В четверг, 21 июля кипрский «Арис» на своём поле сыграет против «Нефтчи» в рамках первого матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Начало матча — в 20:30. «Арис» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арис»

«Арис» в чемпионате Кипра занял 4 место, пропустив вперёд по турнирной таблице бронзовый АПОЭЛ, серебряный АЕК и золотой «Аполлон».

Достижения у клуба скромные. В далеком 1989 году «Арис» стал финалистом Кубка Кипра.

Коэффициенты матча Арис Лимасол — Нефтчи 1 2.30 X 3.15 2 3.35 Ставка

Клуб начинает свой новый международный опыт. Для «Ариса» участие в Лиге конференций — дебют.

«Нефтчи»

«Нефтчи» как и «Арис», начинает европейский сезон со 2-й стадии квалификации еврокубка.

В чемпионате Азербайджана команда завоевала серебряные медали, уступив чемпионство лишь «Карабаху».

Во внутреннем первенстве «Нефтчи» провел 28 встреч: 15 побед, 5 ничьих и 8 поражений.

Все прогнозы на Лигу конференций

Новый сезон у «нефтяников» стартует 6 августа. «Нефтчи» в 1-м туре чемпионата Азербайджана отправится в гости к команде «Кешля Баку».

«Нефтчи» — экс-чемпион Азербайджана. В прошлом сезоне дошел до 2-го раунда Лиги чемпионов. Поражение потерпел от греческого «Олимпиакоса» (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «Ариса» в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают взять за 3.15, а победу «Нефтчи» оценивают в 3.24

Прогноз: «Нефтчи» — опытный еврокубковый боец. Несмотря на то что клуб только вступает в новый сезон, у команды футболисты высокого уровня.

«Арис» — дебютант еврокубка. Команда может рассчитывать в этом поединке только на удачу.

Ставка — победа «Нефтчи» с коэффициентом 3.24