«Унион» сыграет на своем поле против «Годой Крус» в рамках десятого тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 26 июля, начало — в 03:30 мск. «Унион» Санта-Фе — «Годой Крус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

«Унион» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав в девяти турах 15 очков.

Клуб из Санта-Фе ни разу не проиграл в пяти предыдущих матчах. Интересно, что серия началась после неприятного поражения от «Ривер Плейт» (1:5).

После побед над «Бока Хуниорс», «Ланусом» и «Банфилдом» команда Густаво Мунуа сыграла вничью с «Ураканом» и «Сан-Лоренсо».

При этом «Унион» проиграл четыре из шести предыдущих матчей на своем поле.

«Годой Крус»

«Годой Крус» находится на пятой строчке после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 17 очков.

Беспроигрышная серия команды Диего Флореса составляет уже шесть матчей.

На этом отрезке «Годой Крус» одержал четыре победы и дважды сыграл вничью, при этом пропустив лишь три мяча.

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Также стоит отметить, что «Годой Крус» выиграл лишь два из десяти предыдущих матчей на выезде. Две недели назад клуб из провинции Мендоса одержал выездную победу над «Ривер Плейт».

Прогноз и ставка

На «Унион» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Годой Крус» — за 2.79.

Обе команды находятся в хорошей форме, и есть подозрение, что предстоящая встреча может завершиться вничью.

Это действительно тот случай, когда очень сложно отдать кому-либо предпочтение.

Ставка — ничья за 3.34.

И с учетом недавних матчей можно рассмотреть ставку на обе забьют за 1.85.