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    «Нью-Йорк Сити» снова результативно победит

    «Нью-Йорк Сити» — «Сан-Хосе Эртквейкс». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, МЛС, 1 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Сити» — «Сан-Хосе Эртквейкс»
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    «Нью-Йорк Сити»
    1 мая в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Нью-Йорк Сити» на своем поле сыграет против «Сан-Хосе Эртквейкс». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. «Нью-Йорк Сити» — «Сан-Хосе Эртквейкс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 01 Мая 2022 года

    «Нью-Йорк Сити»

    «Нью-Йорк Сити» — победитель чемпионата МЛС прошлого сезона. Команда в финале минувшего розыгрыша одолела «Портленд» в серии послематчевых пенальти.

    В текущем же первенстве «горожане» пока выступают не лучшим образом, набрав десять баллов в семи проведенных встречах, с которыми находятся на седьмой позиции в турнирной таблице Востока.

    За всю турнирную дистанцию коллектив три поединка выиграл, столько же игр он проиграл и один матч свел вничью, забил за это время 16 голов, а пропустил десять.

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    В своих двух последних играх первенства «Нью-Йорк Сити» добился викторий, поочередно одолев в родных стенах «Реал Солт Лейк» 6:0 и «Торонто» 5:4.

    «Сан-Хосе Эртквейкс»

    «Сан-Хосе Эртквейкс» в прошлом чемпионате не смог пробиться в плей-офф, завершив регулярку на десятом месте в Западной конференции.

    Данное первенство коллектив также проводит пока не лучшим образом, заработав всего шесть баллов, с которыми разместился на предпоследней строке в турнирной таблице Запада.

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    • Команда смогла добыть пока одну викторию, добыв ее в прошлом туре, одолев в родных стенах «Сиэтл Саундерс» со счетом 4:3. Также она три раза сыграла вничью и потерпела четыре фиаско.

    В истории противостояний этих клубов четыре раза верх брал «Нью-Йорк Сити» и один поединок они свели вничью.

    Прогноз и ставка на «Нью-Йорк Сити» — «Сан-Хосе Эртквейкс»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нью-Йорк Сити» предлагают — 1.38.

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    На викторию «Сан-Хосе Эртквейкс» дают — 6.80, ничья оценена — в 5.40.

    Чемпион после невнятного старта набрал превосходный ход и в последнее время только побеждает, много при этом забивая. Вот и сейчас ждем викторию хозяев в результативном матче.

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    «Нью-Йорк Сити» — «Сан-Хосе Эртквейкс»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. «Нью-Йорк Сити» снова результативно победит
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