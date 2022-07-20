«Марибор» на своем поле примет «Шериф» в рамках 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Это будет первая дуэль соперников. Матч состоится 20 июля. Начало — в 21:15 (мск). «Марибор» — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марибор»

На 1-м этапе квалификации Лиги чемпионов «Марибор» переиграл чемпиона Белоруссии — «Шахтёр» из Солигорска.

Первый матч, который прошел в Словении завершился нулевой ничьей. В ответном поединке «Марибору» удалось организовать два гола в ворота «горняков» и выйти на «Шериф» в следующем раунде.

Коэффициенты матча Марибор — Шериф 1 2.75 X 3.05 2 2.80 Ставка

16 июля «Марибор» стартовал в чемпионате Словении. Первый тур получился провальным. Сильнейший клуб страны дома потерпел крупное поражение от «Радомлье» (0:3).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Между играми Лиги чемпионов с «Шерифом», словенский чемпион сыграет еще одну встречу во внутреннем первенстве. 23 июля «Марибор» примет дебютанта — команду «Горица».

«Шериф»

«Шериф» в ожидании нового розыгрыша чемпионата Молдавии. Первый тур Суперлиги и сразу громкая вывеска. Молдавское эль-класико против «Зимбру». Игра пройдет в Кишиневе 31-го июля.

До старта внутреннего первенства тираспольский клуб успеет провести два матча в Лиге чемпионов с «Марибором» — в рамках 2-го раунда Лиги чемпионов.

В 1-й стадии квалификации «Шериф» по сумме двух встреч переиграл чемпиона Боснии и Герцеговины — «Зриньски» (1:0). При этом судьбу путевки решила одна ошибка — автогол Савича в ответном поединке.

В составе «желто-черных» — кадровые изменения. Команду покинула неприступная стена, капитан «Шерифа» — перуанец Густаво Дуланто. Защитник продолжит карьеру в ФК «Рига».

Прогноз и ставка

Букмекеры расценивают шансы команд, как равные. На «Марибор» предлагают поставить за 2.83, на ничью за 2.99, а на «Шериф» — за 2.59

«Марибор» подходит к матчу не в самом лучшем расположении духа. Чемпион Словении потерпел поражение во внутреннем первенстве.

У «Шерифа» хромает реализация. В двух матчах против «Зриньски», тираспольский клуб нанес всего три удара в створ. Скорее всего команды сыграют по низам. Голами соперники вряд ли порадуют болельщиков.

Наши прогноз и ставка — ничья в основное время за 2.99