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    «Динамо» Минск — «Дечич». Прогноз, ставка (к.2.38) на футбол, квалификация Лиги конференций, 7 июля 2022 года

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    «Динамо» Минск — бронзовый призёр чемпионата Белоруссии
    Минское «Динамо» сыграет домашний матч против черногорского клуба «Дечич» в рамках 1-й стадии отбора Лиги конференций. Игра пройдет не в Белоруссии, а на нейтральном поле в черногорской Подгорице. Начало матча в 21:00 по мск. «Динамо» Минск — «Дечич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Июля 2022 года

    «Динамо» Минск

    В чемпионате Белоруссии минское «Динамо» заняло третье место. Команда набрала 62 очка и отстала от серебряного БАТЭ на три балла.

    Белорусское первенство проходит по системе «весна-осень». В сезоне 2022 клубы уже провели матчи 13-го тура. «Динамо» идёт на третьей позиции.

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    В последней игре внутреннего чемпионата минчане проиграли. Это было домашнее поражение от команды «Ислочь» (1:2).

    В еврокубках «Динамо» играло 2 года назад. В 1-м отборочном раунде Лиги Европы минский клуб проиграл польской команде «Пяст Гливиц» (0:2).

    «Дечич»

    Эта команда является одним из лидеров чемпионата Черногории по итогам минувшего первенства. Сезон 21/22 завершился для «Дечича» бронзовой наградой.

    В высшей лиге черногорского чемпионата играла 6 сезонов — с 2006 по 2012 гг. После команда вылетела из элитного дивизиона.

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    • В состав топ клубов своей страны «Дечич» вернулся в 2020-м. За два года клуб из города Тузи дважды выиграл бронзу чемпионата Черногории.

    В прошлом сезоне «Дечич» дебютировал в еврокубках. В 1-м раунде Лиги конференций черногорцы устпупили «Дрите» из Косово (1:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.38, на ничью за 4.00, на успех команды «Дечич» — за 8.70.

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    Прогноз: судя по коэффициентам безоговорочным фаворитом пары является белорусский клуб. Вероятнее всего «Динамо» будет играть первым номером. «Дечич» отдаст инициативу сопернику и будет искать счастья в контратаке.

    Наверняка, игра получится закрытой. И скорее всего исход противостояния решит 1 гол.

    Наша ставка — тотал меньше 1,5 за 2.38

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    «Динамо» Минск — «Дечич»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. Добётся ли победы белорусский клуб?
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