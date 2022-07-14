В четверг, 14 июля, в товарищеском поединке португальский «Спортинг» сыграет против испанского «Вильярреала». Начало игры намечено на 23:00 по мск. «Спортинг» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

В прошедшем сезоне «Спортинг» финишировал на второй строке в турнирной таблице чемпионата Португалии, отстав от победителя турнира «Порту» на шесть пунктов.

За 34 проведенные встречи первенства «львы» уступили только в трех случаях, четыре раза сыграли вничью и добились аж 27 побед. Результативность у команды была весьма неплохая — 73 забитых мяча.

Лиссабонский клуб также смог добраться до 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв там «Ман Сити», а в национальном кубке в финальной игре проиграл тому же «Порту» со счетом 0:1.

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Заканчивал сезон «Спортинг» серией из четырех выигрышей подряд, все которые пришлись на матчи чемпионата Португалии. После того он не проводил еще игр.

«Вильярреал»

«Вильярреал» неудачно выступил в прошедшем чемпионате Испании, финишировав лишь на седьмой строке, тем самым добыв билет только в Лигу конференций.

А вот евроарене «желтая субмарина» отыграла превосходно, добравшись до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграли дважды английскому «Ливерпулю» — 2:3 и 0:2.

Свою последнюю игру «подводники» провели 22 мая, одолев тогда на выезде «Барселону» со счетом 2:0. И эта виктория стала для них всего лишь второй за последние семь проведенных поединков.

Между собой эти клубы провели три поединка, два из которых завершились вничью — 1:1 и 0:0, а еще в одной игре победу праздновал «Вильярреал» со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на «Спортинг» — «Вильярреал»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спортинга» — 2.52, победа «Вильярреала» — 2.96, ничья — 3.26

Команды только входят в сезон и еще не набрали необходимых кондиций. Поэтому стоит ждать от них не особо активных действий, что и выльется в небольшую результативность. Плюс к этом на данный исход указывает то, что между собой они играли исключительно по низам.