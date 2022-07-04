«Спортинг Канзас-Сити»
Команда проиграла 3 из 4 последних матчей МЛС и сейчас находится почти на дне таблицы Западной конференции. У клуба 16 очков.
«Канзас-Сити» потерпел в пролом матче поражение от «Сиэтла» со счетом 0:3. Это было 25 июня. За пару дней до неудачи клуб отпраздновал выход в полуфинал Кубка США. Там он разгромил «Юнион» со счетом 6:0.
Также «Спортинг» обыграл «Нэшвилл» со счетом 2:1. Однако это была единственная победа в МЛС за последние 4 тура.
В домашних стенах коллектив проиграл два матча лиги подряд, забив один мяч.
«Нью-Йорк Ред Буллс»
«Быки» находятся в списке лидеров Восточной конференции. У них 29 баллов на счету после 18 матчей. В активе команды 8 побед, 5 ничьих и 5 поражений.
«Ред Буллс» в последних матчах справились с «Атлантой» (2:1) и «Торонто» (2:0). Также они разгромили «Нью-Йорк Сити» в Кубке США (3:0).
Если бы не поражение от «Лос-Анджелеса» (0:2), то гости имели бы неплохую серию положительных результатов. Также уже вторую игру подряд команда из «Нью-Йорка» не может отыграть на ноль.
Еще один весомый негативный момент — «быки» проиграли 3 выездных матчах подряд без единого забитого мяча.
Прогноз и ставка
На удивление котировки букмекеров почти равные — 2.60 на «Спортинг» и 2.70 на «Ред Буллс».
Если смотреть на текущие результаты, то у гостей они будут поинтереснее. У них только одно поражение за 4 матча. Больше побед за прошлый месяц. Также они будут мотивированы взять реванш за поражение (1:2) в первом матче сезона.
Рекомендуется взять вариант с победой «Ред Буллс». При этом предлагается ставка на победу с форой 0, то есть с подстраховкой в случае ничьи.