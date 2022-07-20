«Брага»
Эта команда в минувшем чемпионате Португалии заняла привычное для себя 4 место, пропустив вперед трех грандов.
Разумеется, «Брага» в новом сезоне планирует побороться за выход в тройку. Есть свои цели у клуба и в еврокубках.
В контрольных матчах команда одерживает победу за победой. «Брага» выиграла все 4 своих матча.
Последний товарищеский матч сложился для «Браги» удачно. Команда устроила разгром «Мидлсбро» (3:0).
«Ницца»
Эта команда неплохо проявила себя в минувшем сезоне. 5 место в чемпионате Франции можно аттестовать как успешное.
«Ницца» нынешним летом слабовато выглядит в контрольных матчах. Из трех поединков команда проиграла дважды при одной ничьей.
Последний поединок французы также проиграли. Английский «Фулхэм» оказался сильнее (0:2).
Наверняка в этом матче команда постарается, как минимум, не проиграть. Наверняка «Ницца» постарается найти свои шансы у ворот португальцев.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Брагу» за 1.86, на ничью за 3.48, а на «Ниццу» — за 3.62.
«Брага»
«Ницца» рассчитывает прервать серию своих неудач.
Обе команды наверняка проявят активность в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.89.