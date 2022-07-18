«Атлетико Минейро» сыграет на выезде против «Ботафого» в 17-м туре чемпионата Бразилии. Матч пройдет 18 июля, начало — в 00:00 мск. «Ботафого» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ботафого»

«Ботафого» занимает десятое место в турнирной таблице бразильской Серии А после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал 21 очко.

Ранее на этой неделе клуб из Рио-де-Жанейро проиграл на своем поле «Америке Минейро» (0:2) в Кубке Бразилии. Это была ответная игра, первая тоже завершилась победой соперника.

В предыдущем туре чемпионата «Ботафого» уступил на выезде «Куябе» (0:2).

Но также стоит отметить, что в пяти недавних матчах Серии А у «Ботафого» три победы, в том числе над «Сан-Паулу» и «Интернасьоналем».

«Ботафого» ни разу не пропускал только в одном из семи предыдущих матчей на своем поле.

«Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 16-ти матчах 28 очков. Отставание от первого места составляет два очка.

«Атлетико Минейро» тоже вылетел из Кубка Бразилии. Несколько дней назад клуб из Белу-Оризонти проиграл «Фламенго».

Все прогнозы на футбол

В чемпионате беспроигрышная серия команды Антонио Мохамеда составляет уже шесть матчей. Правда, половина из них завершились вничью.

«Атлетико Минейро» одержал лишь одну победу в шести предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Ботафого» в этом матче можно поставить за 4.25, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Атлетико Минейро» — за 1.92.

У гостей, вне всяких сомнений, намного лучше состав, но в последнее время они далеко не всегда выглядят убедительно.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.83.

Три из пяти предыдущих матчей между «Ботафого» и «Атлетико Минейро» завершились со счетом 2:1.