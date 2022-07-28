В четверг, 28 июля «Коньяспор» проведёт домашний поединок 2-го отборочного тура против БАТЭ в рамках ответного поединка второго раунда Лиги конференций. Начало встречи — в 21:00 (мск). «Коньяспор» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коньяспор»

Бронзовый призёр чемпионата Турции готовится к старту внутреннего первенства. «Коньяспор» уже изголодал по играм.

«Орлы Анатолии» в 1-м туре встретятся с коллективом из «Анкарагюджю». Дата 8 августа.

Коэффициенты матча Коньяспор — БАТЭ 1 1.35 X 4.90 2 9.00 Ставка

Новый сезон Лиги конференций для футболистов «Коньяспора» начался первой официальной игрой против БАТЭ. Встреча завершилась победой турецкой команды (3:0)

Все прогнозы на Лигу конференций

Последнее участие клуба состоялось в 2017-м. Тогда «Коньяспор» сыграл в основной сетке Лиги Европы: с «Марселем», «Зальцбургом» и «Гимараеш».

БАТЭ

Пару лет назад клуб из Борисова считался сильнейшим в своей стране. Гегемонию БАТЭ было сложно предотвратить.

Наше время. Борисовский клуб уже третий сезон не может выиграть титул чемпиона Белоруссии.

Сезон-2022 у белорусов складывается относительно. С одной стороны «БАТЭ» — лидер чемпионской гонки в Белоруссии. С другой — борисовский клуб постарается закрепить преимущество.

Следующий матч в белорусском чемпионате БАТЭ проведёт 6 августа . В гости приедет «Славия-Мозырь».

Прогноз и ставка

«Коньяспор» — фаворит, букмекеры отдают предпочтение именно турецкому клубу. На победу «Коньяспор» в этом матче можно поставить за 1.32, ничья оценена в 5.00, а на успех БАТЭ — за 8.50.

«Коньяспор» — в атаке играет результативно. Преимущество первого матча и победа на классе турецкого клуба. А БАТЭ, наверняка не сможет пройти дальше в еврокубках.

Наши прогноз и ставка — ТМ 3 с коэффициентом с коэффициентом 1.72