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    «Динамо» — «Ростов». Прогноз (к. 2.06), ставки на футбол, РПЛ, 17 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Ростов»
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    Хорен Байрамян
    Матч 1 тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом» состоится 17 июля на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Динамо» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Июля 2022 года
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    «Динамо»

    «Бело-голубые» завершили сезон на третьем месте, хотя могли взять и серебро, но из-за смазанной концовки этого сделать не удалось. В последних турах хозяева сыграли вничью с «Локомотивом» (3:3) и крупно проиграли «Сочи» (1:5).

    Неудачному финишу команды предшествовали три поражения — 0:1 с ЦСКА, 2:5 с «Крыльями» и 2:3 с «Уралом». Вишенкой на торте стало поражение в московском финале Кубка России от «Спартака» (1:2).

    Нельзя не упомянуть, что «Динамо» потеряло главного тренера Сандро Шварца, который по сути вывел команду на новый уровень. На его место пришел Славиша Йоканович. Из игроков клуб отпустил Ивана Ордеца, Фабиана Бальбуэна, Клинтона Н’Жи. Не были продлены контракты с Романом Евгеньевым и Заурбеком Плиевым.

    Все прогнозы на РПЛ

    Перед стартом РПЛ «Динамо» победило «Рубин» (2:0) и сыграло вничью с «Локомотивом» (3:3).

    «Ростов»

    «Ростов» закончил на 9 месте с 38 очками. Последним результатом в прошлом сезоне стало крупное фиаско от ЦСКА со счетом 0:4. «Сельмаши» выиграли только один из последних четырех поединков чемпионата России.

    В межсезонье гости сосредоточились на клубах из низших дивизионов. Они победили «Факел» (2:0), «Холдинг» (5:1), «Кубань» (2:1) и «Форте» (3:2).

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    • Также команда Валерия Карпина потерпела два поражения от «Краснодара» (1:2, 0:2).

    Летом в клуб перебрался форвард «Динамо» Николай Комличенко. Из «Краснодара» пришли Евгений Чернов и Даниил Уткин.

    Прогноз и ставка

    Перед стартом у «Динамо» много неизвестных. Во-первых, команду тренирует новый наставник. Во-вторых, пока не решены все вопросы с защитой и некоторыми ключевыми игроками.

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    Тем не менее букмекеры очень оптимистично смотрят в будущее и дают на победу хозяев 1.81. На победу «Ростова» можно поставить с котировкой 4.50.

    В отличие от «Динамо», «Ростов» не потерпел таких сильных потрясений с составом и тренерским штабом. Возможно, это сыграет решающую роль. Имеет смысл обратить внимание на данный факт и поставить на то, что гости как минимум увезут ничью. Ставка — Х2 за 2.06.

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    «Динамо» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 17.07.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ростов» увезти очки из Москвы?
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