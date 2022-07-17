Казанский «Рубин» сыграет на своем поле против московской «Родины» в рамках первого тура Первой лиги. Матч пройдет 17 июля, начало — в 18:00 мск. «Рубин» — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

«Рубин» стал главным неудачником прошлого сезона. Казанский клуб занял предпоследнее место в РПЛ и свалился в Первую лигу.

Главной проблемой стал отъезд легионеров, без которых, как оказалось, «Рубин» не может функционировать в элитном дивизионе.

Несмотря на серьезный репутационный удар, Леонид Слуцкий все равно остался в команде и намерен с первой же попытки вернуть ее в Премьер-лигу.

Прогнозы на ФНЛ

Перед началом нового сезона «Рубин» провел ряд товарищеских матчей. И пока сложно сказать, удастся ли Слуцкому реализовать все свои задумки. В начале июля клуб из столицы Татарстана проиграл московскому «Динамо» и «Уфе» (1:4).

«Родина»

«Родина» тем временем здорово провела предыдущий сезон, по итогам которого поднялась из Второго дивизиона в Первый.

В 22-х матчах столичный клуб набрал 49 очков, пропустил 19 мячей и потерпел лишь три поражения. Неплохие цифры даже для третьего по силе дивизиона.

Календарь и таблица ФНЛ

Летом у «Родины» появился новый главный тренер. Теперь с командой будет работать Дмитрий Парфенов, успевший ранее неплохо зарекомендовать себя в РПЛ.

Изменения коснулись и состава команды. Клуб удалось пригласить несколько опытных исполнителей.

Прогноз и ставка

На «Рубин» в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают за 5.00, а победу «Родины» — за 8.10.

Коэффициент на «Рубин» все-таки завышен. Пока есть ощущение, что начало сезона для команды Слуцкого будет непростым.

Ставка — обе команды забьют за 1.98.

Судя по товарищеской игре с «Уфой», в которой «Рубин» получил четыре мяча, с обороной у команды далеко не все в порядке.