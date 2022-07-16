«Оренбург» на своем поле сыграет против «Крыльев Советов» в рамках 1-го тура РПЛ. Матч состоится 16 июля, начало — 17:30 (мск). «Оренбург» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

«Горожане» наконец-то возвращается в Российскую Премьер-Лигу, когда в это уже и поверить было сложно. Годом ранее «сине-белые» без особых проблем квалифицировались в элитный дивизион из ФНЛ, однако не прошли процедуру лицензирования.

В прошлом чемпионате ФНЛ «Оренбург» возглавлял таблицу на протяжении 25 туров из 38. Однако в концовке вдруг сдал и в трех заключительных играх набрал всего 2 очка (ничьи 2:2 дома с «Олимпом-Долгопрудный» и в гостях с «Волгарем»).

Коэффициенты матча Оренбург — Крылья Советов 1 2.70 X 3.30 2 2.60 Ставка

Поэтому «Горожане» вышли в РПЛ через стыковые матчи, в драматическом противостоянии одолев «Уфу» по сумме двух встреч с общим счётом 4:3, вырвав победу на 94-й минуте и прервав 4-матчевую безвыигрышную серию.

Летом клуб покинуло несколько игроков, в том числе нападающий из Ганы Джоэль Фамейе. Кроме того, завершили многолетнюю карьеру защитник Адесойе Ойеволе и хавбек Сергей Бреев. Из приобретений стоит выделить аргентинца Брайана Мансилью и костариканца Джимми Марина.

В ходе предсезонных сборов хозяева поля провели две контрольные встречи. Они сыграли вничью с клубом «Динамо-Авто» (2:2) и победили турецкий «Газиантеп» 2:1.

«Крылья Советов»

«Крылья» — ещё одна команда, которая пополнила состав участников Российской Премьер-Лии совсем недавно, перед стартом прошлого чемпионата.

В минувшем чемпионате РПЛ самарцы финишировали на 8-й строчке. Это их лучший результат с тех пор, как в сезоне-2008 они заняли 6-е место. Однако концовку первенства «крылья» провели неудачно. После 25 туров шли шестыми, но в оставшихся 5 матчах набрали всего 3 очка.

Неудачно «Крылья Советов» провели и два первых предсезонных поединка, пропустив по 3 мяча от «Рубина» (1:3) и «Акрона» (0:3). Однако затем одержали три победы подряд: в один день — дважды над «Ахматом» (1:0 и 2:1) плюс 9 июля над «Уралом» (3:0).

«Крылья Советов» покинули несколько арендованных игроков, и московский «Спартак» выкупил талантливого полузащитника Антона Зиньковского.

Прогноз и ставка

На победу «Оренбурга» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Крыльев Советов» — за 2.80.

Прогноз — Футболисты «Оренбурга» на домашней арене в ходе минувшего первенства ФНЛ действовали уверенно, регулярно обыгрывая соперников. Только под конец сезона подопечные Лички завершили три матча без побед. Мотивация после возвращения в элитный дивизион у «Оренбурга» на пределе, плюс они выиграли четыре из пяти последних очных встреч на своём поле.

Ставка — Победа «Оренбурга» за 2.60.