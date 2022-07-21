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    АИК добьется успеха?

    «Ворскла» — АИК. Прогноз, ставка (к. 1.60) на футбол, квалификация Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ворскла» — АИК
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    АИК
    «Ворскла» сыграет на нейтральном поле в Стокгольме с АИКом в рамках первого матча второго раунда Лиги конференций. Матч пройдёт 21 июля, начало — в 20:00 (мск). «Ворскла» — АИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
    Ворскла
  • Полтава
    •  Ворскла 20:00 АИК АИК
  • Сольна
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    «Ворскла»

    «Ворскла» пятый клуб украинского чемпионата. В высшей лиге Украины дебютировал в 1996 году.

    Полтавская команда выигрывала бронзовые медали в 97-м году и выигрывала Кубок в 2009-м.

    Коэффициенты матча Ворскла — АИК

  • 1
  • 6.60
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.55
  • Ставка
    •

    «Ворскла» — неоднократный участник Кубка УЕФА и Кубка Интертото.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Прошлый сезон украинский коллектив провел также в Лиге конференций. Во 2-м раунде «Ворскла» уступила «Куопио» из Финляндии. Теперь новый розыгрыш — в соперниках шведский АИК.

    АИК

    АИК — серебряный призёр чемпионата Швеции. В 30-ти матчах команда набрала 59 очков. Столько же набрал действующий чемпион «Мальмё». Кубок чемпиона футболисты АИКа уступили лишь по дополнительным показателям.

    Новый розыгрыш чемпионата Швеции идет полным ходом. АИК на 3-м месте и имеет в активе 28 очков.

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    • 17 июля команда провела матч 14-го тура. Была одержана минимальная победа над «Кальмаром» (1:0).

    АИК возвращается на евроарену спустя 3 года. В 2019-м году шведский клуб играл в Лиге чемпионов. Дошел до 2-го отборочного раунда, где уступил словенскому «Марибору».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям: на победу АИК можно поставить за 1.60. Успех «Ворсклы» оценивается в 5.95, тогда как ничья — в 3.74

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    «Ворскла» только откроет официальный сезон

    АИК уже набрал форму по ходу шведского чемпионата, да и команда выше соперника по классу.

    Наши прогноз и ставка — победа команды АИК с коэффициентом 1.60

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    «Ворскла» — АИК: прогноз, ставка (1.60), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. АИК добьется успеха?
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