«Палмейрас» сыграет на выезде против «Америки Минейро» в рамках 18-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 22 июля, начало — в 02:00 мск. «Америка Минейро» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Америка Минейро»

«Америка Минейро» занимает 17-е место в бразильской Серии А после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрала 18 очков.

В прошлом туре команда Вагнера Мансини потерпела неприятное домашнее поражение от «Ред Булл Брагантино» (0:3). А перед этим был неудачный матч против «Интернасьонала» (0:1).

Но при этом все не так уж и печально. На прошлой неделе «Америка» вышла в следующий раунд Кубка Бразилии, выиграв по сумме двух матчей у «Ботафого» (3:0, 2:0).

Правда, если говорить конкретно о чемпионате, то здесь, да, все не очень хорошо. В пяти предыдущих турах у «Америки Минейро» четыре поражения. И на этом отрезке она забила лишь один мяч.

«Палмейрас»

«Палмейрас» тем временем возглавляет таблицу, набрав в 17-ти матчах 33 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет два очка.

Несколько дней назад лидер одержал домашнюю победу над «Куябой» (1:0) благодаря голу Габриэла Верона.

Незадолго до этого «Палмейрас» вылетел из Кубка Бразилии, уступив в серии пенальти «Сан-Паулу».

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Но в контексте предстоящего матча важно отметить, что «Палмейрас» еще ни разу не проигрывал на выезде в текущем сезоне Серии А (четыре победы и столько же ничьих).

Прогноз и ставка

На «Америку Минейро» можно поставить за 4.25, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Палмейрас» — за 1.85.

В прошлом году «Палмейрас» проиграл на поле «Америки» со счетом 1:2. При этом соперник смог отличиться и в гостевой встрече с одной из лучших команд Бразилии.

Но на этот раз, скорее всего, до сенсации не дойдет. «Палмейрас» наберет три очка благодаря надежной игре в обороне.

Ставка — победа «Палмейрас» + тотал матча меньше 3,5 за 2.50.