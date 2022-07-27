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    Есть ли у «Депортиво Мадрин» шансы против «Тигре»?

    «Тигре» — «Депортиво Мадрин». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, Кубок Аргентины, 13 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тигре» — «Депортиво Мадрин»
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    «Тигре» начинает борьбу в Кубке Аргентины
    «Тигре» дома примет «Депортиво Мадрин» в рамках 1/16 финала Кубка Аргентины. Поединок пройдет 27 июля и начнется в 23:10 по мск. «Тигре» — «Депортиво Мадрин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тигре»

    «Тигре» только начинает выступления в Кубке Аргентины. В прошлом розыгрыше команда вылетела в четвертьфинале.

    В чемпионате страны клуб расположился аж на 18 позиции в турнирной таблице среди 28 участников, имея на своем счету 12 зачетных пунктов.

    Стартовали «матадоры» в текущем первенстве с победы, но затем они выдали 6-матчевую безвыигрышную серию, трижды проиграв за это время и расписав три мировые.

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    И все же, в последних трех поединках, которые пришлись на национальную лигу, коллектив одержал две победы при одном поражении.

    «Депортиво Мадрин»

    В отличие от соперника, «Депортиво Мадрин» уже стартовал в Кубке Аргентины, где в 1/32 финала прошел «Уракан» (0:0) по пенальти.

    В прошлом сезоне команда прекратила свои выступления в турнире как раз на нынешней стадии.

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    • Клуб выступает во втором по рангу дивизионе Аргентины, где занимает 11-ю позицию с отставанием в 20 очков.

    В последних семи поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при всего лишь двух победах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.

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    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Тигре» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 1,95.

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    «Тигре» — «Депортиво Мадрин»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 27.07.2022. Прогнозы на футбол. Есть ли у «Депортиво Мадрин» шансы против «Тигре»?
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