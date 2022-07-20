«Брага» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 20 июля, начало — в 15:00 мск. «Брага» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

Эта команда в минувшем чемпионате Португалии заняла привычное для себя 4 место, пропустив вперед трех грандов.

Разумеется, «Брага» в новом сезоне планирует побороться за выход в тройку. Есть свои цели у клуба и в еврокубках.

В контрольных матчах команда одерживает победу за победой. «Брага» выиграла все 4 своих матча.

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Последний товарищеский матч сложился для «Браги» удачно. Команда устроила разгром «Мидлсбро» (3:0).

«Ницца»

Эта команда неплохо проявила себя в минувшем сезоне. 5 место в чемпионате Франции можно аттестовать как успешное.

«Ницца» нынешним летом слабовато выглядит в контрольных матчах. Из трех поединков команда проиграла дважды при одной ничьей.

Последний поединок французы также проиграли. Английский «Фулхэм» оказался сильнее (0:2).

Наверняка в этом матче команда постарается, как минимум, не проиграть. Наверняка «Ницца» постарается найти свои шансы у ворот португальцев.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Брагу» за 1.86, на ничью за 3.48, а на «Ниццу» — за 3.62.

«Брага» в летних контрольных матчах выглядит весьма убедительно .

«Ницца» рассчитывает прервать серию своих неудач.

Обе команды наверняка проявят активность в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.89.