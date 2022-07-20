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    «Брага» и «Ницца» устроят перестрелку

    «Брага» — «Ницца». Прогноз, ставка (к. 2.89) на футбол, товарищеский матч, 20 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Брагу Прогнозы на Ниццу Прогнозы на Португалия Прогнозы на футбол Франции
    Прогноз и ставки на «Брага» — «Ницца»
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    Рикарду Орта
    «Брага» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 20 июля, начало — в 15:00 мск. «Брага» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 19 Июля 2022 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 13:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    «Брага»

    Эта команда в минувшем чемпионате Португалии заняла привычное для себя 4 место, пропустив вперед трех грандов.

    Разумеется, «Брага» в новом сезоне планирует побороться за выход в тройку. Есть свои цели у клуба и в еврокубках.

    В контрольных матчах команда одерживает победу за победой. «Брага» выиграла все 4 своих матча.

    Все прогнозы на футбол

    Последний товарищеский матч сложился для «Браги» удачно. Команда устроила разгром «Мидлсбро» (3:0).

    «Ницца»

    Эта команда неплохо проявила себя в минувшем сезоне. 5 место в чемпионате Франции можно аттестовать как успешное.

    «Ницца» нынешним летом слабовато выглядит в контрольных матчах. Из трех поединков команда проиграла дважды при одной ничьей.

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    • Последний поединок французы также проиграли. Английский «Фулхэм» оказался сильнее (0:2).

    Наверняка в этом матче команда постарается, как минимум, не проиграть. Наверняка «Ницца» постарается найти свои шансы у ворот португальцев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Брагу» за 1.86, на ничью за 3.48, а на «Ниццу» — за 3.62.

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    «Брага» в летних контрольных матчах выглядит весьма убедительно.

    «Ницца» рассчитывает прервать серию своих неудач.

    Обе команды наверняка проявят активность в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.89.

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    «Брага» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.89), статистика, коэффициенты матча 20.07.2022. Прогнозы на футбол. «Брага» и «Ницца» устроят перестрелку
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