«Лос-Анжелес» сыграет на своем поле с «Миннесотой Юнайтед» в рамках 9-го тура чемпионата США. Матч пройдет 2 мая, начало — в 05:00 мск. «Лос-Анжелес» — «Миннесота Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анжелес»

«Лос-Анжелес» в нынешнем сезоне намерены побороться за титул сильнейшего клуба США. Вот и на текущий момент команда лидирует.

Правда, отрыв от ближайшего конкурента составляет только 2 очка. Да и лидер атак команды Карлос Вела не столь результативен — 4 гола в 8 матчах.

Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Миннесота Юнайтед 1 1.48 X 4.40 2 6.60 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Лос-Анжелес» добыл дежурные три очка. Выезд в Цинциннати принес победу (1:2).

Все прогнозы на футбол

Матчи против «Миннесоты» складываются для команды откровенно неудачно. Из пяти последних поединков «Лос-Анжелес» проиграл дважды при трех паритетах.

«Миннесота Юнайтед»

Эта команда сейчас занимает 5 место в таблице. Именно место в первой семерке — основная задача «Миннесоты».

«Миннесота Юнайтед» имеет проблемы с результативностью. В 8 поединках команда забила всего 11 мячей.

В предыдущем туре «Миннесота» добыл три пункта. Дома команда нанесла поражение «Чикаго Файр» (3:0).

К слову, эта победа стала для команды третьей к ряду. Более того, в двух последних матчах «Миннесота» не пропускала.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лос-Анжелес» за 1.50, на ничью за 4.33, а на «Миннесоту Юнайтед» — за 6.50.

«Лос-Анжелес» имеет серию из семи побед подряд .

«Миннесота» не слишком успешно атакует.

Атака хозяев во главе с Велой должна быстро добиться своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Лос-Анжелеса» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.