7 июля в первом раунде квалификации Лиги конференций-2022/23 фарерский«ХБ Торсхавн» на своем поле сыграет против валлийского «Ньютауна». Начало — в 21:00 по мск. «ХБ Торсхавн» — «Ньютаун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ХБ Торсхавн»

«ХБ Торсхавн» — самый титулованный клуб Фарерских островов. На счету у команды 24 чемпионских побед и 27 выигрышей в местном Кубке.

В прошлом сезоне «красно-черные» стали серебряными призерами и проиграли в финале Кубка. В этом же первенстве они идут на второй строке, много проигрывая лидеру.

В еврокубках столичный клуб выступает очень скромно, и более одного соперника не проходил никогда. Так, в прошлом сезоне он начал с предвариловки Лиги чемпионов, проиграв там «Интеру» из Андорры — 0:1.

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Перебравшись в Лигу конференций «ХБ Торсхавн» сперва дважды переиграл черногорскую «Будучность» (4:0 и 2:0), однако затем был бит израильским «Маккаби» Хайфа (1:0 и 2:7).

«Ньютаун»

«Ньютаун» — очень скромный клуб даже по меркам Уэльса. Коллектив никогда не становился чемпионом страны, но смог выиграть два местных Кубка.

В недавно завершившемся чемпионате «красные» смогли финишировать на третьей строке, очень много отстав от победителя турнира, но в то же время и значительно опередив преследователей.

На евроарене «белые звезды» нечастые участники, отыграв только в пяти сезонах. И только один раз они смогли преодолеть один этап отбора, а так завершали борьбу на первом же сопернике.

Вот и в прошлом евросезоне «Ньютаун» на первой стадии квалификации дважды был бит ирландским «Дандолком» — 0:1 и 0:4.

Прогноз и ставка на «ХБ Торсхавн» — «Ньютаун»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «ХБ Торсхавна» предлагают — 1.97.

На викторию «Ньютауна» дают — 3.54, ничья оценена — в 3.30.

В данном противостоянии ставим на победу «ХБ Торсхавна», так как он будет выступать в родных стенах, да и имеет гораздо больший опыт выступлений в еврокубках, чем «Ньютаун».