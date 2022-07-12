12 июля «Шанхай Порт» на своем поле примет «Ухань Три Таунс» в 10-м туре китайской Суперлиги. Начало игры намечено на 14:30 по мск. «Шанхай Порт» — «Ухань Три Таунс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шанхай Порт»

«Шанхай Порт» в прошлом сезоне выиграл серебряные награды. От победителя турнира в лице «Шаньдун Тайшань» он отстал на шесть пунктов, а третью строку опередил всего на балл.

По итогам же девяти туров текущей компании коллектив с 16 набранными очками разместился на шестой позиции в турнирной таблицы, отставая всего на четыре балла от третьей строки.

Стартовали «красные орлы» туго, проиграв три матча за первые пять туров при двух победах. После этого они выдали 4-матчевую беспроигрышную серию, выиграв три из них.

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В минувшем туре «Шанхай Порт» в гостях одолел ФК «Гуанчжоу» 1:0. На своей же арене команда за четыре встречи дважды победила, раз сыграла вничью и раз уступила.

«Ухань Три Таунс»

«Ухань Три Таунс» в прошлом сезоне выступал в первой китайской лиге и смог ее выиграть, тем самым заработав билет в элитный китайский дивизион.

И в Суперлиге «бело-голубые» выступают пока просто блестяще, возглавляя с 26 набранными очками турнирную таблицу. Они смогли выиграть восемь встреч при одной ничьей, разница мячей — 32:6.

В своей последней проведенной игре коллектив в дерби разгромил «Ухань» со счетом 5:0. Единственные очки в текущем первенстве он потерял очки в выездной игре с «Шанхай Шэньхуа», сыграв 1:1 еще на старте турнира.

Вне родных стен «Ухань Фри Таунс» за четыре проведенные игры выиграл три из них при одном мировом исходе.

В данном первенстве «Ухань Фри Таунса» на своем поле справился с «Шанхай Порт», победив со счетом 2:1.

Прогноз и ставка на «Шанхай Порт» — «Ухань Три Таунс»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ухань Три Таунс» предлагают — 1.75.

На викторию «Шанхай Порт» дают — 4.70, ничья оценена — в 3.82.

«Шанхай Порт» после невнятного старта в последнее время пришел в себя и демонстрирует неплохой уровень игры, и вполне может отобрать очки у «Ухань Три Таунс», хотя тот и выступает великолепно.