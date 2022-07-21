«Ворскла» сыграет на нейтральном поле в Стокгольме с АИКом в рамках первого матча второго раунда Лиги конференций. Матч пройдёт 21 июля, начало — в 20:00 (мск). «Ворскла» — АИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ворскла»

«Ворскла» пятый клуб украинского чемпионата. В высшей лиге Украины дебютировал в 1996 году.

Полтавская команда выигрывала бронзовые медали в 97-м году и выигрывала Кубок в 2009-м.

Коэффициенты матча Ворскла — АИК 1 6.60 X 3.90 2 1.55 Ставка

«Ворскла» — неоднократный участник Кубка УЕФА и Кубка Интертото.

Все прогнозы на Лигу конференций

Прошлый сезон украинский коллектив провел также в Лиге конференций. Во 2-м раунде «Ворскла» уступила «Куопио» из Финляндии. Теперь новый розыгрыш — в соперниках шведский АИК.

АИК

АИК — серебряный призёр чемпионата Швеции. В 30-ти матчах команда набрала 59 очков. Столько же набрал действующий чемпион «Мальмё». Кубок чемпиона футболисты АИКа уступили лишь по дополнительным показателям.

Новый розыгрыш чемпионата Швеции идет полным ходом. АИК на 3-м месте и имеет в активе 28 очков.

17 июля команда провела матч 14-го тура. Была одержана минимальная победа над «Кальмаром» (1:0).

АИК возвращается на евроарену спустя 3 года. В 2019-м году шведский клуб играл в Лиге чемпионов. Дошел до 2-го отборочного раунда, где уступил словенскому «Марибору».

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям: на победу АИК можно поставить за 1.60. Успех «Ворсклы» оценивается в 5.95, тогда как ничья — в 3.74

«Ворскла» только откроет официальный сезон

АИК уже набрал форму по ходу шведского чемпионата, да и команда выше соперника по классу.

Наши прогноз и ставка — победа команды АИК с коэффициентом 1.60