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    «Оренбург» отпразднует победой возвращение в РПЛ

    «Оренбург» — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, РПЛ, 16 июля 2022 года

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    Фрагмент матча
    «Оренбург» на своем поле сыграет против «Крыльев Советов» в рамках 1-го тура РПЛ. Матч состоится 16 июля, начало — 17:30 (мск). «Оренбург» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Июля 2022 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 17:30 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    «Оренбург»

    «Горожане» наконец-то возвращается в Российскую Премьер-Лигу, когда в это уже и поверить было сложно. Годом ранее «сине-белые» без особых проблем квалифицировались в элитный дивизион из ФНЛ, однако не прошли процедуру лицензирования.

    В прошлом чемпионате ФНЛ «Оренбург» возглавлял таблицу на протяжении 25 туров из 38. Однако в концовке вдруг сдал и в трех заключительных играх набрал всего 2 очка (ничьи 2:2 дома с «Олимпом-Долгопрудный» и в гостях с «Волгарем»).

    Коэффициенты матча Оренбург — Крылья Советов

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.60
  • Ставка
    •

    Поэтому «Горожане» вышли в РПЛ через стыковые матчи, в драматическом противостоянии одолев «Уфу» по сумме двух встреч с общим счётом 4:3, вырвав победу на 94-й минуте и прервав 4-матчевую безвыигрышную серию.

    Летом клуб покинуло несколько игроков, в том числе нападающий из Ганы Джоэль Фамейе. Кроме того, завершили многолетнюю карьеру защитник Адесойе Ойеволе и хавбек Сергей Бреев. Из приобретений стоит выделить аргентинца Брайана Мансилью и костариканца Джимми Марина.

    В ходе предсезонных сборов хозяева поля провели две контрольные встречи. Они сыграли вничью с клубом «Динамо-Авто» (2:2) и победили турецкий «Газиантеп» 2:1.

    «Крылья Советов»

    «Крылья» — ещё одна команда, которая пополнила состав участников Российской Премьер-Лии совсем недавно, перед стартом прошлого чемпионата.

    В минувшем чемпионате РПЛ самарцы финишировали на 8-й строчке. Это их лучший результат с тех пор, как в сезоне-2008 они заняли 6-е место. Однако концовку первенства «крылья» провели неудачно. После 25 туров шли шестыми, но в оставшихся 5 матчах набрали всего 3 очка.

    Неудачно «Крылья Советов» провели и два первых предсезонных поединка, пропустив по 3 мяча от «Рубина» (1:3) и «Акрона» (0:3). Однако затем одержали три победы подряд: в один день — дважды над «Ахматом» (1:0 и 2:1) плюс 9 июля над «Уралом» (3:0).

    «Крылья Советов» покинули несколько арендованных игроков, и московский «Спартак» выкупил талантливого полузащитника Антона Зиньковского.

    Прогноз и ставка

    На победу «Оренбурга» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Крыльев Советов» — за 2.80.

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    Прогноз — Футболисты «Оренбурга» на домашней арене в ходе минувшего первенства ФНЛ действовали уверенно, регулярно обыгрывая соперников. Только под конец сезона подопечные Лички завершили три матча без побед. Мотивация после возвращения в элитный дивизион у «Оренбурга» на пределе, плюс они выиграли четыре из пяти последних очных встреч на своём поле.

    Ставка — Победа «Оренбурга» за 2.60.

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    «Оренбург» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 16.07.2022. Прогнозы на футбол. «Оренбург» отпразднует победой возвращение в РПЛ
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