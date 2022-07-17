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    «Рубин» начнет сезон с поражения от «Родины»?

    «Рубин» — «Родина». Прогноз (к. 1.98) и ставки на Первую лигу 17 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Родина»
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    «Рубин» встретится с «Родиной» в первом туре Первой лиги
    Казанский «Рубин» сыграет на своем поле против московской «Родины» в рамках первого тура Первой лиги. Матч пройдет 17 июля, начало — в 18:00 мск. «Рубин» — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Июля 2022 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 18:00 Родина Родина
  • Москва
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    «Рубин»

    «Рубин» стал главным неудачником прошлого сезона. Казанский клуб занял предпоследнее место в РПЛ и свалился в Первую лигу.

    Главной проблемой стал отъезд легионеров, без которых, как оказалось, «Рубин» не может функционировать в элитном дивизионе.

    Несмотря на серьезный репутационный удар, Леонид Слуцкий все равно остался в команде и намерен с первой же попытки вернуть ее в Премьер-лигу.

    Прогнозы на ФНЛ

    Перед началом нового сезона «Рубин» провел ряд товарищеских матчей. И пока сложно сказать, удастся ли Слуцкому реализовать все свои задумки. В начале июля клуб из столицы Татарстана проиграл московскому «Динамо» и «Уфе» (1:4).

    «Родина»

    «Родина» тем временем здорово провела предыдущий сезон, по итогам которого поднялась из Второго дивизиона в Первый.

    В 22-х матчах столичный клуб набрал 49 очков, пропустил 19 мячей и потерпел лишь три поражения. Неплохие цифры даже для третьего по силе дивизиона.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Летом у «Родины» появился новый главный тренер. Теперь с командой будет работать Дмитрий Парфенов, успевший ранее неплохо зарекомендовать себя в РПЛ.

    Изменения коснулись и состава команды. Клуб удалось пригласить несколько опытных исполнителей.

    Прогноз и ставка

    На «Рубин» в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают за 5.00, а победу «Родины» — за 8.10.

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    Коэффициент на «Рубин» все-таки завышен. Пока есть ощущение, что начало сезона для команды Слуцкого будет непростым.

    Ставка — обе команды забьют за 1.98.

    Судя по товарищеской игре с «Уфой», в которой «Рубин» получил четыре мяча, с обороной у команды далеко не все в порядке.

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    «Рубин» — «Родина»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 17.07.2022. Прогнозы на футбол. «Рубин» начнет сезон с поражения от «Родины»?
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