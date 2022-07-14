В группе D состоится второй тура женского Евро-2022. Лидер квартета сборная Франции сыграет с Бельгией. Матч начнется в 22:00 по мск. Франция — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция

Француженки не оставили мокрого места от итальянок в первом туре. Матч закончился крупной победой «Ле Бле» со счетом 5:1.

Таким образом, лидер группы продолжил серию результативных побед. Перед стартом Евро команда разгромила Вьетнам 7:0 и Камерун 4:0 в рамках подготовки к турниру.

Серия побед сборной Франции насчитывает уже 12 поединков. Только в одном матче из четырех команда допустила результативную ошибку.

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В квалификации на основной турнир француженки ни разу не проиграли, одержав 7 побед в 8 матчах.

Бельгия

Бельгийки не смогли набрать три очка в матче с командой Исландии. Поединок завершился ничьей 1:1. К тому же Бельгия осталась на третьем месте после первого тура.

Бельгия показала, что сильно уступает топовым соперникам. В рамках подготовки к старту турнира команда проиграла Англии 0:3 и Австрии 0:1.

При этом бельгийская сборная смогла у Люксембурга (6:1) и Северной Ирландии (4:1).

Квалификацию в основной турнир Бельгия прошла с одним поражением и семью победами. Она попала в число одних из самых результативных команд.

Прогноз и ставка

Победа Франции оценена котировкой 1.16, тогда как на победу Бельгии букмекеры дают 18.00.

Француженки очень уверенно выиграли у Италии, тогда как бельгийки забуксовали на старте. Французская команда показывала до этого куда более интересные результаты и поэтому по праву считается фаворитом.

Матчи с участием Франции чаще всего заканчиваются результативно, поэтому рекомендуется поставить на двойной исход с победой первой команды и тотал больше 2.5.