдают предпочтение именно турецкому клубу. На победу «Коньяспор» в этом матче можно поставить за 1.32, ничья оценена в 5.00, а на успех БАТЭ — за 8.50.

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    «Коньяспор» — в атаке играет результативно. Преимущество первого матча и победа на классе турецкого клуба. А БАТЭ, наверняка не сможет пройти дальше в еврокубках.

    Наши прогноз и ставка — ТМ 3 с коэффициентом с коэффициентом 1.72

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    «Коньяспор» — БАТЭ: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. Вернёт ли БАТЭ интригу в матче?
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