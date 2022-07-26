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    «Аякс» начинает и выигрывает?!

    «Аякс» — «Шахтер» Донецк. Прогноз, ставка (к. 2.42) на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Шахтер» Донецк
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    Эдсон Альварес
    «Аякс» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 26 июля, начало — в 21:00 мск. «Аякс» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 26 Июля 2022 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 21:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
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    «Аякс»

    Эта команда в минувшем сезоне выиграла чемпионат Нидерландов. Амстердамцы по игре не знали себе равных.

    Вот только «Аякс» летом устроил привычную распродажу. Особенно чувствительной видится потеря Райана Гравенберха и Себастьена Халлера.

    Коэффициенты матча Аякс — Шахтёр Д

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 5.80
  • Ставка
    •

    Также не будет в составе амстердамцев Лисандро Мартинеса и Николаса Тальяфико. Все эти игроки перешли в сильные европейские клубы.

    Все прогнозы на футбол

    В контрольных матчах «Аякс» выглядит неплохо. Например, в последнем команда переиграла «Зальцбург» (2:3).

    «Шахтер» Донецк

    «Шахтер» Донецк в межсезонье изменился до неузнаваемости. Бразильский вектор, похоже, окончательно канул в небытие.

    Между тем, дончане не собираются унывать. Да и возможно ли такое под руководством Игоря Йовичевича?!

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    • Летом «Шахтер» Донецк сыграл лишь один товарищеский поединок. «Горняки» не сумели одолеть голландскую «Фортуну» (3:3).

    Наверняка полностью обновленный «Шахтер» постарается дать бой амстердамцам. Вот только хватит ли сил на это у молодежи, которой щедро начинен состав команды?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.87, на ничью за 4.10, а на «Шахтер» Донецк — за 3.20.

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    «Аякс» прилично выглядел в предыдущих контрольных поединках.

    «Шахтер» Донецк предстанет фактически новой командой.

    «Аякс» сильнее, и наверняка постарается быстро открыть счет. Наши прогноз и ставка — Победа «Аякса» в 1 тайме с коэффициентом 2.42.

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    «Аякс» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 26.07.2022. Прогнозы на футбол. «Аякс» начинает и выигрывает?!
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