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    Сдержит ли «Викингур» ДАК?

    «Викингур» — ДАК. Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, квалификация Лиги конференций, 20 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Викингур» — ДАК
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    «Викингур» выиграл шесть последних матчей
    «Викингур» сыграет против ДАКа. Это будет игра 2-й стадии отбора Лиги конференций. Матч состоится 20 июля и начнётся в 21:00 по мск. «Викингур» — ДАК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 20 Июля 2022 года
    Викингур
  • Гота
    •  Викингур 20:00 ДАК 1904 ДАК 1904
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Викингур»

    Хозяева находятся в прекрасной форме. Сезон у них начался еще в марте. К матчу команда подошла с победной серией из шести поединков.

    «Викингур» идет вторым в национальном чемпионате. В последних матчах турнира коллектив обыграл «Стреймур» (2:1), «Рунавик» (3:1) и «Б36 Торсхавн» (2:1).

    Две победы над «Европой» в предыдущем раунде Лиги конференций продлила беспроигрышную серию «викингов» до 11 матчей.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Викингур» ни разу не проходил квалификацию еврокубков и это первая кампания клуба за последние три сезона.

    ДАК

    Успех в первом раунде Лиги конференций против «Клифтонвилла» был достигнут словацким коллективом с общим результатом 5:1.

    По итогам чемпионата Словакии прошлого сезона ДАК занял четвертую позицию, что позволило ему выйти в Лигу конференций.

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    • Команда уступила в первенстве лишь «Словану» из Братиславы, «Ружомбероку» и «Спартаку» из Трнавы.

    В новом розыгрыше словацкой лиги клуб стартовал с домашней победы, которая была одержана над «Липтовски Микулаш» со счетом 2:1.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — ДАК выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62.

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    «Викингур» — ДАК: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 20.07.2022. Прогнозы на футбол. Сдержит ли «Викингур» ДАК?
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