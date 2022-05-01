ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей ОрловскийСоперники Яна и Стерлинга встретятся в главном бою на UFC Vegas 53. Анонс карда турнира «Лейпциг» — «Рейнджерс»Перебодали. «Лейпциг» с трудом, но вскрыл шотландский «автобус» Лоренцо ПеллегриниПротивостояние, в котором ничего еще не понятно. «Лестер» и «Рома» сохраняют интригу до самого конца
  • 23:57
    • ПСЖ упустил выездную победу над «Страсбургом»
  • 23:54
    • «Севилья» поделила очки с «Кадисом»
  • 18:50
    • РФС подготовил три варианта развития футбола в России
    Все новости спорта

    В матче будет забито несколько мячей

    «Труа» — «Лилль». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, Чемпионат Франции, 1 мая 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Труа Прогнозы на Лилль Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Труа» — «Лилль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лилль»
    «Труа» на свое территории сыграет против «Лилль» в 35-м туре французской Лиги 1. Поединок состоится 1 мая и начнется в 14:00 по мск. «Труа» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 01 Мая 2022 года
    Труа
  • Франция. Лига 1
    •  Труа 14:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
    •

    «Труа»

    «Труа» с 33 очками за четыре тура до финиша французской Лиги 1 идет на 16-м месте, оторвавшись от опасной зоны на два очка, так что спокойно себе чувствовать не может.

    После удачной серии с конца февраля по начала апреля, где «синие» смогли выиграть три поединка и еще два свести вничью, затем они в последующих четырех играх набрали лишь балл.

    Коэффициенты матча Труа — Лилль

  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.13
  • Ставка
    •

    Свои же две последние встречи в рамках чемпионата коллектив проиграл с одинаковым счетом по 0:1. Сперва в этот период он уступил дома «Клермону», а в минувшем туре потерпел выездное фиаско от «Ниццы».

    Календарь и таблица Лиги 1

    На своей территории «Труа» проиграл свой последний матч, а перед этим он не проигрывал в пяти поединках, дважды победив и три раза сыграв вничью, пропустив за все это время только два гола.

    «Лилль»

    Чемпион прошлого сезона в этом розыгрыше Лиги 1 выступает слабо. На данный момент он идет только в середине турнирной таблицы, отставая на шесть очков от еврозоны.

    В минувшем туре первенства «доги» смогли нанести домашнее поражение «Страсбургу» со счетом 1:0. Этим выигрышем они прервали свою длительную безвыигрышную серию, состоящую из четырех встреч.

  • Топ-10 лучших атакующих команд сезона
  • У этих клубов есть привычка портить жизнь защите любого соперника
  • 28/04/2022

    • В этот неудачный период «Лилль» сначала расписал две мировые подряд, а затем поочередно с одинаковым счетом по 1:2 потерпел фиаско от «Ланса» дома и «Реймса» в гостях.

    У коллектива всего лишь одно поражение за последние пять выездных встреч. Еще в этот период была одна мировая и три победных результата.

    В первом круге «Лилль» на своем поле одолел «Труа» со счетом 2:1. До этого же они не играли между собой почти три года.

    Прогноз и ставка на «Труа» — «Лилль»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лилля» предлагают — 2.20.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    На викторию «Труа» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.44.

    Как правило, матчи в участием этих команд проходят с небольшим количеством забитых мячей, находящихся в пределе 2-3. Вот и на этот раз ожидаем от них столько же голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.51
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Питтсбург — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Филадельфия — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Айлендерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Миннесота — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Миннесота Тимбервулвз — Мемфис Гриззлис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Енисей — КамАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Парризас-Диас — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рубин — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Труа» — «Лилль»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. В матче будет забито несколько мячей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры