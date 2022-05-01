1 мая в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Нью-Йорк Сити» на своем поле сыграет против «Сан-Хосе Эртквейкс». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. «Нью-Йорк Сити» — «Сан-Хосе Эртквейкс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк Сити»

«Нью-Йорк Сити» — победитель чемпионата МЛС прошлого сезона. Команда в финале минувшего розыгрыша одолела «Портленд» в серии послематчевых пенальти.

В текущем же первенстве «горожане» пока выступают не лучшим образом, набрав десять баллов в семи проведенных встречах, с которыми находятся на седьмой позиции в турнирной таблице Востока.

За всю турнирную дистанцию коллектив три поединка выиграл, столько же игр он проиграл и один матч свел вничью, забил за это время 16 голов, а пропустил десять.

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В своих двух последних играх первенства «Нью-Йорк Сити» добился викторий, поочередно одолев в родных стенах «Реал Солт Лейк» 6:0 и «Торонто» 5:4.

«Сан-Хосе Эртквейкс»

«Сан-Хосе Эртквейкс» в прошлом чемпионате не смог пробиться в плей-офф, завершив регулярку на десятом месте в Западной конференции.

Данное первенство коллектив также проводит пока не лучшим образом, заработав всего шесть баллов, с которыми разместился на предпоследней строке в турнирной таблице Запада.

Команда смогла добыть пока одну викторию, добыв ее в прошлом туре, одолев в родных стенах «Сиэтл Саундерс» со счетом 4:3. Также она три раза сыграла вничью и потерпела четыре фиаско.

В истории противостояний этих клубов четыре раза верх брал «Нью-Йорк Сити» и один поединок они свели вничью.

Прогноз и ставка на «Нью-Йорк Сити» — «Сан-Хосе Эртквейкс»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нью-Йорк Сити» предлагают — 1.38.

На викторию «Сан-Хосе Эртквейкс» дают — 6.80, ничья оценена — в 5.40.

Чемпион после невнятного старта набрал превосходный ход и в последнее время только побеждает, много при этом забивая. Вот и сейчас ждем викторию хозяев в результативном матче.