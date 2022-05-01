«Труа» на свое территории сыграет против «Лилль» в 35-м туре французской Лиги 1. Поединок состоится 1 мая и начнется в 14:00 по мск. «Труа» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Труа»

«Труа» с 33 очками за четыре тура до финиша французской Лиги 1 идет на 16-м месте, оторвавшись от опасной зоны на два очка, так что спокойно себе чувствовать не может.

После удачной серии с конца февраля по начала апреля, где «синие» смогли выиграть три поединка и еще два свести вничью, затем они в последующих четырех играх набрали лишь балл.

Коэффициенты матча Труа — Лилль 1 3.60 X 3.25 2 2.13 Ставка

Свои же две последние встречи в рамках чемпионата коллектив проиграл с одинаковым счетом по 0:1. Сперва в этот период он уступил дома «Клермону», а в минувшем туре потерпел выездное фиаско от «Ниццы».

Календарь и таблица Лиги 1

На своей территории «Труа» проиграл свой последний матч, а перед этим он не проигрывал в пяти поединках, дважды победив и три раза сыграв вничью, пропустив за все это время только два гола.

«Лилль»

Чемпион прошлого сезона в этом розыгрыше Лиги 1 выступает слабо. На данный момент он идет только в середине турнирной таблицы, отставая на шесть очков от еврозоны.

В минувшем туре первенства «доги» смогли нанести домашнее поражение «Страсбургу» со счетом 1:0. Этим выигрышем они прервали свою длительную безвыигрышную серию, состоящую из четырех встреч.

В этот неудачный период «Лилль» сначала расписал две мировые подряд, а затем поочередно с одинаковым счетом по 1:2 потерпел фиаско от «Ланса» дома и «Реймса» в гостях.

У коллектива всего лишь одно поражение за последние пять выездных встреч. Еще в этот период была одна мировая и три победных результата.

В первом круге «Лилль» на своем поле одолел «Труа» со счетом 2:1. До этого же они не играли между собой почти три года.

Прогноз и ставка на «Труа» — «Лилль»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лилля» предлагают — 2.20.

На викторию «Труа» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.44.

Как правило, матчи в участием этих команд проходят с небольшим количеством забитых мячей, находящихся в пределе 2-3. Вот и на этот раз ожидаем от них столько же голов.