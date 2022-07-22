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    «Палмейрас» снова проиграет на поле «Америки Минейро»?

    «Америка Минейро» — «Палмейрас». Прогноз (к. 2.50) и ставки на чемпионат Бразилии 22 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Америка Минейро» — «Палмейрас»
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    «Палмейрас» еще ни разу не проигрывал на выезде в текущем сезоне Серии А
    «Палмейрас» сыграет на выезде против «Америки Минейро» в рамках 18-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 22 июля, начало — в 02:00 мск. «Америка Минейро» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 22 Июля 2022 года
    Америка Минейро
  • Бразилия. Серия А
    •  Америка Минейро 02:00 Палмейрас Палмейрас
  • Бразилия. Серия А
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    «Америка Минейро»

    «Америка Минейро» занимает 17-е место в бразильской Серии А после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрала 18 очков.

    В прошлом туре команда Вагнера Мансини потерпела неприятное домашнее поражение от «Ред Булл Брагантино» (0:3). А перед этим был неудачный матч против «Интернасьонала» (0:1).

    Но при этом все не так уж и печально. На прошлой неделе «Америка» вышла в следующий раунд Кубка Бразилии, выиграв по сумме двух матчей у «Ботафого» (3:0, 2:0).

    Правда, если говорить конкретно о чемпионате, то здесь, да, все не очень хорошо. В пяти предыдущих турах у «Америки Минейро» четыре поражения. И на этом отрезке она забила лишь один мяч.

    «Палмейрас»

    «Палмейрас» тем временем возглавляет таблицу, набрав в 17-ти матчах 33 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет два очка.

    Несколько дней назад лидер одержал домашнюю победу над «Куябой» (1:0) благодаря голу Габриэла Верона.

    Незадолго до этого «Палмейрас» вылетел из Кубка Бразилии, уступив в серии пенальти «Сан-Паулу».

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    Но в контексте предстоящего матча важно отметить, что «Палмейрас» еще ни разу не проигрывал на выезде в текущем сезоне Серии А (четыре победы и столько же ничьих).

    Прогноз и ставка

    На «Америку Минейро» можно поставить за 4.25, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Палмейрас» — за 1.85.

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    В прошлом году «Палмейрас» проиграл на поле «Америки» со счетом 1:2. При этом соперник смог отличиться и в гостевой встрече с одной из лучших команд Бразилии.

    Но на этот раз, скорее всего, до сенсации не дойдет. «Палмейрас» наберет три очка благодаря надежной игре в обороне.

    Ставка — победа «Палмейрас» + тотал матча меньше 3,5 за 2.50.

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    «Америка Минейро» — «Палмейрас»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 22.07.2022. Прогнозы на футбол. «Палмейрас» снова проиграет на поле «Америки Минейро»?
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