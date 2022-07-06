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    Команда Сколари забьет и… пропустит?

    «Либертад» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок Либертадорес, 6 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Либертад» — «Атлетико Паранаэнсе»
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    Луис Фелипе Сколари
    «Либертад» сыграет на своем поле с «Атлетико Паранаэнсе» в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес. Матч пройдет 6 июля, начало — в 03:30 мск. «Либертад» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф 06 Июля 2022 года
    Либертад
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
    •  Либертад 03:30 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
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    «Либертад»

    Эта команда нынешний чемпионат Парагвая проводит довольно неудачно. «Либертад» лидирует, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.

    Атака команды радует довольно высокой результативностью. В 22 матчах забито 49 мячей.

    В минувшем туре «Либертад» снова победил. На выезде команда разнесла в щепки оборону «Ресистенции» (0:4).

    Все прогнозы на футбол

    Первый поединок с бразильцами сложился для команды неудачно. «Либертад» проиграл со счетом 2:1.

    «Атлетико Паранаэнсе»

    «Атлетико Паранаэнсе» в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионство. На данный момент команда находится на 2 месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии.

    Причем «Атлетико Паранаэнсе» испытывает трудности с реализацией. Команда Луиса Фелипе Сколари забила всего 19 мячей в 15 матчах.

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    • В предыдущем туре своего чемпионата «Атлетико Паранаэнсе» добыл победу. На выезде команда одолела «Палмейрас» (0:2).

    Последняя виктория стала для команды уже пятой к ряду. Так что бразильцы наверняка постараются развить успех.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Либертад» за 2.25, на ничью за 3.30, а на «Атлетико Паранаэнсе» — за 3.25.

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    «Либертад» будет действовать первым номером.

    «Атлетико Паранаэнсе» будет стараться найти свой шанс в контратаке.

    Обе команды проводят отличный отрезок сезона. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Либертад» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 06.07.2022. Прогнозы на футбол. Команда Сколари забьет и… пропустит?
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