«Брага» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 31-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 20:00 мск. «Брага» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

«Брага» уже фактически ни за что не сражается. Привычное 4 место от команды уже никуда не денется, но и подъем маловероятен.

Между тем, «Брага» крайне слабо атакует. В 30 матчах забито всего 47 мячей, что явно недостаточно для чего-то большего.

Коэффициенты матча Брага — Порту 1 4.20 X 3.80 2 1.80 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Брага» не сумела добыть победу. Выезд в Эшторил завершился сухим паритетом.

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Матчи против «Порту» для команды традиционно складываются не слишком удачно. Из пяти последних поединков выигран лишь один при двух коллизиях.

«Порту»

Эта команда уже может примерять на себя чемпионские медали. «Драконы» были лучшими в этом сезоне, и могут оформить титул де-юре.

«Порту» забивает чаще всех в лиге — 79 голов. При этом команда имеет самые надежные тылы в лиге: пропущено всего 19 мячей.

В предыдущем туре «Порту» показал свою истинную силу. «Портимоненсе» был просто сметен с газона (7:0).

Вот только вряд ли лидеру атак команды удастся еще и индивидуальный триумф. Мехди Тареми настрелял 18 мячей, однако до лидера гонки бомбардиров целых 7 точных выстрелов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Порту» за 1.85, на ничью за 3.84, а на «Брагу» — за 4.06.

«Брага» в нынешнем сезоне уже ни на что не претендует.

«Порту» настроен добыть досрочное чемпионство .

Атака «драконов» обеспечит им нужный результат. Наши прогноз и ставка — Фора «Порту» -0.75 с коэффициентом 2.04.