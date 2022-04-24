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    «Ливерпуль» уничтожит «Эвертон»

    «Ливерпуль» — «Эвертон». Дерзкая ставка за 5.15 на матч АПЛ 24 апреля 2022 года

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    Мохаммед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 18:30 мск. «Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Апреля 2022 года
    Ливерпуль
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    •  Ливерпуль 18:30 Эвертон Эвертон
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» за 6 туров до финиша отстает от лидера чемпионата «Манчестер Сити» на один пункт, так что далеко не все сейчас зависит от мерсисайдцев.

    Команда Юргена Клоппа забивает чаще всех в АПЛ — 83 мяча. А Мохаммед Салах наколотил уже 22 мяча.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Эвертон

  • 1
  • 1.18
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 17.00
  • Ставка
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    В предыдущем туре «Ливерпуль» добыл сверхважную викторию. Дома был разгромлен «Манчестер Юнайтед» (4:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Из пяти последних очных поединков с земляками «Ливерпуль» выиграл дважды при одной неудаче. Да и мотивация на дерби всегда на высшем уровне.

    «Эвертон»

    «Эвертон» сражается за выживание. Команда Фрэнка Лэмпарда опережает зону вылета на один пункт.

    «Ириски» проводят один из худших своих сезонов за последние годы, но шансы на спасение у команды неплохие, ведь ко всему прочему, у команды Лэмпарда имеется матч в запасе.

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    • В минувшем туре АПЛ «Эвертон» с трудом добыл один зачетный балл. Точный удар Ришарлисона принес команде ничью с «Лестером» (1:1).

    В этом матче не сыграют Доминик Кальверт-Льюин и Эндрос Таунсенд. Оба этих игрока оказались в клубном лазарете.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.21, на ничью за 7.80, а на «Эвертон» — за 17.00.

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    «Ливерпуль» в последнем матче выглядел впечатляюще.

    «Ириски» крайне нестабильны, к тому же имеют трудности в обороне.

    Хозяева имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Ливерпуля» -3.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.15. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз, ставка (5.15), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» уничтожит «Эвертон»
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