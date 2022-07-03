БАТЭ сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 13-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 3 июля, начало — в 18:00 мск. БАТЭ — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

Главный фаворит чемпионата летний цикл проваливает. Правда, лидерство БАТЭ пока сохраняет.

Причем борисовцы обороняются лучше всех в высшей лиге. БАТЭ пропустил в свои ворота лишь 5 раз.

Минувший тур чемпионата принес команде долгожданную викторию. БАТЭ дома разнес в щепки «Слуцк» (4:0).

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Матчи против «Энергетика-БГУ» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных встреч соперники по разу обменялись победами.

«Энергетик-БГУ»

Эта команда в нынешнем чемпионате выглядит очень выгодно. «Энергетик-БГУ» даже ходил в лидерах, вот и сейчас отстает на БАТЭ на один пункт.

В чемпионате «Энергетик-БГУ» на текущий момент занимает 2 место в таблице. Причем забивает команда чаще всех — 25 мячей в 12 поединках.

А вот минувший тур не принес «Энергетику-БГУ» победы. Дома команда потеряла очки в матче с могилевским «Днепром» (1:1).

Зато вновь отличился Бобур Абдухоликов. В его активе уже 13 точных выстрелов в 12 поединках.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.72, на ничью за 4.04, а на «Энергетик-БГУ» — за 5.15.

Хозяева наверняка постараются оторваться от преследователей.

«Энергетик-БГУ» намерен дать бой фавориту чемпионата .

БАТЭ нестабилен, и может упереть в оборонительные порядки «энергетиков». Наши прогноз и ставка — Победа «Энергетика-БГУ» или ничья с коэффициентом 2.22.