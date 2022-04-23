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    Третьего поражения подряд у «Айнтрахта» быть не должно

    «Айнтрахт» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.85), ставки на футбол, Бундеслига, 23 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Хоффенхайм»
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    Рафаэль Борре
    23 апреля на «Дойче Банк Парк» «Айнтрахт» примет «Хоффенхайм» в матче 31 тура чемпионата Германии. Старт поединка в 16:30 мск. «Айнтрахт» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Айнтрахт»

    «Орлы» пробрались в полуфинал Лиги Европы и сейчас они наверняка находятся на моральном подъеме. Напомним, что по сумме двух матчей 1/4 Лиги Европы «Айнтрахт» обыграл «Барселону» 4:3.

    В Бундеслиге команда занимает 10 место с 19 очками на счету. Ее серия без побед составляет 4 тура — 2 поражения и 2 ничьи.

    В прошлых турах хозяева проиграли «Фрайбургу» 1:2 и уступили «Униону» 0:2. Гол в ворота берлинцев стал первым за последние 4 тура.

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    Травмированы и не сыграют Диант Рамай и Джибриль Соу.

    «Хоффенхайм»

    Гости располагают на две строчки выше хозяев. За 30 туров они набрали 45 очков. Правда их серия без побед составляет 5 матчей — 2 ничьи и 3 поражения.

    «Хоффенхайм» в прошлом туре сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» (0:0). Тем самым команда прервала серию неудач. Ранее «бело-голубые» пропустили трижды от «Герты» (0:3), проиграли «Бохуму» (1:2) и были разгромлены на выезде «Лейпцигом» (0:3).

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    • «Хоффе», как и соперник, забил только один мяч в последних четырех турах Бундеслиги.

    Не сыграют Кристоф Баумгартнер, Эрмин Бичакчич, Павел Кадерабек, Крис Ричардс и Бенжамин Хубнер.

    Прогноз и ставка

    По котировкам почти равенство. Букмекеры предлагают 2.50 и 2.65 на победы команд и 3.75 на ничью.

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    Обе команды находятся не в лучшей форме. Но при этом у «Айнтрахта» есть убедительное оправдание. Он выступает в Лиге Европы, где добился очень хороших результатов — прошел в финал, обыграв «Барселону».

    Поражение от «Униона» можно было понять. У «орлов» оказалось мало времени на восстановление после непростого поединка на «Камп Ноу». Теперь же у них было время отдохнуть и подготовиться. Второго поражения подряд они не потерпят. Рекомендуемая ставка — Ф1 (0) за 1.85.

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    «Айнтрахт» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. Третьего поражения подряд у «Айнтрахта» быть не должно
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