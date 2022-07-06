«Либертад» сыграет на своем поле с «Атлетико Паранаэнсе» в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес. Матч пройдет 6 июля, начало — в 03:30 мск. «Либертад» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Либертад»

Эта команда нынешний чемпионат Парагвая проводит довольно неудачно. «Либертад» лидирует, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.

Атака команды радует довольно высокой результативностью. В 22 матчах забито 49 мячей.

В минувшем туре «Либертад» снова победил. На выезде команда разнесла в щепки оборону «Ресистенции» (0:4).

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Первый поединок с бразильцами сложился для команды неудачно. «Либертад» проиграл со счетом 2:1.

«Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико Паранаэнсе» в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионство. На данный момент команда находится на 2 месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии.

Причем «Атлетико Паранаэнсе» испытывает трудности с реализацией. Команда Луиса Фелипе Сколари забила всего 19 мячей в 15 матчах.

В предыдущем туре своего чемпионата «Атлетико Паранаэнсе» добыл победу. На выезде команда одолела «Палмейрас» (0:2).

Последняя виктория стала для команды уже пятой к ряду. Так что бразильцы наверняка постараются развить успех.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Либертад» за 2.25, на ничью за 3.30, а на «Атлетико Паранаэнсе» — за 3.25.

«Либертад» будет действовать первым номером.

«Атлетико Паранаэнсе» будет стараться найти свой шанс в контратаке .

Обе команды проводят отличный отрезок сезона. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.