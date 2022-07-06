«Либертад»
Эта команда нынешний чемпионат Парагвая проводит довольно неудачно. «Либертад» лидирует, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.
Атака команды радует довольно высокой результативностью. В 22 матчах забито 49 мячей.
В минувшем туре «Либертад» снова победил. На выезде команда разнесла в щепки оборону «Ресистенции» (0:4).
Первый поединок с бразильцами сложился для команды неудачно. «Либертад» проиграл со счетом 2:1.
«Атлетико Паранаэнсе»
«Атлетико Паранаэнсе» в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионство. На данный момент команда находится на 2 месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии.
Причем «Атлетико Паранаэнсе» испытывает трудности с реализацией. Команда Луиса Фелипе Сколари забила всего 19 мячей в 15 матчах.
В предыдущем туре своего чемпионата «Атлетико Паранаэнсе» добыл победу. На выезде команда одолела «Палмейрас» (0:2).
Последняя виктория стала для команды уже пятой к ряду. Так что бразильцы наверняка постараются развить успех.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Либертад» за 2.25, на ничью за 3.30, а на «Атлетико Паранаэнсе» — за 3.25.
«Либертад» будет действовать первым номером.
«Атлетико Паранаэнсе»
Обе команды проводят отличный отрезок сезона. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.