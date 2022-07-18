ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан ЭриксенВопреки всему. Эриксен и другие игроки, возобновившие карьеру после серьезных проблем со здоровьем Трофей-ушастик Лиги чемпионов Класс «Шерифа», сюрприз от «Пюника» и грузинский провал Харри КейнВ ожидании ЧМ-2022. Поход за английской мечтой
  • 12:24
    • Полузащитник «Болоньи» Маттиас Сванберг подписал контракт с «Вольфсбургом»
  • 12:07
    • Защитник «Фенербахче» Атиллу Солои попал в сферу интересов «Зенита»
  • 11:49
    • Новичок «Химок» Роман Мори Гбане поделился эмоциями от дебютного матча с «Зенитом»
  • 11:37
    • «Интер» близок к покупке защитника «Торино» Глейсона Бремера
  • 11:27
    • Лапорта: Это неправда, что мы вынуждены продавать Френки де Йонга
  • 11:14
    • Вратарь «Ростова» Егор Бабурин продлил контракт с клубом и перешел в «Торпедо» на правах аренды
  • 10:44
    • Форвард «Боруссии М» Брил Эмболо перешел в «Монако»
    Все новости спорта

    «Атлетико Минейро» потеряет очки в Рио-де-Жанейро?

    «Ботафого» — «Атлетико Минейро». Прогноз (к. 2.83) и ставки на чемпионат Бразилии 18 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Атлетико Минейро»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Атлетико Минейро» одержал лишь одну победу в шести предыдущих матчах на выезде
    «Атлетико Минейро» сыграет на выезде против «Ботафого» в 17-м туре чемпионата Бразилии. Матч пройдет 18 июля, начало — в 00:00 мск. «Ботафого» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 18 Июля 2022 года
    Ботафого
  • Бразилия. Серия А
    •  Ботафого 00:00 Атлетико Минейро Атлетико Минейро
  • Белу-Оризонти
    •

    «Ботафого»

    «Ботафого» занимает десятое место в турнирной таблице бразильской Серии А после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал 21 очко.

    Ранее на этой неделе клуб из Рио-де-Жанейро проиграл на своем поле «Америке Минейро» (0:2) в Кубке Бразилии. Это была ответная игра, первая тоже завершилась победой соперника.

    В предыдущем туре чемпионата «Ботафого» уступил на выезде «Куябе» (0:2).

    Но также стоит отметить, что в пяти недавних матчах Серии А у «Ботафого» три победы, в том числе над «Сан-Паулу» и «Интернасьоналем».

    «Ботафого» ни разу не пропускал только в одном из семи предыдущих матчей на своем поле.

    «Атлетико Минейро»

    «Атлетико Минейро» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 16-ти матчах 28 очков. Отставание от первого места составляет два очка.

    «Атлетико Минейро» тоже вылетел из Кубка Бразилии. Несколько дней назад клуб из Белу-Оризонти проиграл «Фламенго».

    Все прогнозы на футбол

    В чемпионате беспроигрышная серия команды Антонио Мохамеда составляет уже шесть матчей. Правда, половина из них завершились вничью.

    «Атлетико Минейро» одержал лишь одну победу в шести предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Ботафого» в этом матче можно поставить за 4.25, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Атлетико Минейро» — за 1.92.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    У гостей, вне всяких сомнений, намного лучше состав, но в последнее время они далеко не всегда выглядят убедительно.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.83.

    Три из пяти предыдущих матчей между «Ботафого» и «Атлетико Минейро» завершились со счетом 2:1.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Серундоло — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  3.52
  • Прогноз на матч Севилья — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Селтик — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  5.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Баэс — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Витебск — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Тобол — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Волга — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Камаз
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кресси — Изнер
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ботафого» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка (2.83), статистика, коэффициенты матча 18.07.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетико Минейро» потеряет очки в Рио-де-Жанейро?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры