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    Как выступит кипрская «ласточка» в Лиге конференций?

    «Арис» — «Нефтчи». Прогноз, ставка (к. 3.24) на футбол, квалификация Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арис» — «Нефтчи»
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    «Нефтчи»
    В четверг, 21 июля кипрский «Арис» на своём поле сыграет против «Нефтчи» в рамках первого матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Начало матча — в 20:30. «Арис» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
    Арис Лимасол
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Арис Лимасол 20:30 Нефтчи Нефтчи
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Арис»

    «Арис» в чемпионате Кипра занял 4 место, пропустив вперёд по турнирной таблице бронзовый АПОЭЛ, серебряный АЕК и золотой «Аполлон».

    Достижения у клуба скромные. В далеком 1989 году «Арис» стал финалистом Кубка Кипра.

    Коэффициенты матча Арис Лимасол — Нефтчи

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.35
  • Ставка
    •

    Клуб начинает свой новый международный опыт. Для «Ариса» участие в Лиге конференций — дебют.

    «Нефтчи»

    «Нефтчи» как и «Арис», начинает европейский сезон со 2-й стадии квалификации еврокубка.

    В чемпионате Азербайджана команда завоевала серебряные медали, уступив чемпионство лишь «Карабаху».

    Во внутреннем первенстве «Нефтчи» провел 28 встреч: 15 побед, 5 ничьих и 8 поражений.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Новый сезон у «нефтяников» стартует 6 августа. «Нефтчи» в 1-м туре чемпионата Азербайджана отправится в гости к команде «Кешля Баку».

    «Нефтчи» — экс-чемпион Азербайджана. В прошлом сезоне дошел до 2-го раунда Лиги чемпионов. Поражение потерпел от греческого «Олимпиакоса» (0:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ариса» в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают взять за 3.15, а победу «Нефтчи» оценивают в 3.24

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    Прогноз: «Нефтчи» — опытный еврокубковый боец. Несмотря на то что клуб только вступает в новый сезон, у команды футболисты высокого уровня.

    «Арис» — дебютант еврокубка. Команда может рассчитывать в этом поединке только на удачу.

    Ставка — победа «Нефтчи» с коэффициентом 3.24

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    «Арис» — «Нефтчи»: прогноз, ставка (3.24), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. Как выступит кипрская «ласточка» в Лиге конференций?
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