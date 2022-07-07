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    Сломит ли «ХБ Торсхавн» сопротивление «Ньютауна»?

    «ХБ Торсхавн» — «Ньютаун». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, Лиги конференций, 7 июля 2022 года

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    «ХБ Торсхавн»
    7 июля в первом раунде квалификации Лиги конференций-2022/23 фарерский«ХБ Торсхавн» на своем поле сыграет против валлийского «Ньютауна». Начало — в 21:00 по мск. «ХБ Торсхавн» — «Ньютаун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Июля 2022 года
    ХБ Торсхавн
  • Торсхавн
    •  ХБ Торсхавн 21:00 Ньютаун Ньютаун
  • Ньютаун
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    «ХБ Торсхавн»

    «ХБ Торсхавн» — самый титулованный клуб Фарерских островов. На счету у команды 24 чемпионских побед и 27 выигрышей в местном Кубке.

    В прошлом сезоне «красно-черные» стали серебряными призерами и проиграли в финале Кубка. В этом же первенстве они идут на второй строке, много проигрывая лидеру.

    В еврокубках столичный клуб выступает очень скромно, и более одного соперника не проходил никогда. Так, в прошлом сезоне он начал с предвариловки Лиги чемпионов, проиграв там «Интеру» из Андорры — 0:1.

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    Перебравшись в Лигу конференций «ХБ Торсхавн» сперва дважды переиграл черногорскую «Будучность» (4:0 и 2:0), однако затем был бит израильским «Маккаби» Хайфа (1:0 и 2:7).

    «Ньютаун»

    «Ньютаун» — очень скромный клуб даже по меркам Уэльса. Коллектив никогда не становился чемпионом страны, но смог выиграть два местных Кубка.

    В недавно завершившемся чемпионате «красные» смогли финишировать на третьей строке, очень много отстав от победителя турнира, но в то же время и значительно опередив преследователей.

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    • На евроарене «белые звезды» нечастые участники, отыграв только в пяти сезонах. И только один раз они смогли преодолеть один этап отбора, а так завершали борьбу на первом же сопернике.

    Вот и в прошлом евросезоне «Ньютаун» на первой стадии квалификации дважды был бит ирландским «Дандолком» — 0:1 и 0:4.

    Прогноз и ставка на «ХБ Торсхавн» — «Ньютаун»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «ХБ Торсхавна» предлагают — 1.97.

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    На викторию «Ньютауна» дают — 3.54, ничья оценена — в 3.30.

    В данном противостоянии ставим на победу «ХБ Торсхавна», так как он будет выступать в родных стенах, да и имеет гораздо больший опыт выступлений в еврокубках, чем «Ньютаун».

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    «ХБ Торсхавн» — «Ньютаун»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. Сломит ли «ХБ Торсхавн» сопротивление «Ньютауна»?
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