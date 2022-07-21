«Ворскла»
«Ворскла» пятый клуб украинского чемпионата. В высшей лиге Украины дебютировал в 1996 году.
Полтавская команда выигрывала бронзовые медали в 97-м году и выигрывала Кубок в 2009-м.
Коэффициенты матча Ворскла — АИК
«Ворскла» — неоднократный участник Кубка УЕФА и Кубка Интертото.
Все прогнозы на Лигу конференций
Прошлый сезон украинский коллектив провел также в Лиге конференций. Во 2-м раунде «Ворскла» уступила «Куопио» из Финляндии. Теперь новый розыгрыш — в соперниках шведский АИК.
АИК
АИК — серебряный призёр чемпионата Швеции. В 30-ти матчах команда набрала 59 очков. Столько же набрал действующий чемпион «Мальмё». Кубок чемпиона футболисты АИКа уступили лишь по дополнительным показателям.
Новый розыгрыш чемпионата Швеции идет полным ходом. АИК на 3-м месте и имеет в активе 28 очков.
17 июля команда провела матч 14-го тура. Была одержана минимальная победа над «Кальмаром» (1:0).
АИК возвращается на евроарену спустя 3 года. В 2019-м году шведский клуб играл в Лиге чемпионов. Дошел до 2-го отборочного раунда, где уступил словенскому «Марибору».
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение гостям: на победу АИК можно поставить за 1.60. Успех «Ворсклы» оценивается в 5.95, тогда как ничья — в 3.74
«Ворскла» только откроет официальный сезон
АИК уже набрал форму по ходу шведского чемпионата, да и команда выше соперника по классу.
Наши прогноз и ставка — победа команды АИК с коэффициентом 1.60