«Аякс» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 26 июля, начало — в 21:00 мск. «Аякс» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

Эта команда в минувшем сезоне выиграла чемпионат Нидерландов. Амстердамцы по игре не знали себе равных.

Вот только «Аякс» летом устроил привычную распродажу. Особенно чувствительной видится потеря Райана Гравенберха и Себастьена Халлера.

Коэффициенты матча Аякс — Шахтёр Д 1 1.50 X 4.60 2 5.80 Ставка

Также не будет в составе амстердамцев Лисандро Мартинеса и Николаса Тальяфико. Все эти игроки перешли в сильные европейские клубы.

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В контрольных матчах «Аякс» выглядит неплохо. Например, в последнем команда переиграла «Зальцбург» (2:3).

«Шахтер» Донецк

«Шахтер» Донецк в межсезонье изменился до неузнаваемости. Бразильский вектор, похоже, окончательно канул в небытие.

Между тем, дончане не собираются унывать. Да и возможно ли такое под руководством Игоря Йовичевича?!

Летом «Шахтер» Донецк сыграл лишь один товарищеский поединок. «Горняки» не сумели одолеть голландскую «Фортуну» (3:3).

Наверняка полностью обновленный «Шахтер» постарается дать бой амстердамцам. Вот только хватит ли сил на это у молодежи, которой щедро начинен состав команды?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.87, на ничью за 4.10, а на «Шахтер» Донецк — за 3.20.

«Аякс» прилично выглядел в предыдущих контрольных поединках.

«Шахтер» Донецк предстанет фактически новой командой .

«Аякс» сильнее, и наверняка постарается быстро открыть счет. Наши прогноз и ставка — Победа «Аякса» в 1 тайме с коэффициентом 2.42.