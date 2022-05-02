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    Очередная победа «Лос-Анжелеса»?

    «Лос-Анжелес» — «Миннесота Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, МЛС, 2 мая 2022 года

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    Карлос Вела
    «Лос-Анжелес» сыграет на своем поле с «Миннесотой Юнайтед» в рамках 9-го тура чемпионата США. Матч пройдет 2 мая, начало — в 05:00 мск. «Лос-Анжелес» — «Миннесота Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 02 Мая 2022 года

    «Лос-Анжелес»

    «Лос-Анжелес» в нынешнем сезоне намерены побороться за титул сильнейшего клуба США. Вот и на текущий момент команда лидирует.

    Правда, отрыв от ближайшего конкурента составляет только 2 очка. Да и лидер атак команды Карлос Вела не столь результативен — 4 гола в 8 матчах.

    Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Миннесота Юнайтед

  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 6.60
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Лос-Анжелес» добыл дежурные три очка. Выезд в Цинциннати принес победу (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «Миннесоты» складываются для команды откровенно неудачно. Из пяти последних поединков «Лос-Анжелес» проиграл дважды при трех паритетах.

    «Миннесота Юнайтед»

    Эта команда сейчас занимает 5 место в таблице. Именно место в первой семерке — основная задача «Миннесоты».

    «Миннесота Юнайтед» имеет проблемы с результативностью. В 8 поединках команда забила всего 11 мячей.

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    • В предыдущем туре «Миннесота» добыл три пункта. Дома команда нанесла поражение «Чикаго Файр» (3:0).

    К слову, эта победа стала для команды третьей к ряду. Более того, в двух последних матчах «Миннесота» не пропускала.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лос-Анжелес» за 1.50, на ничью за 4.33, а на «Миннесоту Юнайтед» — за 6.50.

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    «Лос-Анжелес» имеет серию из семи побед подряд.

    «Миннесота» не слишком успешно атакует.

    Атака хозяев во главе с Велой должна быстро добиться своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Лос-Анжелеса» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.

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    «Лос-Анжелес» — «Миннесота Юнайтед»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.05.2022. Прогнозы на футбол. Очередная победа «Лос-Анжелеса»?
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