В матче 34 тура Серии А на «Джузеппе Меацца» в Милане «Интер» примет «Рому». Матч назначен на 23 апреля 19:00 мск. «Интер» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Нерадзурри» ведут борьбу за титул чемпиона Италии с «Миланом». Сейчас них 69 очков и разрыв составляет 2 пункта. Так что победа над «Ромой» будет дорогого стоить.

В чемпионате Италии у «Интера» 3 победы подряд. Он всухую победил «Ювентус» (1:0) и «Верону» (2:0), а после этого одолел «Специю» (3:1).

Коэффициенты матча Интер — Рома 1 1.62 X 3.95 2 5.60 Ставка

На днях «Интер» разгромил «Милан» в полуфинале Кубка Италии (3:0) и получил путевку в финал. К слову, Лаутаро Мартинес сделал дубль.

Все прогнозы на Серию А

На своем поле «Интер» пропускал только в одном из четырех последних выступлений.

«Рома»

Команда Жозе Моуринью замыкает топ-5 Серии А, занимая место в зоне Лиги Европы с 58 очками на счету.

В чемпионате «джаллоросси» не проигрывают уже 12 матче подряд. Сейчас с учетом Лиги конференций у «Ромы» серия из двух побед и ничьи.

«Рома» прошла в полуфинал ЛК, разгромив в ответном поединке «Буде-Глимт» 4:0. В Серии А гости победили «Салернитану» (2:1). 18 апреля «римляне» провели последний на данный момент матч, сыграв вничью с «Наполи» (1:1).

В пяти турах у «Ромы» 9 набранных баллов. Она занимает 6 место в таблице по этому показателю.

Прогноз и ставка

Букмекеры оценивают «Интер» в качестве фаворита. На его победу они предлагают поставить с коэффициентом 1.65. На победу «Ромы» можно поставить с котировкой 5.20. Ничья выставлена за 4.30.

В текущем сезоне «Интер» не давал спуску «Роме». Он обыграл ее в первом круге чемпионата (3:0) и в Кубке Италии (2:0). После разгрома «Милана», кажется, что «нерадзурри» способны пойти на еще один победный заход.

С учетом былых заслуг «Интера», мы хотим предложить ставку на его победу с форой -1.5 за 2.60.