Сборные Дании и Испании проведут матч третьего тура группового раунда женского Евро-2022. Начало матча 16 июля в 22:00 мск. Дания — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дания

Сборная Дании занимает третье место в группе после двух туров. В ее активе три очка благодаря победе над Финляндией.

Поскольку соперник опережает команду по разнице мячей (-3 против +1), ей нужна только выигрывать, чтобы пройти в плей-офф.

Перед этим Евро у Дании меньше головной боли, так как она уже давно обеспечила себе место на мундиале. Она выиграла свою группу с 14-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

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В квалификации на ЧЕ Дания провела 10 матчей, выиграв 9 из них. В одном случае была ничья.

Испания

Сборная Испании имеет лучшие шансы на выход из группы, поскольку занимает второе место с тремя очками и отставанием от уже победителя квартета Германии на три балла.

Таким образом, пиренейкам достаточно сыграть даже вничью, чтобы занять вожделенную вторую позицию.

Женская сборная Испании в отличие от мужской сборной, не является сильной командой по мировым результатам: первый раз на чемпионате Европы играла в 1997 году, вернувшись туда спустя целых 16 лет, а в чемпионатах мира не участвовала вообще.

Но в этом году испанки великолепно выступили в квалификации на Чемпионат Мира заняв в группе В первое место и набрав 18 очков за 6 сыгранных матчей. Команда смогла забить в ворота своих соперниц 45 голов, не пропустив при этом ни одного мяча.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают испанок безоговорочным фаворитом, коэффициент на победу которых равен 1,22.

Успех датчанок оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.