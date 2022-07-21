21 июля «Лех» и «Динамо» Батуми проведут первый поединок второго отборочного раунда Лиги конференций. Начало битвы в 19:00 (мск). «Лех» — «Динамо» Батуми: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лех»

Лучшая команда Польши выбыла из Лиги чемпионов после поражения от азербайджанского чемпиона — «Карабаха» (2:5).

В первом матче «Лех» дома с минимальным счетом переиграл «Карабах» (1:0). Но добытое преимущество польский клуб так и не смог сохранить. Крупное поражение в гостевом поединке со счётом 1:5.

«Лех», как чемпион Польши воспользовался «подушкой безопасности» и из Лиги чемпионов перебрался в Лигу конференций.

Все прогнозы на Лигу конференций

«Железнодорожники» уже успели провести первый матч во внутреннем первенстве. В 1-м туре чемпионата Польши «Лех» дома уступил 14-й команде прошлого сезона — ФК «Сталь Мелец» (0:2).

«Динамо» Батуми

«Динамо» Батуми в числе участников Лиги конференций оказался тоже после игр в Лиге чемпионов. В 1-м раунде ЛЧ лучшая команда Грузии до последнего билась с чемпионом Словакии — «Слованом».

Оба матча дуэли завершились вничью (0:0). Путевку в следующий раунд Лиги чемпионов соперники разыграли в дополнительное время. Это сражение «Динамо» Батуми проиграло (1:2).

Впереди Лига конференций и дуэль с чемпионом Польши — «Лехом». Победитель продолжит борьбу в 3-м раунде, неудачник попрощается с еврокубками, минимум на год.

В чемпионате Грузии «Динамо» Батуми лидирует. В 20-ти матчах команда набрала 47 очков. Это на 9 больше, чем у экс-чемпиона грузинского первенства — тбилисского «Динамо».

Прогноз и ставка

В первом поединке противостояния букмекеры считают фаворитом чемпиона Польши: на победу «Леха» можно поставить за 1.70, ничью оценивают в 3.60, а на успех «Динамо» Батуми — в 4.86.

«Лех» преследует череда неудач: вылет из Лиги чемпионов, поражение в Суперкубке Польши и неудачный старт в чемпионате Польши.

«Динамо» Батуми — «темная лошадка» и дебютант еврокубков.

На бумаге поляки выглядят фаворитами. Однако команда не может поймать свою игру, которая принесет результат.

Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Батуми с форой (0) за 3.62