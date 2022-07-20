«Викингур» сыграет против ДАКа. Это будет игра 2-й стадии отбора Лиги конференций. Матч состоится 20 июля и начнётся в 21:00 по мск. «Викингур» — ДАК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Викингур»

Хозяева находятся в прекрасной форме. Сезон у них начался еще в марте. К матчу команда подошла с победной серией из шести поединков.

«Викингур» идет вторым в национальном чемпионате. В последних матчах турнира коллектив обыграл «Стреймур» (2:1), «Рунавик» (3:1) и «Б36 Торсхавн» (2:1).

Две победы над «Европой» в предыдущем раунде Лиги конференций продлила беспроигрышную серию «викингов» до 11 матчей.

Все прогнозы на Лигу конференций

«Викингур» ни разу не проходил квалификацию еврокубков и это первая кампания клуба за последние три сезона.

ДАК

Успех в первом раунде Лиги конференций против «Клифтонвилла» был достигнут словацким коллективом с общим результатом 5:1.

По итогам чемпионата Словакии прошлого сезона ДАК занял четвертую позицию, что позволило ему выйти в Лигу конференций.

Команда уступила в первенстве лишь «Словану» из Братиславы, «Ружомбероку» и «Спартаку» из Трнавы.

В новом розыгрыше словацкой лиги клуб стартовал с домашней победы, которая была одержана над «Липтовски Микулаш» со счетом 2:1.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — ДАК выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62.