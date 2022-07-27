«Тигре» дома примет «Депортиво Мадрин» в рамках 1/16 финала Кубка Аргентины. Поединок пройдет 27 июля и начнется в 23:10 по мск. «Тигре» — «Депортиво Мадрин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тигре»

«Тигре» только начинает выступления в Кубке Аргентины. В прошлом розыгрыше команда вылетела в четвертьфинале.

В чемпионате страны клуб расположился аж на 18 позиции в турнирной таблице среди 28 участников, имея на своем счету 12 зачетных пунктов.

Стартовали «матадоры» в текущем первенстве с победы, но затем они выдали 6-матчевую безвыигрышную серию, трижды проиграв за это время и расписав три мировые.

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И все же, в последних трех поединках, которые пришлись на национальную лигу, коллектив одержал две победы при одном поражении.

«Депортиво Мадрин»

В отличие от соперника, «Депортиво Мадрин» уже стартовал в Кубке Аргентины, где в 1/32 финала прошел «Уракан» (0:0) по пенальти.

В прошлом сезоне команда прекратила свои выступления в турнире как раз на нынешней стадии.

Клуб выступает во втором по рангу дивизионе Аргентины, где занимает 11-ю позицию с отставанием в 20 очков.

В последних семи поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при всего лишь двух победах.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.

Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Тигре» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 1,95.