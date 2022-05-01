«Труа»
«Труа» с 33 очками за четыре тура до финиша французской Лиги 1 идет на 16-м месте, оторвавшись от опасной зоны на два очка, так что спокойно себе чувствовать не может.
После удачной серии с конца февраля по начала апреля, где «синие» смогли выиграть три поединка и еще два свести вничью, затем они в последующих четырех играх набрали лишь балл.
Коэффициенты матча Труа — Лилль
Свои же две последние встречи в рамках чемпионата коллектив проиграл с одинаковым счетом по 0:1. Сперва в этот период он уступил дома «Клермону», а в минувшем туре потерпел выездное фиаско от «Ниццы».
На своей территории «Труа» проиграл свой последний матч, а перед этим он не проигрывал в пяти поединках, дважды победив и три раза сыграв вничью, пропустив за все это время только два гола.
«Лилль»
Чемпион прошлого сезона в этом розыгрыше Лиги 1 выступает слабо. На данный момент он идет только в середине турнирной таблицы, отставая на шесть очков от еврозоны.
В минувшем туре первенства «доги» смогли нанести домашнее поражение «Страсбургу» со счетом 1:0. Этим выигрышем они прервали свою длительную безвыигрышную серию, состоящую из четырех встреч.
В этот неудачный период «Лилль» сначала расписал две мировые подряд, а затем поочередно с одинаковым счетом по 1:2 потерпел фиаско от «Ланса» дома и «Реймса» в гостях.
У коллектива всего лишь одно поражение за последние пять выездных встреч. Еще в этот период была одна мировая и три победных результата.
В первом круге «Лилль» на своем поле одолел «Труа» со счетом 2:1. До этого же они не играли между собой почти три года.
Прогноз и ставка на «Труа» — «Лилль»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лилля» предлагают — 2.20.
На викторию «Труа» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.44.
Как правило, матчи в участием этих команд проходят с небольшим количеством забитых мячей, находящихся в пределе 2-3. Вот и на этот раз ожидаем от них столько же голов.