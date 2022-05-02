«Лос-Анжелес»
«Лос-Анжелес» в нынешнем сезоне намерены побороться за титул сильнейшего клуба США. Вот и на текущий момент команда лидирует.
Правда, отрыв от ближайшего конкурента составляет только 2 очка. Да и лидер атак команды Карлос Вела не столь результативен — 4 гола в 8 матчах.
Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Миннесота Юнайтед
В предыдущем туре чемпионата «Лос-Анжелес» добыл дежурные три очка. Выезд в Цинциннати принес победу (1:2).
Матчи против «Миннесоты» складываются для команды откровенно неудачно. Из пяти последних поединков «Лос-Анжелес» проиграл дважды при трех паритетах.
«Миннесота Юнайтед»
Эта команда сейчас занимает 5 место в таблице. Именно место в первой семерке — основная задача «Миннесоты».
«Миннесота Юнайтед» имеет проблемы с результативностью. В 8 поединках команда забила всего 11 мячей.
В предыдущем туре «Миннесота» добыл три пункта. Дома команда нанесла поражение «Чикаго Файр» (3:0).
К слову, эта победа стала для команды третьей к ряду. Более того, в двух последних матчах «Миннесота» не пропускала.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лос-Анжелес» за 1.50, на ничью за 4.33, а на «Миннесоту Юнайтед» — за 6.50.
«Лос-Анжелес»
«Миннесота» не слишком успешно атакует.
Атака хозяев во главе с Велой должна быстро добиться своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Лос-Анжелеса» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.