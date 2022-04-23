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    «Интер» пойдет на продление победной серии?

    «Интер» — «Рома». Прогноз (к. 2.60) и ставки на футбол, Серия А, 23 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Рома»
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    Лаутаро Мартинес
    В матче 34 тура Серии А на «Джузеппе Меацца» в Милане «Интер» примет «Рому». Матч назначен на 23 апреля 19:00 мск. «Интер» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Апреля 2022 года
    Интер
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    «Интер»

    «Нерадзурри» ведут борьбу за титул чемпиона Италии с «Миланом». Сейчас них 69 очков и разрыв составляет 2 пункта. Так что победа над «Ромой» будет дорогого стоить.

    В чемпионате Италии у «Интера» 3 победы подряд. Он всухую победил «Ювентус» (1:0) и «Верону» (2:0), а после этого одолел «Специю» (3:1).

    Коэффициенты матча Интер — Рома

  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 5.60
  • Ставка
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    На днях «Интер» разгромил «Милан» в полуфинале Кубка Италии (3:0) и получил путевку в финал. К слову, Лаутаро Мартинес сделал дубль.

    Все прогнозы на Серию А

    На своем поле «Интер» пропускал только в одном из четырех последних выступлений.

    «Рома»

    Команда Жозе Моуринью замыкает топ-5 Серии А, занимая место в зоне Лиги Европы с 58 очками на счету.

    В чемпионате «джаллоросси» не проигрывают уже 12 матче подряд. Сейчас с учетом Лиги конференций у «Ромы» серия из двух побед и ничьи.

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  • Реакция прессы на матч «Интер» — «Милан»
  • 20/04/2022

    • «Рома» прошла в полуфинал ЛК, разгромив в ответном поединке «Буде-Глимт» 4:0. В Серии А гости победили «Салернитану» (2:1). 18 апреля «римляне» провели последний на данный момент матч, сыграв вничью с «Наполи» (1:1).

    В пяти турах у «Ромы» 9 набранных баллов. Она занимает 6 место в таблице по этому показателю.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры оценивают «Интер» в качестве фаворита. На его победу они предлагают поставить с коэффициентом 1.65. На победу «Ромы» можно поставить с котировкой 5.20. Ничья выставлена за 4.30.

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    В текущем сезоне «Интер» не давал спуску «Роме». Он обыграл ее в первом круге чемпионата (3:0) и в Кубке Италии (2:0). После разгрома «Милана», кажется, что «нерадзурри» способны пойти на еще один победный заход.

    С учетом былых заслуг «Интера», мы хотим предложить ставку на его победу с форой -1.5 за 2.60.

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    «Интер» — «Рома»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. «Интер» пойдет на продление победной серии?
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