«Айнтрахт»
«Орлы» пробрались в полуфинал Лиги Европы и сейчас они наверняка находятся на моральном подъеме. Напомним, что по сумме двух матчей 1/4 Лиги Европы «Айнтрахт» обыграл «Барселону» 4:3.
В Бундеслиге команда занимает 10 место с 19 очками на счету. Ее серия без побед составляет 4 тура — 2 поражения и 2 ничьи.
В прошлых турах хозяева проиграли «Фрайбургу» 1:2 и уступили «Униону» 0:2. Гол в ворота берлинцев стал первым за последние 4 тура.
Травмированы и не сыграют Диант Рамай и Джибриль Соу.
«Хоффенхайм»
Гости располагают на две строчки выше хозяев. За 30 туров они набрали 45 очков. Правда их серия без побед составляет 5 матчей — 2 ничьи и 3 поражения.
«Хоффенхайм» в прошлом туре сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» (0:0). Тем самым команда прервала серию неудач. Ранее «бело-голубые» пропустили трижды от «Герты» (0:3), проиграли «Бохуму» (1:2) и были разгромлены на выезде «Лейпцигом» (0:3).
«Хоффе», как и соперник, забил только один мяч в последних четырех турах Бундеслиги.
Не сыграют Кристоф Баумгартнер, Эрмин Бичакчич, Павел Кадерабек, Крис Ричардс и Бенжамин Хубнер.
Прогноз и ставка
По котировкам почти равенство. Букмекеры предлагают 2.50 и 2.65 на победы команд и 3.75 на ничью.
Обе команды находятся не в лучшей форме. Но при этом у «Айнтрахта» есть убедительное оправдание. Он выступает в Лиге Европы, где добился очень хороших результатов — прошел в финал, обыграв «Барселону».
Поражение от «Униона» можно было понять. У «орлов» оказалось мало времени на восстановление после непростого поединка на «Камп Ноу». Теперь же у них было время отдохнуть и подготовиться. Второго поражения подряд они не потерпят. Рекомендуемая ставка — Ф1 (0) за 1.85.