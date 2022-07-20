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    Встреча завершится миром?

    «Марибор» — «Шериф». Ставка (к. 2.99) и прогноз на футбол, квалификация, Лига чемпионов, 20 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Марибор» — «Шериф»
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    Экс-капитан «Шерифа» Густаво Дуланто (справа)
    «Марибор» на своем поле примет «Шериф» в рамках 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Это будет первая дуэль соперников. Матч состоится 20 июля. Начало — в 21:15 (мск). «Марибор» — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 20 Июля 2022 года
    Марибор
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Марибор 21:15 Шериф Шериф
  • Тирасполь
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    «Марибор»

    На 1-м этапе квалификации Лиги чемпионов «Марибор» переиграл чемпиона Белоруссии — «Шахтёр» из Солигорска.

    Первый матч, который прошел в Словении завершился нулевой ничьей. В ответном поединке «Марибору» удалось организовать два гола в ворота «горняков» и выйти на «Шериф» в следующем раунде.

    Коэффициенты матча Марибор — Шериф

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.80
  • Ставка
    •

    16 июля «Марибор» стартовал в чемпионате Словении. Первый тур получился провальным. Сильнейший клуб страны дома потерпел крупное поражение от «Радомлье» (0:3).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Между играми Лиги чемпионов с «Шерифом», словенский чемпион сыграет еще одну встречу во внутреннем первенстве. 23 июля «Марибор» примет дебютанта — команду «Горица».

    «Шериф»

    «Шериф» в ожидании нового розыгрыша чемпионата Молдавии. Первый тур Суперлиги и сразу громкая вывеска. Молдавское эль-класико против «Зимбру». Игра пройдет в Кишиневе 31-го июля.

    До старта внутреннего первенства тираспольский клуб успеет провести два матча в Лиге чемпионов с «Марибором» — в рамках 2-го раунда Лиги чемпионов.

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  • 16/07/2022

    • В 1-й стадии квалификации «Шериф» по сумме двух встреч переиграл чемпиона Боснии и Герцеговины — «Зриньски» (1:0). При этом судьбу путевки решила одна ошибка — автогол Савича в ответном поединке.

    В составе «желто-черных» — кадровые изменения. Команду покинула неприступная стена, капитан «Шерифа» — перуанец Густаво Дуланто. Защитник продолжит карьеру в ФК «Рига».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры расценивают шансы команд, как равные. На «Марибор» предлагают поставить за 2.83, на ничью за 2.99, а на «Шериф» — за 2.59

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    «Марибор» подходит к матчу не в самом лучшем расположении духа. Чемпион Словении потерпел поражение во внутреннем первенстве.

    У «Шерифа» хромает реализация. В двух матчах против «Зриньски», тираспольский клуб нанес всего три удара в створ. Скорее всего команды сыграют по низам. Голами соперники вряд ли порадуют болельщиков.

    Наши прогноз и ставка — ничья в основное время за 2.99

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    «Марибор» — «Шериф»: прогноз, ставка (2.99), статистика, коэффициенты матча 20.07.2022. Прогнозы на футбол. Встреча завершится миром?
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