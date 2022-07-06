«Унион Санта-Фе» сыграет на своем поле с «Насьоналем» в рамках 1/8 финала Южноамериканского кубка. Матч пройдет 6 июля, начало — в 01:15 мск. «Унион Санта-Фе» — «Насьональ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион Санта-Фе»

Эта команда нынешний чемпионат Аргентины проводит довольно неудачно. Нынешнее 9 место в этом плане является показательным.

С атакой у команды дела обстоят весьма позитивно. Игроки «Унион Санта-Фе» в 6 матчах забили уже 11 мячей.

В минувшем туре «Унион Санта-Фе» взял три заслуженных очка. Команда дома переиграла «Ланус» (3:0).

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Первый поединок с уругвайцами сложился для команды неудачно. «Унион Санта-Фе» проиграл со счетом 2:0.

«Насьональ»

«Насьональ» в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионство. На данный момент команда находится на 1 месте в турнирной таблице группы В.

Причем «Насьональ» забивает не так много — 5 мячей в 3 матчах. Зато с обороной все в полном порядке: она еще не давала сбоев.

В минувшем туре чемпионата Уругвая «Насьональ» добыл три пункта. На выезде минимально был обыгран «Данубио».

Надежная оборона может помочь команде и в этой встрече. Тем паче, при наличии гандикапа в два мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Унион Санта-Фе» за 1.97, на ничью за 3.38, а на «Насьональ» — за 3.96.

«Унион Санта-Фе» наверняка активно сыграет в атаке .

«Насьональ» будет стараться найти свой шанс в контратаке.

Обе команды любят и умеют атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.01.