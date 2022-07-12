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    Отберет ли «Шанхай Порт» очки у лидера?

    «Шанхай Порт» — «Ухань Три Таунс». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат Китая, 12 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Порт» — «Ухань Три Таунс»
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    Аарон Муй
    12 июля «Шанхай Порт» на своем поле примет «Ухань Три Таунс» в 10-м туре китайской Суперлиги. Начало игры намечено на 14:30 по мск. «Шанхай Порт» — «Ухань Три Таунс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 12 Июля 2022 года
    Шанхай Порт
  • Китай. Суперлига
    •  Шанхай Порт 14:30 Ухань Саньчжэнь Ухань Саньчжэнь
  • Ухань
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    «Шанхай Порт»

    «Шанхай Порт» в прошлом сезоне выиграл серебряные награды. От победителя турнира в лице «Шаньдун Тайшань» он отстал на шесть пунктов, а третью строку опередил всего на балл.

    По итогам же девяти туров текущей компании коллектив с 16 набранными очками разместился на шестой позиции в турнирной таблицы, отставая всего на четыре балла от третьей строки.

    Стартовали «красные орлы» туго, проиграв три матча за первые пять туров при двух победах. После этого они выдали 4-матчевую беспроигрышную серию, выиграв три из них.

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    В минувшем туре «Шанхай Порт» в гостях одолел ФК «Гуанчжоу» 1:0. На своей же арене команда за четыре встречи дважды победила, раз сыграла вничью и раз уступила.

    «Ухань Три Таунс»

    «Ухань Три Таунс» в прошлом сезоне выступал в первой китайской лиге и смог ее выиграть, тем самым заработав билет в элитный китайский дивизион.

    И в Суперлиге «бело-голубые» выступают пока просто блестяще, возглавляя с 26 набранными очками турнирную таблицу. Они смогли выиграть восемь встреч при одной ничьей, разница мячей — 32:6.

    В своей последней проведенной игре коллектив в дерби разгромил «Ухань» со счетом 5:0. Единственные очки в текущем первенстве он потерял очки в выездной игре с «Шанхай Шэньхуа», сыграв 1:1 еще на старте турнира.

    Вне родных стен «Ухань Фри Таунс» за четыре проведенные игры выиграл три из них при одном мировом исходе.

    В данном первенстве «Ухань Фри Таунса» на своем поле справился с «Шанхай Порт», победив со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка на «Шанхай Порт» — «Ухань Три Таунс»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ухань Три Таунс» предлагают — 1.75.

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    На викторию «Шанхай Порт» дают — 4.70, ничья оценена — в 3.82.

    «Шанхай Порт» после невнятного старта в последнее время пришел в себя и демонстрирует неплохой уровень игры, и вполне может отобрать очки у «Ухань Три Таунс», хотя тот и выступает великолепно.

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    «Шанхай Порт» — «Ухань Три Таунс»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 12.07.2022. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Шанхай Порт» очки у лидера?
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