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    «Унион» и «Годой Крус» сыграют вничью?

    «Унион» Санта-Фе — «Годой Крус». Прогноз (к. 3.34) и ставки на чемпионат Аргентины 26 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» Санта-Фе — «Годой Крус»
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    Беспроигрышная серия «Годой Крус» составляет уже шесть матчей
    «Унион» сыграет на своем поле против «Годой Крус» в рамках десятого тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 26 июля, начало — в 03:30 мск. «Унион» Санта-Фе — «Годой Крус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 26 Июля 2022 года
    Унион Санта-Фе
  • Санта-Фе
    •  Унион Санта-Фе 03:30 Годой-Крус Годой-Крус
  • Годой-Крус
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    «Унион»

    «Унион» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав в девяти турах 15 очков.

    Клуб из Санта-Фе ни разу не проиграл в пяти предыдущих матчах. Интересно, что серия началась после неприятного поражения от «Ривер Плейт» (1:5).

    После побед над «Бока Хуниорс», «Ланусом» и «Банфилдом» команда Густаво Мунуа сыграла вничью с «Ураканом» и «Сан-Лоренсо».

    При этом «Унион» проиграл четыре из шести предыдущих матчей на своем поле.

    «Годой Крус»

    «Годой Крус» находится на пятой строчке после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 17 очков.

    Беспроигрышная серия команды Диего Флореса составляет уже шесть матчей.

    На этом отрезке «Годой Крус» одержал четыре победы и дважды сыграл вничью, при этом пропустив лишь три мяча.

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    Также стоит отметить, что «Годой Крус» выиграл лишь два из десяти предыдущих матчей на выезде. Две недели назад клуб из провинции Мендоса одержал выездную победу над «Ривер Плейт».

    Прогноз и ставка

    На «Унион» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Годой Крус» — за 2.79.

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    Обе команды находятся в хорошей форме, и есть подозрение, что предстоящая встреча может завершиться вничью.

    Это действительно тот случай, когда очень сложно отдать кому-либо предпочтение.

    Ставка — ничья за 3.34.

    И с учетом недавних матчей можно рассмотреть ставку на обе забьют за 1.85.

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    «Унион» Санта-Фе — «Годой Крус»: прогноз, ставка (3.34), статистика, коэффициенты матча 26.07.2022. Прогнозы на футбол. «Унион» и «Годой Крус» сыграют вничью?
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