«Аякс»
Эта команда в минувшем сезоне выиграла чемпионат Нидерландов. Амстердамцы по игре не знали себе равных.
Вот только «Аякс» летом устроил привычную распродажу. Особенно чувствительной видится потеря Райана Гравенберха и Себастьена Халлера.
Коэффициенты матча Аякс — Шахтёр Д
Также не будет в составе амстердамцев Лисандро Мартинеса и Николаса Тальяфико. Все эти игроки перешли в сильные европейские клубы.
В контрольных матчах «Аякс» выглядит неплохо. Например, в последнем команда переиграла «Зальцбург» (2:3).
«Шахтер» Донецк
«Шахтер» Донецк в межсезонье изменился до неузнаваемости. Бразильский вектор, похоже, окончательно канул в небытие.
Между тем, дончане не собираются унывать. Да и возможно ли такое под руководством Игоря Йовичевича?!
Летом «Шахтер» Донецк сыграл лишь один товарищеский поединок. «Горняки» не сумели одолеть голландскую «Фортуну» (3:3).
Наверняка полностью обновленный «Шахтер» постарается дать бой амстердамцам. Вот только хватит ли сил на это у молодежи, которой щедро начинен состав команды?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.87, на ничью за 4.10, а на «Шахтер» Донецк — за 3.20.
«Аякс» прилично выглядел в предыдущих контрольных поединках.
«Шахтер» Донецк
«Аякс» сильнее, и наверняка постарается быстро открыть счет. Наши прогноз и ставка — Победа «Аякса» в 1 тайме с коэффициентом 2.42.