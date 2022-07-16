ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гильермо АбаскальЛето «Спартака»: красно-белое поле экспериментов Камару Усман5 бойцов, которые могут отобрать пояс у Камару Усмана в полусреднем весе Стивен ДжеррардКлубы, которые способны ворваться в топ-6 АПЛ
  • 08:50
    • В World Athletics продлили отстранение ВФЛА до ноября 2022 года
  • 21:50
    • «Химки» подписали двух экс-игроков «Спартака»
  • 17:53
    • Стали известны расписание и новая схема проведения Кубка России
    Все новости спорта

    Выйдет ли Испания в плей-офф женского Евро?

    Дания — Испания. Прогноз (к. 2.20), ставки на футбол, женский чемпионат Европы, 16 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Дании Прогнозы на сборную Испании Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз и ставки на Дания — Испания
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Испания идет на втором месте
    Сборные Дании и Испании проведут матч третьего тура группового раунда женского Евро-2022. Начало матча 16 июля в 22:00 мск. Дания — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дания

    Сборная Дании занимает третье место в группе после двух туров. В ее активе три очка благодаря победе над Финляндией.

    Поскольку соперник опережает команду по разнице мячей (-3 против +1), ей нужна только выигрывать, чтобы пройти в плей-офф.

    Перед этим Евро у Дании меньше головной боли, так как она уже давно обеспечила себе место на мундиале. Она выиграла свою группу с 14-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

    Все прогнозы на футбол

    В квалификации на ЧЕ Дания провела 10 матчей, выиграв 9 из них. В одном случае была ничья.

    Испания

    Сборная Испании имеет лучшие шансы на выход из группы, поскольку занимает второе место с тремя очками и отставанием от уже победителя квартета Германии на три балла.

    Таким образом, пиренейкам достаточно сыграть даже вничью, чтобы занять вожделенную вторую позицию.

  • Обратная сторона контракта. Опции, которые двигают прогресс игрока
  • Разбираемся в деловой сфере футбольного мира
  • 07/07/2022

    • Женская сборная Испании в отличие от мужской сборной, не является сильной командой по мировым результатам: первый раз на чемпионате Европы играла в 1997 году, вернувшись туда спустя целых 16 лет, а в чемпионатах мира не участвовала вообще.

    Но в этом году испанки великолепно выступили в квалификации на Чемпионат Мира заняв в группе В первое место и набрав 18 очков за 6 сыгранных матчей. Команда смогла забить в ворота своих соперниц 45 голов, не пропустив при этом ни одного мяча.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают испанок безоговорочным фаворитом, коэффициент на победу которых равен 1,22.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Успех датчанок оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Серундоло — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мельбурн Виктори — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 13:05
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шварцман — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Баэс — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:35
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атырау — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Дьере — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бондар — Тревизан
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  3.26
  • Прогноз на матч Астана — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч БАТЭ — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Таммека — Левадия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бублик — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Химки — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  5.90
  • Прогноз на матч Химки — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Дания — Испания: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 16.07.2022. Прогнозы на футбол. Выйдет ли Испания в плей-офф женского Евро?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры