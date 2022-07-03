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    БАТЭ победы не видать?!

    БАТЭ — «Энергетик-БГУ». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, чемпионат Белоруссии, 3 июля 2022 года

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    БАТЭ
    БАТЭ сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 13-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 3 июля, начало — в 18:00 мск. БАТЭ — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 03 Июля 2022 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 18:00 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ
  • Минск
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    БАТЭ

    Главный фаворит чемпионата летний цикл проваливает. Правда, лидерство БАТЭ пока сохраняет.

    Причем борисовцы обороняются лучше всех в высшей лиге. БАТЭ пропустил в свои ворота лишь 5 раз.

    Коэффициенты матча БАТЭ — Энергетик-БГУ

  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 6.10
  • Ставка
    •

    Минувший тур чемпионата принес команде долгожданную викторию. БАТЭ дома разнес в щепки «Слуцк» (4:0).

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    Матчи против «Энергетика-БГУ» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных встреч соперники по разу обменялись победами.

    «Энергетик-БГУ»

    Эта команда в нынешнем чемпионате выглядит очень выгодно. «Энергетик-БГУ» даже ходил в лидерах, вот и сейчас отстает на БАТЭ на один пункт.

    В чемпионате «Энергетик-БГУ» на текущий момент занимает 2 место в таблице. Причем забивает команда чаще всех — 25 мячей в 12 поединках.

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    • А вот минувший тур не принес «Энергетику-БГУ» победы. Дома команда потеряла очки в матче с могилевским «Днепром» (1:1).

    Зато вновь отличился Бобур Абдухоликов. В его активе уже 13 точных выстрелов в 12 поединках.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.72, на ничью за 4.04, а на «Энергетик-БГУ» — за 5.15.

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    Хозяева наверняка постараются оторваться от преследователей.

    «Энергетик-БГУ» намерен дать бой фавориту чемпионата.

    БАТЭ нестабилен, и может упереть в оборонительные порядки «энергетиков». Наши прогноз и ставка — Победа «Энергетика-БГУ» или ничья с коэффициентом 2.22.

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    БАТЭ — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 03.07.2022. Прогнозы на футбол. БАТЭ победы не видать?!
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