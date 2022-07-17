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    Тульский «Арсенал» начнет с победы свой путь в ФНЛ

    «Арсенал Тула» — «СКА-Хабаровск». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, ФНЛ, 17 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал Тула» — «СКА-Хабаровск»
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    Фрагмент матча
    Тульский «Арсенал» на своем поле сыграет против «СКА-Хабаровска» в рамках 1-го тура ФНЛ. Матч состоится 17 июля, начало — 18:00 (мск). «Арсенал Тула» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Июля 2022 года

    «Арсенал Тула»

    «Красно-желтые» в прошлом сезоне заняли последнее место в турнирной таблице РПЛ и за несколько туров до окончания чемпионата уже было понятно, что команда вылетает в ФНЛ.

    После 30-ти сыгранных матчей «Арсенал Тула» смог набрать всего 23 очка. Команда в прошлом сезоне забила 30 голов в ворота соперников, а в свои пропустила — 59.

    Коэффициенты матча Арсенал Тула — СКА-Хабаровск

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.05
  • Ставка
    •

    В летнее межсезонье тульский «Арсенал» усилился двумя игроками, которые пришли из стана нынешнего соперника «СКА-Хабаровска» — Карман Алиев и Роман Мануйлов.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Так же в начале июля «красно-желтые» провели два товарищеских поединка, которые имели разный исход. В первом матче «Арсенал» на своем поле минимально одолел «ФК Рязань» со счетом 1:0, а во второй встрече «канониры» потерпели поражение на выезде от «Волгари» так же со счетом 1:0.

    «СКА-Хабаровск»

    «Армейцы» в прошлом сезоне заняли 4-е место в турнирной таблице ФНЛ набрав 65 очков после 38 сыгранных матчей. Команда смогла забить в ворота соперников 48 голов, а пропустила в свои — 38.

    У «СКА-Хабаровска» была возможность побороться за выход в РПЛ. В стыковых матчах «армейцы» сражались с «Химками» и в первом матче на домашней арене даже смогли одержать минимальную победу со счетом 1:0.

    Прогнозы на ФНЛ

    Но во втором выездном матче хабаровцы были разгромлены со счетом 0:3. «Химки» в этом матче могли забивать еще больше, но они не реализовали пенальти в первом тайме. И таким образом «СКА-Хабаровск» остался в ФНЛ.

    После этого «армейцы» провели товарищеские поединки в которых смогли обыграть «Шинник» (3:0), а в остальных поединках потерпели поражения от «Алании» (1:2), «Торпедо» (1:3), «Динамо» (3:0) и «Енисея» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Арсенала» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «СКА-Хабаровска» — за 3.85.

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    Прогноз — «Арсеналу» точно нужно возвращаться в РПЛ. Коллектив провел хорошую трансферную компанию в межсезонье и усилился хорошими игроками. Поэтому на домашней арене тульский клуб точно одержит победу.

    Ставка — Победа тульского «Арсенала» за 1.90.

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    «Арсенал Тула» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 17.07.2022. Прогнозы на футбол. Тульский «Арсенал» начнет с победы свой путь в ФНЛ
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