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    В Санта-Фе забьют все!

    «Унион Санта-Фе» — «Насьональ». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Южноамериканский кубок, 6 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Унион Санта-Фе» — «Насьональ»
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    «Унион Санта-Фе»
    «Унион Санта-Фе» сыграет на своем поле с «Насьоналем» в рамках 1/8 финала Южноамериканского кубка. Матч пройдет 6 июля, начало — в 01:15 мск. «Унион Санта-Фе» — «Насьональ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Унион Санта-Фе»

    Эта команда нынешний чемпионат Аргентины проводит довольно неудачно. Нынешнее 9 место в этом плане является показательным.

    С атакой у команды дела обстоят весьма позитивно. Игроки «Унион Санта-Фе» в 6 матчах забили уже 11 мячей.

    В минувшем туре «Унион Санта-Фе» взял три заслуженных очка. Команда дома переиграла «Ланус» (3:0).

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    Первый поединок с уругвайцами сложился для команды неудачно. «Унион Санта-Фе» проиграл со счетом 2:0.

    «Насьональ»

    «Насьональ» в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионство. На данный момент команда находится на 1 месте в турнирной таблице группы В.

    Причем «Насьональ» забивает не так много — 5 мячей в 3 матчах. Зато с обороной все в полном порядке: она еще не давала сбоев.

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    • В минувшем туре чемпионата Уругвая «Насьональ» добыл три пункта. На выезде минимально был обыгран «Данубио».

    Надежная оборона может помочь команде и в этой встрече. Тем паче, при наличии гандикапа в два мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Унион Санта-Фе» за 1.97, на ничью за 3.38, а на «Насьональ» — за 3.96.

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    «Унион Санта-Фе» наверняка активно сыграет в атаке.

    «Насьональ» будет стараться найти свой шанс в контратаке.

    Обе команды любят и умеют атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.01.

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    «Унион Санта-Фе» — «Насьональ»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 06.07.2022. Прогнозы на футбол. В Санта-Фе забьют все!
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