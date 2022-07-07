Минское «Динамо» сыграет домашний матч против черногорского клуба «Дечич» в рамках 1-й стадии отбора Лиги конференций. Игра пройдет не в Белоруссии, а на нейтральном поле в черногорской Подгорице. Начало матча в 21:00 по мск. «Динамо» Минск — «Дечич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

В чемпионате Белоруссии минское «Динамо» заняло третье место. Команда набрала 62 очка и отстала от серебряного БАТЭ на три балла.

Белорусское первенство проходит по системе «весна-осень». В сезоне 2022 клубы уже провели матчи 13-го тура. «Динамо» идёт на третьей позиции.

Все прогнозы на Лигу конференций

В последней игре внутреннего чемпионата минчане проиграли. Это было домашнее поражение от команды «Ислочь» (1:2).

В еврокубках «Динамо» играло 2 года назад. В 1-м отборочном раунде Лиги Европы минский клуб проиграл польской команде «Пяст Гливиц» (0:2).

«Дечич»

Эта команда является одним из лидеров чемпионата Черногории по итогам минувшего первенства. Сезон 21/22 завершился для «Дечича» бронзовой наградой.

В высшей лиге черногорского чемпионата играла 6 сезонов — с 2006 по 2012 гг. После команда вылетела из элитного дивизиона.

В состав топ клубов своей страны «Дечич» вернулся в 2020-м. За два года клуб из города Тузи дважды выиграл бронзу чемпионата Черногории.

В прошлом сезоне «Дечич» дебютировал в еврокубках. В 1-м раунде Лиги конференций черногорцы устпупили «Дрите» из Косово (1:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.38, на ничью за 4.00, на успех команды «Дечич» — за 8.70.

Прогноз: судя по коэффициентам безоговорочным фаворитом пары является белорусский клуб. Вероятнее всего «Динамо» будет играть первым номером. «Дечич» отдаст инициативу сопернику и будет искать счастья в контратаке.

Наверняка, игра получится закрытой. И скорее всего исход противостояния решит 1 гол.

Наша ставка — тотал меньше 1,5 за 2.38